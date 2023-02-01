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Алека Болдуина официально обвинили в непредумышленном убийстве

Алека Болдуина официально обвинили в непредумышленном убийстве

Автор:
01 февраля 2023 12:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Болдуин   США   интересное   непредумышленное убийство   приговор   суд   убийство   фото   
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21 октября 2021 года на съёмочной площадке фильма «Rust» («Ржавчина») в штате Нью-Мексико Алек Болдуин случайно застрелил оператора, репетируя сцену с фильма «Rust» («Ржавчина») в штате Нью-Мексико. По мнению самого актёра, он не виноват в случившемся. Кто-то зарядил пистолет боевыми патронами, которых никак не могло оказаться на съёмочной площадке.

Трагедия случилась 21 октября 2021 года около 14 часов по местному времени на съемках фильма "Ржавчина". Алек Болдуин репетировал сцену, взял в руки реквизитный пистолет. Оружие актера должно было заряжаться холостыми патронами, однако в результате была смертельно ранена оператор картины Галина Хатчинс.

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После происшествия Алек Болдуин сначала никак не реагировал на сообщения СМИ. Лишь 1 декабря 2021 года он дал небольшое интервью.

«Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы спусковой крючок. Никогда. Понятия не имею (как патрон там оказался). Кто-то зарядил оружие боевым патроном. Патроном, которого вообще не должно было быть на съемочной площадке», — поясняет Болдуин.

31 января 2023 года прокуратура Санта-Фе в штате Нью- Мексико официально предъявила обвинения актеру. Прокуроры хотели предъявить обвинения Болдуину ещё в начала января, но отложили подачу документов, чтобы дать себе время обосновать спорное решение, сообщает Daily Mail.

Среди документов есть заявление, в котором говорится, что Болдуин дал "непоследовательные отчеты" о том, как произошла стрельба. Сначала он сообщил полиции, что выстрелил из пистолета, а затем настаивая на том, что он не нажимал на курок. В показаниях также говорится, что есть кадры с камер, где видно, что Болдуин держит палец на спусковом крючке.

Если его признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Болдуин   США   интересное   непредумышленное убийство   приговор   суд   убийство   фото   
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13  комментариев
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Алексей Час назад
После отсидки снимут фильм под названием КТО ПОДСТАВИЛ АЛЕКА БОЛДУИНА
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612
Евгений 19 минут назад
"не нажимал на курок" и "держит палец на спусковом крючке" не противоречит друг другу, так как курок и спусковой крючок разные вещи
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235
Николай Пауков 23 минуты назад
Да норм всё будет. Обвинили, но после слушаний скажут неуиновен и оправдают в зале суда.
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6k
TirAn Час назад
Направил скорее всего не на оператора, а на камеру для репетиции сьемки сцены со стороны ствола
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10k
ScorpionDS Час назад
Мог бы не направлять прямо на человека оружие, а так отчасти его вина тоже есть, как и ответственного за оружие.
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Б.Касторский Час назад
По идее там же есть человек, ответственный за оружие. В чём тогда вина актёра? Что знамени и есть деньги, которые можно в качестве компенсации присудить? Я понял бы, если пытались доказать, что он сам зарядил или принёс личное оружие. А тут? Не всякий знает как проверить заряжено оружие или нет. Вручили и сказали - нажимай! Но Америка любит громкие процессы.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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