Пермский депутат избил диджея и сел в тюрьму - теперь ему грозит новый срок за очередную драку

Второй «бой» случился из-за того же диджея.
Александр Телепнев - экс-депутат Законодательного Собрания Пермского края. В 2018 году он подрался с DJ Smash, тогда музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и множество ушибов.
За это Телепнев отправился в тюрьму на 2 года и два месяца. Спустя год вышел по УДО и выплатил диджею по мировой 9 миллионов рублей.
А весной 2022-го Телепнев отдыхал в пермском баре «Наташа» и в самый разгар веселья заиграл трек Moscow Never Sleeps того же DJ Smash.
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Тут бывший парламентарий впал в ярость и начал кидаться в окружающих всем, что попадалось под руку: стульями, бокалами и даже ведёрком со льдом. В результате у одного из барменов было сотрясение мозга, а у второму пострадавшему пришлось накладывать швы.
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Экс-депутата определили в СИЗО, после всех судебных разбирательств, он получил 4 года колонии строгого режима.
Как-то не сложились у него отношения с этой электронной музыкой.
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За полгода на галоперидоле и аминазине он совершенно умилостивится нравом. Им потом можно будет двери подпирать. Собственно, больше не на что он и способен не будет.
Учитесь. , а то привыкли , бомбы , пистолеты , биты бейсбольные , наёмные киллеры ...
Музон врубил и враг в тюрьме !
Троллинг 99-го уровня ......
Был такой фильм, с одним из Болдуинов. Там он приставшему к нему кришнаиту ломает палец и тот сдыхает от болевого шока. Сценарист не я, не обессудьте. Так полицейский, расследующий это дело произносит: - Знал бы, что от этого они передохнут, всем бы пальцы переломал. Вот я бы так всем этим "рэперам". Считающих себя "музыкантами и певцами". Ртом. Поют они, ага.