Российских туристов в Анталье задержали за поджог леса, который они не совершали

Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)

В Турции разбился автобус с туристами из России

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