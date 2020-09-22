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Искусственный интеллект оживил короткометражку 1902 года

Искусственный интеллект оживил короткометражку 1902 года (4 фото + 2 видео)

Автор:
22 сентября 2020 10:19
Метки: нейросети   нейросеть   обработка видео   редактирование видео   старая пленка   старые кадры   улучшение   
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Если вы когда-нибудь задумывались, какой была жизнь в начале 20-го века, взгляните на кадры из фильма "Летающий поезд". Этот короткометражный фильм, снятый в 1902 году, запечатлел потрясающий вид на немецкий город из окон подвесной железной дороги Wuppertaler Schwebebahn. А Денис Ширяев (проект Neural Love) сделал обработку этой старой записи с помощью нейронной сети.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: нейросети   нейросеть   обработка видео   редактирование видео   старая пленка   старые кадры   улучшение   
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Андрей Дядя 2 часа назад
тот же вид . сравнение 1902 и 2015 годы.

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4k
ZiDAN10 2 часа назад
Бл..., жили же люди....
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