Российских туристов в Анталье задержали за поджог леса, который они не совершали

Группа туристов из России сейчас задержана турецкой полицией, представители которой намекают, что русских ждет тюрьма или, в самом благоприятном случае, - депортация на родину.
По словам туристов, гуляя в окрестностях Анталии, они наткнулись на природный пожар и попытались его потушить самостоятельно, а когда поняли, что не справляются, вызвали службу спасения. На выходе из леса семерых отдыхающих арестовали и увезли в полицейский участок. Их обвиняют в умышленном поджоге леса.
По словам россиян, им предоставили адвоката, который не говорит по-английски. Туристы пожаловались, что представители российского консульства на их обращение пока никак не реагируют и попросили интернет-сообщество распространить их обращение.
В местной тюрьме, скорее всего, туристы останутся без связи. В лучшем случае им грозит депортация из страны, в худшем - лишение свободы на срок от двух до семи лет. По сообщению агентства РИА, жандармов, которые затем арестовали туристов, вызвали местные жители.
Источник:
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Так что думаю основания у турецкой полиции вполне разумные.
1) либо пожар только ьначался и они пытались его потушить.
2) пожар начался сильнотраньше, они к нему просто подошли, но тогда тушить уже можно было не пытаться.
Соответственно, если это первое тогда много вопросов как же он все таки начался аккурат в момент их прохода.