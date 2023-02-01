Алека Болдуина официально обвинили в непредумышленном убийстве

21 октября 2021 года на съёмочной площадке фильма «Rust» («Ржавчина») в штате Нью-Мексико Алек Болдуин случайно застрелил оператора, репетируя сцену с фильма «Rust» («Ржавчина») в штате Нью-Мексико. По мнению самого актёра, он не виноват в случившемся. Кто-то зарядил пистолет боевыми патронами, которых никак не могло оказаться на съёмочной площадке.
Трагедия случилась 21 октября 2021 года около 14 часов по местному времени на съемках фильма "Ржавчина". Алек Болдуин репетировал сцену, взял в руки реквизитный пистолет. Оружие актера должно было заряжаться холостыми патронами, однако в результате была смертельно ранена оператор картины Галина Хатчинс.
После происшествия Алек Болдуин сначала никак не реагировал на сообщения СМИ. Лишь 1 декабря 2021 года он дал небольшое интервью.
«Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы спусковой крючок. Никогда. Понятия не имею (как патрон там оказался). Кто-то зарядил оружие боевым патроном. Патроном, которого вообще не должно было быть на съемочной площадке», — поясняет Болдуин.
31 января 2023 года прокуратура Санта-Фе в штате Нью- Мексико официально предъявила обвинения актеру. Прокуроры хотели предъявить обвинения Болдуину ещё в начала января, но отложили подачу документов, чтобы дать себе время обосновать спорное решение, сообщает Daily Mail.
Среди документов есть заявление, в котором говорится, что Болдуин дал "непоследовательные отчеты" о том, как произошла стрельба. Сначала он сообщил полиции, что выстрелил из пистолета, а затем настаивая на том, что он не нажимал на курок. В показаниях также говорится, что есть кадры с камер, где видно, что Болдуин держит палец на спусковом крючке.
Если его признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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А тут взрослые дядьки, и такой конфуз.
Нужно, что-бы реквизитор часть механизма в себя разряжал перед съёмкой, ( Нет, после команды - "мотор", может тогда затмит Г.Г. - посмертно. )
Так что ответственен за подбор персонала и за все остальное
Виталий, иногда лучше жевать (с)
Ибо этот главный и получил обвинение сразу по двум статьям .
А горе оружейница так же получит свое .