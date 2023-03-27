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В Таиланде взялись за воспитание туристов

В Таиланде взялись за воспитание туристов

Автор:
27 марта 2023 22:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: депортация   карточки   полиция   пхукет   тайланд   туристы   
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«Карточная» система, похожая на футбольную, заработала на Пхукете и в Паттайе. В Таиланде выдали первые желтые и красные карточки шестерым туристам, нарушившим правила во время пребывания в стране. Получивших красные карточки немедленно депортировали, - сообщает РБК.

Бескультурные иностранцы вынудили власти страны пойти на непопулярные меры, - пишет The Thaiger со ссылкой на данные иммиграционной службы Пхукета. Туристам ясно дали понять, что ни полиция, ни иммиграционная служба не обязаны обучать каждого прибывающего туриста законам и правилам.

И хотя сейчас в стране больше всего туристов из России, желтые карточки, подразумевающие, что гость может остаться до конца разрешенного срока, но затем будет ограничен в повторном въезде в страну, получили два француза, гражданин Украины и гражданин Швеции.

Красные карточки, которые подразумевают немедленную депортацию из страны и запрет на повторный въезд, были вручены также не российским туристам, а гражданину Швеции и Франции.

О правонарушениях иностранного гражданина на территории страны уведомляют соответствующее консульство в Таиланде. Продолжительность запрета на въезд в страну будет определена в зависимости от тяжести правонарушения.

Программа пробных карт была запущена иммиграционной службой Пхукета с марта. Согласно сообщению иммиграционной службы карточки будут выдавать за поведение, которое привело к проблемам или каким-либо образом «угрожало обществу».

В качестве наиболее распространенных среди иностранных граждан в Таиланде "грехов" называются нарушения правил дорожного движения, отсутствие шлема при езде на мотоцикле, отсутствие водительских прав и опасное вождение.

Также в число наказуемых провинностей входят вождение в нетрезвом виде, просроченное пребывание, незаконный въезд в королевство и работа без разрешения.

Сейчас правоохранительные органы Таиланда рассматривают уголовные дела и ведут судебные процессы в отношении 181 иностранца, пишет The Thaiger. По данным иммиграционной службы Пхукета, большинство иностранцев, замешанных в этих делах, — выходцы из России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи.

По данным иммиграционной службы Пхукета, большое количество иностранцев, приезжающих на Пхукет, плохо разбираются в тайских обычаях и правилах. Следовательно, многие из них утверждают, что не знали о нарушенных законах или постановлениях и о последствиях своих действий. Многие оправдываются тем, что видели, как другие делают то же самое без наказания, поэтому они полагали, что могут сделать то же самое без последствий.

Если программа карт покажет свою эффективность, она, потенциально, может быть распространена на другие популярные туристические точки, такие как Паттайя, Чиангмай и Самуи.

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Метки: депортация   карточки   полиция   пхукет   тайланд   туристы   
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8  комментариев
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15k
Majul 40 минут назад
Весь текст ТаИланд, как и должно быть, без ошибок. Но автор поста решил показать свою "грамотность" и влепил в название несуществующую страну ТаЙланд. Гениально, ага.
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8k
mbr 11 минут назад
Таиланд решил что у него дох..ра денег, и ему не нужны туристы?
И это во время экономического кризиса, когда уровень жизни по всему миру катастрофически падает.
В определённый момент просто окажется, что забанили вообще всех, кто любил сюда приезжать и оставлять кучу бабла.
Ну штош, имеют право.
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6
Дина 19 минут назад
В Таиланд едут айтишники. Исходя из информации в статье, едут они туда чтобы кататься на огромной скорости без шлема. Вопрос-а для этого надо ехать в Таиланд?
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953
diag 38 минут назад
В Тайланде живут андройды.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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