Харви Вайнштейну дали еще один срок по делу об изнасиловании

Экс-продюсера Голливуда приговорили к 16 годам лишения свободы. Учитывая, что это не первый срок, "главному злодею киноиндустрии" придётся сидеть до конца своих дней.
70-летний продюсер Харви Вайнштейн приговорён к 16 годам лишения свободы за изнасилование девушки в 2013 году - сообщает Reuters.
Вайнштейна признали виновным в насильственном сексе (а именно, в оральном совокуплении и сексе с использованием игрушек). Интересен тот факт, что пострадавшая давала показания анонимно, нигде не фигурировали её фото и имя. В документах она зафиксирована как Джейн Доу 1.
Сам кинопродюсер эти обвинения отрицает, настаивая, что секс был по обоюдному согласию. Однако у суда на этот счёт своя точка зрения, и Вайнштейну придётся отбывать еще один срок, после того, как он отсидит 23 года. Это наказание было назначено судом Нью-Йорка 11 марта 2020 года. Тогда против продюсера свидетельствовали шестеро женщин, заявившие, что Харви на протяжении 30 лет склонял актрис Голливуда к интимной близости, обещая им протекцию и хорошие роли.
Вайштейн - знаковая фигура Голливуда. Благодаря его работе были сняты такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и многие другие киноленты. Он же является сооснователем американских кинокомпаний Miramaх и The Weinstein Company. Он открыл миру Тарантино. Однако сейчас имя Вайштейна у обывателей прочно ассоциируется с сексуальными похождениями, судами и движением MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии.
Первый скандал, связанный с его именем, разгорелся после публикации газеты The New York Times, в которой несколько актрис рассказывали о непристойных предложениях Вайнштейна. После количество обиженных и оскорблённых сексуальными домогательствами росло как снежный ком. Среди них были замечены и весьма именитые актрисы Голливуда: Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.
После ряда публикаций и расследований от Вайнштейна отвернулись коллеги, от него ушла жена. Его карьера полностью рухнула: продюсера исключили из Американской киноакадемии, Британской академии кино и телевидения (BAFTA) и других профильных организаций. Кроме прочего, его уволили из The Weinstein Company – компании, в которой он был сооснователем. Через время The Weinstein Company объявила себя банкротом.
Все эти годы Вайштейн пытался доказать, что большая часть рассказанных историй - выдумки либо не совсем честная игра, т.к. сексуальные контакты (если они и были) совершались по обоюдному согласию. В ряде случаев некоторые обвинения удавалось снять, однако несколько эпизодов суд счёл доказанными и огласил сроки наказания.
Если их суммировать, экс-продюсеру предстоит провести за решеткой еще 36 лет (три года по предыдущему приговору он уже провёл в тюрьме). Сейчас Вайнштейну 70 лет, и выглядит он не очень. На свободу сможет выйти 106-летним. Сумеет ли Харви дотянуть до этого преклонного возраста, чтобы, наконец, увидеть детей?
Источник:
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сидел бы в России, шил бы трусы для нужд армии
16 лет за изнасилование 20 лет назад кого то там, кого не важно.
Либо ты лоялен этой репрессивной машине,либо мы тебя сотрем в порошок и уничтожим.
Здесь важно показать всем окружающим,что,кто бы ты ни был,мы можем стереть тебя в порошок ни за что.
Стросс Кан,Ассандж и много других подобных примеров можно найти и привести.
Какие известные актеры-актрисы подали в суд на этого типа?
Эдак скоро увидим иски проституток к сутенерам.
Впрочем, это, по сути одни и те же люди
- Да.
- Вы же занимаетесь проституцией.
- Да.
- Это ваш клиент?
- Да.
- И?
- Он мне не заплатил!