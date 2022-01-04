В Испании задержали 70 человек на оргии в честь Нового года

«Жрицы любви», американские туристы - на вечеринке были все. Но полицейским не сильно понравилось такое мероприятие и они вторглись в самый разгар веселья.
Американские туристы решили отдохнуть с размахом. Арендовали особняк, пригласили девушек с пониженной социальной ответственностью. И закатили такой шабаш, что треск стоял по всему округе.
Так просто и незатейливо они решили отметить Новый год.
При том, что в Испании действуют ограничения из-за Covid-19 и такие скопления людей запрещены. Поэтому силовики прибыли
для участия в оргиина место и свернули веселье.
Ну а заявил об этом безобразии местный житель. Случилось так, что два американца задержались и заявились на тусовку позже всех. По дороге на мероприятие они подогревали себя алкоголем и когда приехали, были просто в слюни.
Из-за этого они перепутали дома, стали ломиться к этому соседу и требовать дам легкого поведения. Тот такого не понял и позвонил в полицию.
Всех «туристов» и их подруг доставили в участок, когда они протрезвели - выписали штраф. Еще легко отделались.
Источник:
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Автору - минус.
А если гетеросексуал - все, тебя по полной