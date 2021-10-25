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Российских туристов в Анталье задержали за поджог леса, который они не совершали

Российских туристов в Анталье задержали за поджог леса, который они не совершали (3 фото)

Автор:
25 октября 2021 08:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Анталья   Ликийская тропа   Поджог   Турция   видео   пожар   полиция   туристы   
1427
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Группа туристов из России сейчас задержана турецкой полицией, представители которой намекают, что русских ждет тюрьма или, в самом благоприятном случае, - депортация на родину.

По словам туристов, гуляя в окрестностях Анталии, они наткнулись на природный пожар и попытались его потушить самостоятельно, а когда поняли, что не справляются, вызвали службу спасения. На выходе из леса семерых отдыхающих арестовали и увезли в полицейский участок. Их обвиняют в умышленном поджоге леса.


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По словам россиян, им предоставили адвоката, который не говорит по-английски. Туристы пожаловались, что представители российского консульства на их обращение пока никак не реагируют и попросили интернет-сообщество распространить их обращение.


В местной тюрьме, скорее всего, туристы останутся без связи. В лучшем случае им грозит депортация из страны, в худшем - лишение свободы на срок от двух до семи лет. По сообщению агентства РИА, жандармов, которые затем арестовали туристов, вызвали местные жители.

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Метки: Анталья   Ликийская тропа   Поджог   Турция   видео   пожар   полиция   туристы   
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333
Мурчелло Час назад
Нехер было туда переться.Странные люди.В этих странах плюют русским в лицо,они все равно туда едут.В грузии откровенно не навидят,все равно едут.Вывод :что хотели,то и получили.
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18k
sanchesS80 12 минут назад
Пожар в сухом лесу распространяется обычно реально быстро. И как-то очень странно что он появился именно в тот момент, когда там рядом были наши туристы. Если бы он начался хоть там минут за 20-30 до этого, то там бы уже все жители местные видели и знали бы.
Так что думаю основания у турецкой полиции вполне разумные.
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6k
Александр Зотов 21 минуту назад
дёшево зато, оллинклюзив
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14k
Hairy. 49 минут назад
Да уж, не завидная ситуация. У меня лично случай был несколько лет назад, еду с подругой обратно улетать в Анталью индивидуальным трансфером, т.е. нас только двоих везет водила на легковой, чуть дороже просто это стоило, но все равно посередине пути он тоже делает остановку у придорожного магаза большого со всякой фигней от сувениров, до сладкого и народа там нет вообще, только мы двое, нам нихрена не надо, ибо затарились уже раньше, да и дороже там значительно всё, короче, пока ходили до нас докопался тамошний наверное менеджер как лист банный к жопе, давайте я вам это покажу на витрине, или то, я говорю: не надо ничего показывать, сами посмотрим-ни фига не отстаёт. И тут, он случайно смахивает кружку с витрины на пол, тесно там было, чему я несказанно обрадовался, теперь ты точно отстанешь басурман надоедливый, и точно, свалил. Мы же, ничего не купив идем к выходу, через кассы, где другой турок нам и говорит: ВЫ РАЗБИЛИ КРУЖКУ, и ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ ЗА НЕЁ!!! Я охренел просто, а этот пид.р стоял неподалеку и все слышал, но молчал, я говорю: это вот он, ваш сотрудник разбил, а не мы, а тот падла молчит, я говорю-камеры там смотрите, еще что, а те еще кого-то позвали и на своём стоят-мол плати за кружку и всё тут, естественно я ничего не заплатил, но эти уроды очень мерзко шипели и гыркали нам вслед. Так что ребята могут там и попасть, все эти чурки одинаковые, нае.бать им только за радость.
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565
Mazter Час назад
На самом деле немного странно выглядит. Учитывая с какой скоростью распространяется пожар, понимаешь что
1) либо пожар только ьначался и они пытались его потушить.
2) пожар начался сильнотраньше, они к нему просто подошли, но тогда тушить уже можно было не пытаться.

Соответственно, если это первое тогда много вопросов как же он все таки начался аккурат в момент их прохода.
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143
KVadik Час назад
Ну всех тонкостей дела мы не знаем. И то, "что не совершали" это с их слов. Про Турцию не знаю, но есть много стран, где идти в лес, где тебе захочется нельзя. Так что даже если и не совершали, а просто оказались там где быть запрещено, могут огрести от турецкого правосудия.
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36k
Alex Час назад
Так им и надо. Не хрен ездить к этим свиньям
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1k
Кер Реев 2 часа назад
Алиби у них нет....
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870
Ksenia2 2 часа назад
В общем, увидел в Турции пожар - тикай со всех ног. Главное, чтобы тебя рядом с огнем не увидели. Иначе - тюрьма.
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