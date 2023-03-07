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Пермский депутат избил диджея и сел в тюрьму - теперь ему грозит новый срок за очередную драку

Пермский депутат избил диджея и сел в тюрьму - теперь ему грозит новый срок за очередную драку

Автор:
07 марта 2023 14:12
Сообщество : Криминал
Метки: александр телепнев   бар   депутат   диджей Смэш   драка   избиение   пермь   песня   срок   уголовное дело   
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Второй «бой» случился из-за того же диджея.

Александр Телепнев - экс-депутат Законодательного Собрания Пермского края. В 2018 году он подрался с DJ Smash, тогда музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и множество ушибов.

За это Телепнев отправился в тюрьму на 2 года и два месяца. Спустя год вышел по УДО и выплатил диджею по мировой 9 миллионов рублей.

А весной 2022-го Телепнев отдыхал в пермском баре «Наташа» и в самый разгар веселья заиграл трек Moscow Never Sleeps того же DJ Smash.

Тут бывший парламентарий впал в ярость и начал кидаться в окружающих всем, что попадалось под руку: стульями, бокалами и даже ведёрком со льдом. В результате у одного из барменов было сотрясение мозга, а у второму пострадавшему пришлось накладывать швы.

Экс-депутата определили в СИЗО, после всех судебных разбирательств, он получил 4 года колонии строгого режима.

Как-то не сложились у него отношения с этой электронной музыкой.

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Метки: александр телепнев   бар   депутат   диджей Смэш   драка   избиение   пермь   песня   срок   уголовное дело   
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29  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Я правильно понимаю, что по УДО его не выпустят больше? Мне это важно! Хочу в ежедневнике на 2027год пометку поставить. Встретит этого муделя у стен тюрьмы. С каким треком в машине, думаю и так всем ясно))))
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416
Вася Васильев 8 минут назад
ой дурак...
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2k
vijilante 21 минуту назад
Суд престрастен, обвинения не законны - у чувака явное психическое заболевание , его надо направить на принудительное лечение. Ненадолго - на полгодика.
За полгода на галоперидоле и аминазине он совершенно умилостивится нравом. Им потом можно будет двери подпирать. Собственно, больше не на что он и способен не будет.
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240k
Татьянин день 2 24 минуты назад
А вот интересно , кто в этом баре , и в этот час поставил именно этот данный трек ?
Учитесь. , а то привыкли , бомбы , пистолеты , биты бейсбольные , наёмные киллеры ...
Музон врубил и враг в тюрьме !
Троллинг 99-го уровня ......

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6k
hhwost Полчаса назад
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10k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Из-за какого-то пи*дораса нормального пацана посадили.
Был такой фильм, с одним из Болдуинов. Там он приставшему к нему кришнаиту ломает палец и тот сдыхает от болевого шока. Сценарист не я, не обессудьте. Так полицейский, расследующий это дело произносит: - Знал бы, что от этого они передохнут, всем бы пальцы переломал. Вот я бы так всем этим "рэперам". Считающих себя "музыкантами и певцами". Ртом. Поют они, ага.
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6k
heta Полчаса назад
Всегда интересно было, откуда у долбоjобов берутся деньги, причём не малые, и как во власть через выборы попадают муховоролюбы и прочие неадекваты. Вот академически интересно, почему так в мире?
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175
Сергей С 48 минут назад
То есть на столько тупой?)
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1k
КАКАнгел 57 минут назад
не ну нельзя сажать человека за то что развлекался пиная скомороха и шута. на то он и шут чтоб развлекать публику,
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10k
Б.Касторский Час назад
Ну что сказать, молодец. Послушал любимую музыку и обратно на зону. Флаг ему в руки (С)
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129
Капитошка Час назад
Интересно,что депутат будет делать в тюряге,если ему снова поставят любимую пестню.
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33k
Fat Lynx Час назад
Его энергию да в мирное русло.
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76k
7guest Час назад
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326
ruslan d Час назад
Жизнь обладает своеобразным чувством юмора ...
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7k
Том Сойер Час назад
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8k
Copycat 2 часа назад
охерели что то эти "слуги" народа
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129
Капитошка Copycat Час назад
Да давно уже.
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12k
Ivan 2 часа назад
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9k
SSD 2 часа назад
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59k
pynh 2 часа назад
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4k
Трям 2 часа назад
Диких животных нужно держать в клетке. Так что все нормально.
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August

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