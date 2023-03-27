В Таиланде взялись за воспитание туристов

О правонарушениях иностранного гражданина на территории страны уведомляют соответствующее консульство в Таиланде. Продолжительность запрета на въезд в страну будет определена в зависимости от тяжести правонарушения.

Программа пробных карт была запущена иммиграционной службой Пхукета с марта. Согласно сообщению иммиграционной службы карточки будут выдавать за поведение, которое привело к проблемам или каким-либо образом «угрожало обществу».

В качестве наиболее распространенных среди иностранных граждан в Таиланде "грехов" называются нарушения правил дорожного движения, отсутствие шлема при езде на мотоцикле, отсутствие водительских прав и опасное вождение.

Также в число наказуемых провинностей входят вождение в нетрезвом виде, просроченное пребывание, незаконный въезд в королевство и работа без разрешения.