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В Таиланде при столкновении катера со скалами погибла 5-летняя девочка из России

В Таиланде при столкновении катера со скалами погибла 5-летняя девочка из России

Автор:
31 декабря 2023 16:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: генконсульство россии   катер   пострадавшие   пхукет   скалы   столкновение   тайланд   
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Ребёнок погиб, ещё шестеро россиян пострадали в результате столкновения туристического катера со скалами на Пхукете.

Трагедия произошла в районе острова Майтон. Туристы возвращались после экскурсии на остров Пхи-Пхи на катере, который врезался в скалы у берега.

В результате крушения скоростного катера пострадали 10 человек, среди них капитан судна. Одна россиянка погибла (позже стало известно, что погибла 5-летняя девочка), шестеро граждан РФ получили ранения различной степени тяжести, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.

Крушение произошло сегодня (в воскресенье - ред.) вечером, совсем недавно. Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Погибла гражданка России, еще шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние.

Пострадавшие доставлены в госпитали острова Пхукет - Vajira Hospital Phuket и Bangkok Hospital Phuket, к ним выехали дипломаты генерального консульства РФ.

Источник:

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Метки: генконсульство россии   катер   пострадавшие   пхукет   скалы   столкновение   тайланд   
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6  комментариев
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samoilenko-yura123 Час назад
А в чём причина крушения? На сколько я знаю, там прекрасная видимость!
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11k
Эдуард Маринович 2 часа назад
Надо было дома встречать новый год в семье, а не в лифчике на катере и этого бы не случилось.
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Это - ностальгия по Родине. Они думали, что перед ними не скалы, а снежные сугробы, а они не на катере, а на снегоходе
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17k
Majul 2 часа назад
Автор, можно показать на карте страну с названием ТаЙланд?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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