Алека Болдуина официально обвинили в непредумышленном убийстве

Среди документов есть заявление, в котором говорится, что Болдуин дал "непоследовательные отчеты" о том, как произошла стрельба. Сначала он сообщил полиции, что выстрелил из пистолета, а затем настаивая на том, что он не нажимал на курок. В показаниях также говорится, что есть кадры с камер, где видно, что Болдуин держит палец на спусковом крючке.

Если его признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.