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Харви Вайнштейну дали еще один срок по делу об изнасиловании

Харви Вайнштейну дали еще один срок по делу об изнасиловании

Автор:
24 февраля 2023 10:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   metoo   США   вайнштейн   голливуд   изнасилование   приговор   суд   тюрьма   шоу бизнес   
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Экс-продюсера Голливуда приговорили к 16 годам лишения свободы. Учитывая, что это не первый срок, "главному злодею киноиндустрии" придётся сидеть до конца своих дней.

70-летний продюсер Харви Вайнштейн приговорён к 16 годам лишения свободы за изнасилование девушки в 2013 году - сообщает Reuters.


Вайнштейна признали виновным в насильственном сексе (а именно, в оральном совокуплении и сексе с использованием игрушек). Интересен тот факт, что пострадавшая давала показания анонимно, нигде не фигурировали её фото и имя. В документах она зафиксирована как Джейн Доу 1.


Сам кинопродюсер эти обвинения отрицает, настаивая, что секс был по обоюдному согласию. Однако у суда на этот счёт своя точка зрения, и Вайнштейну придётся отбывать еще один срок, после того, как он отсидит 23 года. Это наказание было назначено судом Нью-Йорка 11 марта 2020 года. Тогда против продюсера свидетельствовали шестеро женщин, заявившие, что Харви на протяжении 30 лет склонял актрис Голливуда к интимной близости, обещая им протекцию и хорошие роли.


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Вайштейн - знаковая фигура Голливуда. Благодаря его работе были сняты такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и многие другие киноленты. Он же является сооснователем американских кинокомпаний Miramaх и The Weinstein Company. Он открыл миру Тарантино. Однако сейчас имя Вайштейна у обывателей прочно ассоциируется с сексуальными похождениями, судами и движением MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии.


Первый скандал, связанный с его именем, разгорелся после публикации газеты The New York Times, в которой несколько актрис рассказывали о непристойных предложениях Вайнштейна. После количество обиженных и оскорблённых сексуальными домогательствами росло как снежный ком. Среди них были замечены и весьма именитые актрисы Голливуда: Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.


После ряда публикаций и расследований от Вайнштейна отвернулись коллеги, от него ушла жена. Его карьера полностью рухнула: продюсера исключили из Американской киноакадемии, Британской академии кино и телевидения (BAFTA) и других профильных организаций. Кроме прочего, его уволили из The Weinstein Company компании, в которой он был сооснователем. Через время The Weinstein Company объявила себя банкротом.


Все эти годы Вайштейн пытался доказать, что большая часть рассказанных историй - выдумки либо не совсем честная игра, т.к. сексуальные контакты (если они и были) совершались по обоюдному согласию. В ряде случаев некоторые обвинения удавалось снять, однако несколько эпизодов суд счёл доказанными и огласил сроки наказания.


Если их суммировать, экс-продюсеру предстоит провести за решеткой еще 36 лет (три года по предыдущему приговору он уже провёл в тюрьме). Сейчас Вайнштейну 70 лет, и выглядит он не очень. На свободу сможет выйти 106-летним. Сумеет ли Харви дотянуть до этого преклонного возраста, чтобы, наконец, увидеть детей?






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Метки: Ynews   metoo   США   вайнштейн   голливуд   изнасилование   приговор   суд   тюрьма   шоу бизнес   
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17  комментариев
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9k
ron 52 минуты назад
А ведь когда-то они были счастливы, что получили продвижение и новые роли за такую ерунду как переспать с продюсером... А теперь им показалось, что цена была высоковата? Интересно, а он только один спал с актрисами, больше никто?
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5k
просто Дмитрий 3 минуты назад
немного сарказма....
сидел бы в России, шил бы трусы для нужд армии
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4k
Нуи Хусим 13 минут назад
Вот у Харви теперь и ножки болят, а не нужно было много стоя трахаться... половой гигант!
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36k
Aleks 15 минут назад
Все, что надо знать о демократическом правосудии по американски..
16 лет за изнасилование 20 лет назад кого то там, кого не важно.
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11k
Dmitry 16 минут назад
Сделали шоу из ничего. Выпилили мужика (замечу - по бездоказательным обвинениям) и что дальше? А так спродюсировать кино как он, вы умеете? Нет? Удивительно
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−1
Александр 20 минут назад
Это показательное судилище полицейского репрессивного государства США.
Либо ты лоялен этой репрессивной машине,либо мы тебя сотрем в порошок и уничтожим.
Здесь важно показать всем окружающим,что,кто бы ты ни был,мы можем стереть тебя в порошок ни за что.
Стросс Кан,Ассандж и много других подобных примеров можно найти и привести.
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517
Igor Grishaev 22 минуты назад
Плохая тенденция. Эдак наши 70-летние кинозвёзды на Пырьева и Александрова начнут в суд подавать
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534
Татьяна 38 минут назад
Получается так, что любая может настрочить на кого угодно тысячелетней давности историю об изнасиловании и того посадят? Без доказательств и прочего сопутствующего, но лишь с непомерным желанием просто втоптать в грязь и получить удовлетворение своим личным амбициям. Штаты превратились в какой-то кривозеркальный зверинец. Больное общество стукачей, лжецов, лицемеров и извращенцев...
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647
Николай 39 минут назад
В голивуде через отсос или типа того куда то продвинутся? Редчайшая редкость)))))))) У меня есть мысль, что подают в суд те, кто ввиду своего раздолбайства или отсутствия таланта так никуда и не продвинулись. Решили так вот срубить бабла.
Какие известные актеры-актрисы подали в суд на этого типа?
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2k
Lexx 51 минуту назад
Сделали из старикашки злыдня писюкатого.
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12k
Kostick Час назад
шмары поганые. любая проститутка честней. на прямую сдает в аренду тушку. без этих вот выипонов.
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10k
GROMOZEKA Час назад
Лицедейки подают в суд на продюсера .
Эдак скоро увидим иски проституток к сутенерам.
Впрочем, это, по сути одни и те же люди
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