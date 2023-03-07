Пермский депутат избил диджея и сел в тюрьму - теперь ему грозит новый срок за очередную драку

За это Телепнев отправился в тюрьму на 2 года и два месяца. Спустя год вышел по УДО и выплатил диджею по мировой 9 миллионов рублей.

А весной 2022-го Телепнев отдыхал в пермском баре «Наташа» и в самый разгар веселья заиграл трек Moscow Never Sleeps того же DJ Smash.