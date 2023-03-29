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Подборка нейросетей самых разных типов

Подборка нейросетей самых разных типов

Автор:
29 марта 2023 17:31
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейротворчество   генераторы   нейросети   подборки   работа с изображениями   работа с текстом   
973
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Чтобы начать работать с некоторыми, понадобится навык программирования, другие же бесплатные и находятся в свободном доступе, часть условно-бесплатные. Нейросети — очередной инструмент, который может облегчить жизнь.


Работа с текстом

  • https://yandex.ru/lab/yalm — экспериментальная нейросеть, достраивающая предложения на основе фразы. (RU)
  • https://books.google.com/talktobooks/ — нейрогенератор от Google, отвечающий фразами из произведений.
  • https://retext.ai/ru — редактор-рерайтер. Занимается переписыванием текстов. (RU)
  • https://www.smartwriter.ai/ — нейросеть, заточенная под продажи и маркетинг на английском языке. В первую очередь нейросеть призвана заменить копирайтеров в сфере рассылок.
  • https://dialogs.yandex.ru/store/skills/0778b82e-avtopoet — автопоэт Яндекс. Раньше был в качестве независимого сервиса. По состоянию на 2023 году является одним из инструментов Алисы. (RU)
  • https://app.inferkit.com/demo — англоязычный генератор текстов. Поддерживает русский язык, но ему пока от кириллицы не очень хорошо.
  • https://smodin.io/ — очередной генератор текстов на английском языке.
  • https://huggingface.co/tasks/text-generation — +1 генератор текстов на английском языке. Русский язык не понимает совсем.
  • https://anyword.com/ — генератор статей на английском языке.
  • https://namelix.com/ — генератор названий идей для бизнеса на основе ключевых фраз и тем. Функционирует на английском языке.
  • https://gerwin.io/ru — генератор текстов на русском языке. (RU)
  • https://openai.com/blog/chatgpt — тот самый ChatGPT

Генераторы-переводчики


Работа с изображениями

  • https://github.com/microsoft/visual-chatgpt — шаблон, объединяющий возможности ChatGPT и ряд моделей Visual Foundation. Быстрая работа с изображениями (генерация фото, изменение фона, дополнение изображения и прочее).
  • https://imaginarysoundscape.net/ — озвучивание фотографий на английском и японском языках.
  • https://bigjpg.com/ru — улучшатор изображений. (RU)

Работа со звуком


Аналитика

  • https://analisa.io/ — аналитическая нейросеть для социальных сетей, ориентированная на англоязычную аудиторию.

Видео


Телеграм-боты


Дизайн

Презентации

  • https://gamma.app/ — англоязычный генератор презентаций

Программирование


В данной подборке не все нейросети, поскольку их количество уже превышает тысячу. Добавляйте свои нейросети в комментариях. Со временем пост будет обновляться.

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Метки: Нейротворчество   генераторы   нейросети   подборки   работа с изображениями   работа с текстом   
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3  комментария
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478
сергей ремизов 3 минуты назад
В пустыне нет ничего, кому нужна пустыня. Людей нет, кому нужны люди. Это тупо перефразировал играя.
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9k
JeanLuk 5 минут назад
https://bigjpg.com/ruhttps://bigjpg.com/ru Потребовалось тут недавно. Такая срань.
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628
ruslan d Полчаса назад
спасибо
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