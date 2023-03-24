Россияне на Бали устроили "новую Москву" и бесят местных

В 2023 году на Бали хлынули россияне и организовали "русскую деревню" в округе Южная Кута на индонезийском острове Бали. Местные жители обратились к властям с жалобой на туристов, которые арендовали большое количество апартаментов и не следуют местным обычаям и нормам. Надо отметить, что Бали, хоть и курортная, но мусульманская страна.

Да, признаки существования "маленькой Москвы" действительно имеются. Граждане России арендовали большое количество жилья в Южной Куте и теперь проживают там все вместе. Мы проверяем вопрос законности данного феномена с юристами иммиграционных служб, — заявил глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди порталу Detik.

Где туристы берут деньги? Всё просто, они занимаются маркетингом в соцсетях для российских компаний, предлагают услуги парикмахеров, персональных тренеров и массажистов для других россиян. Круговорот денег на Бали между россиянами.