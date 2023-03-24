Россияне на Бали устроили "новую Москву" и бесят местных

Местные жители на Бали стали жаловаться на россиян, которые арендовали апартаменты и устроили целую "русскую деревню". Туристы не соблюдают правила страны и остаются даже тогда, когда истекает срок визы. Правительство следит за россиянами в соцсетях и бьёт тревогу.
В 2023 году на Бали хлынули россияне и организовали "русскую деревню" в округе Южная Кута на индонезийском острове Бали. Местные жители обратились к властям с жалобой на туристов, которые арендовали большое количество апартаментов и не следуют местным обычаям и нормам. Надо отметить, что Бали, хоть и курортная, но мусульманская страна.
Да, признаки существования "маленькой Москвы" действительно имеются. Граждане России арендовали большое количество жилья в Южной Куте и теперь проживают там все вместе. Мы проверяем вопрос законности данного феномена с юристами иммиграционных служб, — заявил глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди порталу Detik.
Где туристы берут деньги? Всё просто, они занимаются маркетингом в соцсетях для российских компаний, предлагают услуги парикмахеров, персональных тренеров и массажистов для других россиян. Круговорот денег на Бали между россиянами.
Сейчас здесь так много русских, что мы построили небольшую деревню, это и есть та самая "маленькая Москва" на Бали, — заявил газете The Wall Street Journal россиянин Антон Занимонец, который живет на острове со своей семьей с 2019 года.
Некоторые россияне на Бали игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове на долгое время. Власти Бали даже стали отслеживать соцсети российских туристов, чтобы найти нарушения. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель главы ведомства Нгурах Рай Сугито, сообщает РИА Новости. Именно таким образом выслали двух россиян.
Арест этих иностранцев, которые злоупотребляли своими визами, начался со сбора данных. Наши офицеры не ограничиваются полевым патрулированием, они следят за туристами и через соцсети. Нам также очень помогает индонезийское сообщество, которое активно информирует нас о предполагаемых иммиграционных нарушениях со стороны иностранцев
Пока россияне устраивают свои деревни и налаживают бизнес, местные жители потихоньку стучат властям. Их не устраивают тот факт, что куча русских занимает нишу товаров и услуг, а также нарушают обычаи мусульманского острова.
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- Хватит приплетать везде Москву. Загляните в паспорта тех безработных "москвичей", которые там кутят, поймете, что к Москве те люди не имеют отношения, Брянск, Калуга, Астрахань, Воронеж, Екатеринбург и Киров сплошной будет, с остальными регионами.
Ну а адекватные радуются и зарабатывают.
Вообще то Бали не страна, а провинция Индонезии. Да, Индонезия страна мусульманская, а вот на Бали живут в основном индуисты. Поэтому и к алкоголю там отношение лояльное и со свининой проблем нет.