В Таиланде при столкновении катера со скалами погибла 5-летняя девочка из России

Ребёнок погиб, ещё шестеро россиян пострадали в результате столкновения туристического катера со скалами на Пхукете.
Трагедия произошла в районе острова Майтон. Туристы возвращались после экскурсии на остров Пхи-Пхи на катере, который врезался в скалы у берега.
В результате крушения скоростного катера пострадали 10 человек, среди них капитан судна. Одна россиянка погибла (позже стало известно, что погибла 5-летняя девочка), шестеро граждан РФ получили ранения различной степени тяжести, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.
Крушение произошло сегодня (в воскресенье - ред.) вечером, совсем недавно. Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Погибла гражданка России, еще шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние.
Пострадавшие доставлены в госпитали острова Пхукет - Vajira Hospital Phuket и Bangkok Hospital Phuket, к ним выехали дипломаты генерального консульства РФ.
Источник:
- В московском метро столкнулись два поезда
- В Таиланде катер с россиянами столкнулся с сигнальной вышкой
- Круизный теплоход врезался в бетонный пирс в Ярославле
- Россиянина на Пхукете смыло в море со скалы
- Женщина отправилась на лечебную процедуру и получила ожоги третьей степени