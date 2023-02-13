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Актёр Ефремов попросил суд не рассматривать его ходатайство о смягчении приговора

Актёр Ефремов попросил суд не рассматривать его ходатайство о смягчении приговора

Автор:
13 февраля 2023 13:50
Сообщество : Криминал
Метки: Ефремов   колония   отказ   приговор   суд   ходатайство   
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Втянулся в арестантскую жизнь и больше не хочет свободы?

Буквально две недели назад осуждённый за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов попросил суд рассмотреть его ходатайство о замене оставшегося тюремного срока на принудительные работы. В этом прошении нет ничего странного, так делает большинство арестантов, отсидевших определённое количество времени за решёткой. Тем удивительней, что после того, как суд уже назначил дату рассмотрения его ходатайства, Ефремов внезапно расхотел выходить на свободу.

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Сегодня в Алексеевском районном суде Белгородской области сообщили, что осуждённый Ефремов отозвал своё ходатайство о замене тюремного срока на принудительные работы. Причину такого решения никто не знает. Его адвокат Роман Филиппов заявил, что подобными вопросами занимается не он, а другие правозащитники. И более того, уполномоченный по правам человека Белгородской области был уверен, что 17 февраля Ефремов с высокой долей вероятности получит заветное смягчение приговора, поскольку характеризуется положительно как администрацией, так и другими заключенными. Против смягчения приговора даже не возражает семья погибшего водителя.

Напомним, Михаил Ефремов устроил аварию 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём своего внедорожника, актёр вылетел на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого вскоре скончался. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 сентября того же года приговорил Ефремова к 8 годам колонии. Позже по апелляционной жалобе Мосгорсуд сократил срок наказания наказание до 7,5 лет.

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Метки: Ефремов   колония   отказ   приговор   суд   ходатайство   
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10  комментариев
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51k
dima423 51 минуту назад
посмотрел че там снаружи творится...и подумал - да ну его нахер))
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44k
Соломей 12 минут назад
стрёмные времена лучще перекантоваться в дурке.
а в данном случае на примере алкаша,отпрыска известного папы- на зоне.
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Алексей 20 минут назад
Неужели Вагнер?
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37k
Седой Полчаса назад
Там с книжек пыль сдувает, а после выхода работать заставят по настоящему...
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7k
Том Сойер Полчаса назад
Хитрый м.удак этот Ефремов....
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32k
Fat Lynx Полчаса назад
Ну если уж и другие заключенные характеризуют его положительно, тогда ладно...
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