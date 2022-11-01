Депутат Сергей Мамонтов, сбивший ребенка, трусливо отсиживался в гараже

Эти кадры, что называется, не для слабонервных. Иномарка едва ли не с дрифтом заходит в поворот и подминает под себя ребенка. Уличная камера видеонаблюдения запечатлела те считаные секунды, за которые произошел наезд. Шестилетний мальчик шел по двору с палкой в руках. Она осталась на капоте, когда он оказался под колесами.



Белоснежная иномарка в серых пейзажах небольшого города Татарск, что в Новосибирской области. Из машины деловито выходит мужчина и начинает – кто бы мог подумать – ругаться на лежащего на асфальте мальчика. Тот пытается отползти от агрессивного взрослого. А он в какой-то момент даже решился вроде как поднять пострадавшего, но тут же передумал. Вот нерасторопный Шумахер топчется на месте, машет руками, а потом просто уходит. И пока идет до водительской двери, аккуратно убирает с капота ту самую палку, которой играл ребенок. Затем оглядывается по сторонам и садится за руль. Мальчик остается лежать на асфальте.



Другое видео еще драматичнее. Вот так Богдан возвращался домой, поднявшись с асфальта. Без шапки и с разбитой головой. В грязной и рваной куртке, захлебываясь слезами. На улице его встретили случайные прохожие и не смогли пройти мимо.



Дома мальчика встретила мама и сначала подумала, что сын просто поскользнулся во дворе. Про то, что его сбила большая белая машина, Богдан рассказал сам. По словам его матери, это произошло чуть ли не под окнами их дома, когда ребенок отправился искать убежавшую кошку.



Пострадавшего ребенка увезли в больницу, а машину виновника ДТП объявили в розыск. Но тут он якобы сам явился в полицию. Оказалось, что за рулем японского кроссовера был депутат Татарского района по имени Сергей Мамонтов. Сразу после аварии народный избранник, по некоторым данным, трусливо отсиживался в гараже, а когда понял, что его вождение попало на камеры видеонаблюдения, решил объявиться.



На разбитом асфальте – кровь. Шестилетний мальчик, что оказался под колесами депутата, получил серьезные травмы: сотрясение головного мозга и множественные переломы. Депутату Мамонтову уже назначили 11 суток административного ареста за оставление места ДТП. А вот за оставление в опасности его ждет уголовная ответственность.



"Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города Татарска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ "Оставление в опасности", – заявила Елена Коновалова, помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.



Депутат Мамонтов – по местным меркам большой начальник. Около 20 лет возглавляет татарское дорожно-ремонтное строительное управление. Разумеется, забирает муниципальные заказы, а значит, как пишут СМИ, отвечает за качество дорог и в какой-то мере – за безопасность дорожного движения. В этом году Сергей Мамонтов отмечен знаком "Лауреат премии Татарского района в области промышленности и транспорта". А в 2019-м он участвовал в восстановлении дамбы на реке Тарка. И вот так – не очень внятно – оправдывался за срыв сроков, заодно рассуждая о детской безопасности: "Основное – это школьный маршрут, перевозка детей". В местной администрации уже заявили, что у этого красноречивого депутата заберут мандат.



Шестилетний Богдан сейчас находится в районной больнице – в тяжелом состоянии. Власти города Татарска пытаются оказать помощь его семье. Состояние малыша медики оценивают как стабильно тяжелое. Он в реанимации. Консилиум врачей решает вопрос о транспортировке ребенка в новосибирскую областную больницу.