Трое американских туристов по неизвестной причине умерли на багамском курорте

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Полиция проводит расследование гибели трех туристов из США на популярном курорте на Багамах. По предварительной версии, гибель людей не носит криминального характера.
Туристы из США, двое мужчин и женщина, все американцы, были найдены мертвыми в отеле Sandals Emerald Bay в районе Эксумеа на Багамских островах. Еще одна женщина, тоже из США, была доставлена по воздуху в больницу в Нассау. Честер Купер, член парламента от Эксумы и министр туризма, сказал, что, хотя причины гибели туристов пока уточнялись, у полиции нет причин подозревать наличие криминальной составляющей в этих смертях.
Купер опубликовал официальное заявление в связи с происшествием, в котором, в частности, сказал: «Сегодня я с сожалением был проинформирован о смерти трех американских туристов, двух мужчин и женщины, в курортной области на Эксуме. Еще одна американка была доставлена в госпиталь принцессы Маргарет. Полиция ведет расследование, но причина смерти туристов до сих пор неизвестна. Однако криминал полиция не подозревает. Сегодня наши мысли и молитвы - с семьями, потерявшими близких».
Собственное заявление сделала и Королевская полиция Багамских островов, которая сообщила: «По прибытии на место происшествия патрульные были направлены на первую виллу. Войдя в спальню, они обнаружили лежащего на полу белого мужчину без сознания. Следов травм на нем обнаружено не было. Позже местный врач констатировал смерть жертвы. Затем патрульных направили на вторую виллу, где они обнаружили белого мужчину, привалившегося к стене в ванной, не отвечающего на вопросы. В спальне на кровати также находилась белая женщина. Она тоже не отвечала, у о боих были признаки конвульсий. Полицейские осмотрели тела и не обнаружили следов травм. Позже местный врач констатировал смерть обоих».
Купер опубликовал официальное заявление в связи с происшествием, в котором, в частности, сказал: «Сегодня я с сожалением был проинформирован о смерти трех американских туристов, двух мужчин и женщины, в курортной области на Эксуме. Еще одна американка была доставлена в госпиталь принцессы Маргарет. Полиция ведет расследование, но причина смерти туристов до сих пор неизвестна. Однако криминал полиция не подозревает. Сегодня наши мысли и молитвы - с семьями, потерявшими близких».
Собственное заявление сделала и Королевская полиция Багамских островов, которая сообщила: «По прибытии на место происшествия патрульные были направлены на первую виллу. Войдя в спальню, они обнаружили лежащего на полу белого мужчину без сознания. Следов травм на нем обнаружено не было. Позже местный врач констатировал смерть жертвы. Затем патрульных направили на вторую виллу, где они обнаружили белого мужчину, привалившегося к стене в ванной, не отвечающего на вопросы. В спальне на кровати также находилась белая женщина. Она тоже не отвечала, у о боих были признаки конвульсий. Полицейские осмотрели тела и не обнаружили следов травм. Позже местный врач констатировал смерть обоих».
Представитель отеля также выразил соболезнования семьям пострадавших. В его заявлении говорилось: «Нет ничего важнее для Sandals Resorts, чем безопасность наших гостей. С глубокой грустью мы можем подтвердить смерть трех гостей на курорте Emerald Bay Resort. Поскольку происшествие считается чрезвычайной ситуацией в области охраны здоровья, мы, следуя нашим протоколам, немедленно предупредили специалистов скорой медицинской помощи и местные органы власти, чтобы они расследовали ситуацию. Мы активно работаем над тем, чтобы всячески поддерживать как следствие, так и семьи гостей в этот трудный момент. Из уважения к конфиденциальности наших гостей мы не можем раскрывать дополнительную информацию в настоящее время».
Причины смерти туристов должно выяснить следствие.
Причины смерти туристов должно выяснить следствие.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не думаю что владельцам ПОПУЛЯРНОГО КУРОРТА, будет полезно для бизнеса, объявлять что смерти нескольких гостей за раз, имеют под собой криминальную подоплеку.