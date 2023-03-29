Подборка нейросетей самых разных типов

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Чтобы начать работать с некоторыми, понадобится навык программирования, другие же бесплатные и находятся в свободном доступе, часть условно-бесплатные. Нейросети — очередной инструмент, который может облегчить жизнь.
Работа с текстом
- https://yandex.ru/lab/yalm — экспериментальная нейросеть, достраивающая предложения на основе фразы. (RU)
- https://books.google.com/talktobooks/ — нейрогенератор от Google, отвечающий фразами из произведений.
- https://retext.ai/ru — редактор-рерайтер. Занимается переписыванием текстов. (RU)
- https://www.smartwriter.ai/ — нейросеть, заточенная под продажи и маркетинг на английском языке. В первую очередь нейросеть призвана заменить копирайтеров в сфере рассылок.
- https://dialogs.yandex.ru/store/skills/0778b82e-avtopoet — автопоэт Яндекс. Раньше был в качестве независимого сервиса. По состоянию на 2023 году является одним из инструментов Алисы. (RU)
- https://app.inferkit.com/demo — англоязычный генератор текстов. Поддерживает русский язык, но ему пока от кириллицы не очень хорошо.
- https://smodin.io/ — очередной генератор текстов на английском языке.
- https://huggingface.co/tasks/text-generation — +1 генератор текстов на английском языке. Русский язык не понимает совсем.
- https://anyword.com/ — генератор статей на английском языке.
- https://namelix.com/ — генератор названий идей для бизнеса на основе ключевых фраз и тем. Функционирует на английском языке.
- https://gerwin.io/ru — генератор текстов на русском языке. (RU)
- https://openai.com/blog/chatgpt — тот самый ChatGPT
Генераторы-переводчики
- https://www.deepl.com/translator — нейросеть, способная переводить тексты на 31-м языке. (RU)
Работа с изображениями
- https://github.com/microsoft/visual-chatgpt — шаблон, объединяющий возможности ChatGPT и ряд моделей Visual Foundation. Быстрая работа с изображениями (генерация фото, изменение фона, дополнение изображения и прочее).
- https://imaginarysoundscape.net/ — озвучивание фотографий на английском и японском языках.
- https://bigjpg.com/ru — улучшатор изображений. (RU)
Работа со звуком
- https://www.riffusion.com/ — генератор музыки на основе текстового описания.
- https://podcast.adobe.com/enhance — нейросеть, убирающая шумы на звуковой дорожке.
- https://experiments.withgoogle.com/sound-maker — генератор звуков.
- https://experiments.withgoogle.com/scribbling-speech — генератор изображений на основе голосового описания на английском языке.
Аналитика
- https://analisa.io/ — аналитическая нейросеть для социальных сетей, ориентированная на англоязычную аудиторию.
Видео
- https://research.runwayml.com/gen2 — генератор коротких роликов.
Телеграм-боты
- https://t.me/ChatGPT_WeeziBot — телеграм-бот Chat-GPT (RU)
- https://t.me/GPT4Telegrambot — телеграм-бот Chat-GPT (RU)
Дизайн
- https://html.to.design — генератор html (сайта) в редактируемый шаблон Figma.
- https://roomGPT.io — генератор интерьеров помещений.
- https://www.microapp.ai/build — фронтэнд-генертор, использующий мощности React и CSS.
Презентации
- https://gamma.app/ — англоязычный генератор презентаций
Программирование
- https://www.codium.ai/ — помощник программиста.
- https://www.codegpt.co/ — ещё один помощник программиста.
В данной подборке не все нейросети, поскольку их количество уже превышает тысячу. Добавляйте свои нейросети в комментариях. Со временем пост будет обновляться.
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