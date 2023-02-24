Харви Вайнштейну дали еще один срок по делу об изнасиловании

Вайштейн - знаковая фигура Голливуда. Благодаря его работе были сняты такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и многие другие киноленты. Он же является сооснователем американских кинокомпаний Miramaх и The Weinstein Company. Он открыл миру Тарантино. Однако сейчас имя Вайштейна у обывателей прочно ассоциируется с сексуальными похождениями, судами и движением MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии.

Первый скандал, связанный с его именем, разгорелся после публикации газеты The New York Times, в которой несколько актрис рассказывали о непристойных предложениях Вайнштейна. После количество обиженных и оскорблённых сексуальными домогательствами росло как снежный ком. Среди них были замечены и весьма именитые актрисы Голливуда: Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.

После ряда публикаций и расследований от Вайнштейна отвернулись коллеги, от него ушла жена. Его карьера полностью рухнула: продюсера исключили из Американской киноакадемии, Британской академии кино и телевидения (BAFTA) и других профильных организаций. Кроме прочего, его уволили из The Weinstein Company – компании, в которой он был сооснователем. Через время The Weinstein Company объявила себя банкротом.

Все эти годы Вайштейн пытался доказать, что большая часть рассказанных историй - выдумки либо не совсем честная игра, т.к. сексуальные контакты (если они и были) совершались по обоюдному согласию. В ряде случаев некоторые обвинения удавалось снять, однако несколько эпизодов суд счёл доказанными и огласил сроки наказания.