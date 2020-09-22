Искусственный интеллект оживил короткометражку 1902 года

Если вы когда-нибудь задумывались, какой была жизнь в начале 20-го века, взгляните на кадры из фильма "Летающий поезд". Этот короткометражный фильм, снятый в 1902 году, запечатлел потрясающий вид на немецкий город из окон подвесной железной дороги Wuppertaler Schwebebahn. А Денис Ширяев (проект Neural Love) сделал обработку этой старой записи с помощью нейронной сети.
На видео обычный вид из окна транспорта на городские улицы того времени: куры бегают по мощеным дорогам, женщины гуляют с детьми, лошади тянут тяжелые телеги.
Оригинальные черно-белые кадры хранятся в коллекции Музея современного искусства (MoMA). Недавно они были обновлены благодаря искусственному интеллекту.
Реставрация включает окрашивание кадров в естественные приглушенные тона и увеличение скорости воспроизведения до 60 кадров в секунду.
Электрическая железная дорога Wuppertaler Schwebebahn (также известная как "летающий поезд") была открыта в 1901 году, став первой надземной электрической железной дорогой с подвесными вагонами.
Сегодня, более чем столетие спустя, она работает в обычном режиме.
Сегодня, более чем столетие спустя, она работает в обычном режиме.
Оригинальные кадры фильма, снятые на 68-миллиметровую пленку, хранятся в коллекции MoMA.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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