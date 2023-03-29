Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия. Мальчика с различными травмами госпитализировали, а для депутата настали не очень хорошие времена. Сначала он получил 11 суток ареста, т.к. суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, ч. 2 статьи 12.27 КоАП РФ ("Оставление водителем места ДТП"). Он стал фигурантом уголовного дела (ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности" и лишился партийного мандата. Мамонтов также на 1,5 года лишился водительских прав.

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Конечно, виновник трагедии попытался уладить дело деньгами, выплатив семье пострадавшего мальчика 1 миллион рублей. Ребенок, по счастью, выжил, но получил различные травмы от ушибов до сотрясения мозга и перелома седалищной кости. Также экс-депутат поклялся помогать мальчику, если возникнут расходы на лечение и реабилитацию. И, казалось бы, тем всё и успокоится. Уголовное дело в декабре 2022г. при примирению сторон было прекращено, однако после прокуратура обжаловала это решение.

Второй раз рассмотрев дело экс-депутата, мировой суд признал Мамонтова виновным по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Мужчина бросил беспомощного ребёнка на дороге, и лишь по счастливой случайности сбитого ребёнка заметили прохожие, которые и позаботились о пострадавшем малыше.