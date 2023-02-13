Актёр Ефремов попросил суд не рассматривать его ходатайство о смягчении приговора

Сегодня в Алексеевском районном суде Белгородской области сообщили, что осуждённый Ефремов отозвал своё ходатайство о замене тюремного срока на принудительные работы. Причину такого решения никто не знает. Его адвокат Роман Филиппов заявил, что подобными вопросами занимается не он, а другие правозащитники. И более того, уполномоченный по правам человека Белгородской области был уверен, что 17 февраля Ефремов с высокой долей вероятности получит заветное смягчение приговора, поскольку характеризуется положительно как администрацией, так и другими заключенными. Против смягчения приговора даже не возражает семья погибшего водителя.