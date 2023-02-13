Актёр Ефремов попросил суд не рассматривать его ходатайство о смягчении приговора

Втянулся в арестантскую жизнь и больше не хочет свободы?
Буквально две недели назад осуждённый за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов попросил суд рассмотреть его ходатайство о замене оставшегося тюремного срока на принудительные работы. В этом прошении нет ничего странного, так делает большинство арестантов, отсидевших определённое количество времени за решёткой. Тем удивительней, что после того, как суд уже назначил дату рассмотрения его ходатайства, Ефремов внезапно расхотел выходить на свободу.
Сегодня в Алексеевском районном суде Белгородской области сообщили, что осуждённый Ефремов отозвал своё ходатайство о замене тюремного срока на принудительные работы. Причину такого решения никто не знает. Его адвокат Роман Филиппов заявил, что подобными вопросами занимается не он, а другие правозащитники. И более того, уполномоченный по правам человека Белгородской области был уверен, что 17 февраля Ефремов с высокой долей вероятности получит заветное смягчение приговора, поскольку характеризуется положительно как администрацией, так и другими заключенными. Против смягчения приговора даже не возражает семья погибшего водителя.
Напомним, Михаил Ефремов устроил аварию 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём своего внедорожника, актёр вылетел на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого вскоре скончался. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 сентября того же года приговорил Ефремова к 8 годам колонии. Позже по апелляционной жалобе Мосгорсуд сократил срок наказания наказание до 7,5 лет.
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а в данном случае на примере алкаша,отпрыска известного папы- на зоне.