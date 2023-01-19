Трое американских туристов по неизвестной причине умерли на багамском курорте

Туристы из США, двое мужчин и женщина, все американцы, были найдены мертвыми в отеле Sandals Emerald Bay в районе Эксумеа на Багамских островах. Еще одна женщина, тоже из США, была доставлена по воздуху в больницу в Нассау. Честер Купер, член парламента от Эксумы и министр туризма, сказал, что, хотя причины гибели туристов пока уточнялись, у полиции нет причин подозревать наличие криминальной составляющей в этих смертях.

Купер опубликовал официальное заявление в связи с происшествием, в котором, в частности, сказал: «Сегодня я с сожалением был проинформирован о смерти трех американских туристов, двух мужчин и женщины, в курортной области на Эксуме. Еще одна американка была доставлена в госпиталь принцессы Маргарет. Полиция ведет расследование, но причина смерти туристов до сих пор неизвестна. Однако криминал полиция не подозревает. Сегодня наши мысли и молитвы - с семьями, потерявшими близких».

Собственное заявление сделала и Королевская полиция Багамских островов, которая сообщила: «По прибытии на место происшествия патрульные были направлены на первую виллу. Войдя в спальню, они обнаружили лежащего на полу белого мужчину без сознания. Следов травм на нем обнаружено не было. Позже местный врач констатировал смерть жертвы. Затем патрульных направили на вторую виллу, где они обнаружили белого мужчину, привалившегося к стене в ванной, не отвечающего на вопросы. В спальне на кровати также находилась белая женщина. Она тоже не отвечала, у о боих были признаки конвульсий. Полицейские осмотрели тела и не обнаружили следов травм. Позже местный врач констатировал смерть обоих».