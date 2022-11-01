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Депутат Сергей Мамонтов, сбивший ребенка, трусливо отсиживался в гараже

Депутат Сергей Мамонтов, сбивший ребенка, трусливо отсиживался в гараже

Автор:
01 ноября 2022 11:16
Метки: депутат   единая россия   сбил ребёнка   татарск   
1090
1
В Сибири главный дорожник Татарского района Новосибирской области и по совместительству местный народный избранник мало того что сбил ребенка на своем внедорожнике, так еще и бросил его с тяжелыми травмами. Шестилетний мальчик сам добрался до дома и теперь находится в реанимации.

Источник:

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Метки: депутат   единая россия   сбил ребёнка   татарск   
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20  комментариев
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2k
Kariya 3 часа назад
Говорили, что он пьяный был. Сидел ждал, когда выветрится, чтоб срок меньше получить?
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1k
Нудник Шпилкес 2 минуты назад
пьяный скорее всего был, вон на ногах толком не стоит, ходит шатается
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4k
bumtester Час назад
Почему в таком большом тексте нет ни слова о том, от какой именно партии это был депутат?
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Он был пьян, потому что за день до этого его исключили из "Единой России"
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Мандат заберут - можно будет так же переехать его где нибудь возле дома . А вообще таких мудаков вешать за яйца надо на площади .
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6k
newegg 2 часа назад
Почему то абсолютно уверен, что он член партии "Единая Россия".
Иначе, какой же он депутат?
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1k
GoInDown 2 часа назад
В стрессовой ситуации поступил не правильно, но так как потом не сдался и не признался
Ссылка www.youtube.com
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8k
Shtoppi 3 часа назад
"слуги народа" они такие. "Избранники" б_ять!
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26k
SerGProS 3 часа назад
Подмять под дорожный каток депутата, потом отругать и оставить.
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72k
Viktor 3 часа назад
А видос слабо поставить?

Ссылка www.youtube.com
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71k
Доктор Джонс 3 часа назад
Сволочь!
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25k
Сергей Алексеевич 3 часа назад
Отмажется, отсидится где-нибудь пока про него забудут и всплывёт на другой денежной должности в другом регионе.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
И где видео???
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713
Максим Макашев 3 часа назад
партийный ссыкунок
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Rus77
Обострённое чувство справедливости.
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