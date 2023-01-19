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Трое американских туристов по неизвестной причине умерли на багамском курорте

Трое американских туристов по неизвестной причине умерли на багамском курорте

Автор:
19 января 2023 12:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   американцы   багамы   гибель людей   курорт   новости   полиция   следствие   туристы   
1725
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Полиция проводит расследование гибели трех туристов из США на популярном курорте на Багамах. По предварительной версии, гибель людей не носит криминального характера.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   американцы   багамы   гибель людей   курорт   новости   полиция   следствие   туристы   
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9  комментариев
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27k
Ваня Час назад
обдолбались наркотой, вот все причины...
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22k
sssss3 10 минут назад
Они к бадяжному в США привыкли, а здесь местные ЧИСТОГО подогнали, вот и подохли....
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5k
Кистень 14 минут назад
Горячий группёшник был! Перетрахались.
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20
Color Cristal Полчаса назад
Красиво умерли - на шикарном курорте, во время расслабухи.
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93
Николай Пауков 51 минуту назад
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10k
Shtoppi Час назад
<<По предварительной версии, гибель людей не носит криминального характера.>>
-------------
Не думаю что владельцам ПОПУЛЯРНОГО КУРОРТА, будет полезно для бизнеса, объявлять что смерти нескольких гостей за раз, имеют под собой криминальную подоплеку.
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