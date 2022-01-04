FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8302 поста • 1266 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Испании задержали 70 человек на оргии в честь Нового года

В Испании задержали 70 человек на оргии в честь Нового года (3 фото)

Автор:
04 января 2022 18:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вечеринка   американцы   жрица любви   новый год   полиция   праздник   туристы   
3481
3

«Жрицы любви», американские туристы - на вечеринке были все. Но полицейским не сильно понравилось такое мероприятие и они вторглись в самый разгар веселья.

Американские туристы решили отдохнуть с размахом. Арендовали особняк, пригласили девушек с пониженной социальной ответственностью. И закатили такой шабаш, что треск стоял по всему округе.

Так просто и незатейливо они решили отметить Новый год.

×
×

При том, что в Испании действуют ограничения из-за Covid-19 и такие скопления людей запрещены. Поэтому силовики прибыли для участия в оргиина место и свернули веселье.

Ну а заявил об этом безобразии местный житель. Случилось так, что два американца задержались и заявились на тусовку позже всех. По дороге на мероприятие они подогревали себя алкоголем и когда приехали, были просто в слюни.

Из-за этого они перепутали дома, стали ломиться к этому соседу и требовать дам легкого поведения. Тот такого не понял и позвонил в полицию.

Всех «туристов» и их подруг доставили в участок, когда они протрезвели - выписали штраф. Еще легко отделались.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Вечеринка   американцы   жрица любви   новый год   полиция   праздник   туристы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр 2 часа назад
Так всегда из-за 2-х оленей все пострадали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Bill 17 минут назад
Заглянул посмотреть фотки с оргии. А тут только два <дрово>сека.
Автору - минус.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
a.fey 18 минут назад
Эти американцы всегда все обосрут. У себя все обосрали, и им у себя к ближайшей жрице любви надо в Неваду писдивать, так приехали туда, где с кривой проституции все в порядке, тут все обгадили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
159
Аккаунт удален 24 минуты назад
ну да, а если бы афроамериканцы долбились в задницу, беженцы ипли овец - никто слова не сказал, ведь толерантность....
А если гетеросексуал - все, тебя по полной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
822
Лебовски Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Андрей Бертон 52 минуты назад
А пригласили бы соседа и всё остались бы довольны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DVPET Час назад
А есть еще фото подруг? Друг спрашивал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX Час назад
Вот суки! Весь кайф обломали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Alf Час назад
Ничего удивительного. Каждый человек имеет право, отдыхать, или сходить с ума по своему и именно так, как ему хочется и нравиться. Правда с правоохранительными органами лучше не конфликтовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Андрей Н. Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Бритва Час назад
по усам текло, в рот не попадало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
__ Бритва 41 минуту назад
а Вы знаааете толк в извращениях!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
paranoid 2 часа назад
Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не думайте меня приглашать))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar 2 часа назад
Вот твари, меня не позвали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
__ Monher 40 минут назад
так Вас они кинули или отымели? Просто любопытно!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Помните хит Coco Jambo? Что стало сегодня с его исполнительницей (5 фото) Помните хит Coco Jambo? Что стало сегодня с его исполнительницей (5 фото) Когда Санта пугает: подборка старых фото с не самым веселым Дедом Морозом Когда Санта пугает: подборка старых фото с не самым веселым Дедом Морозом Чем порадовала и расстроила новогодняя столица 2022 года - Нижний Новгород Чем порадовала и расстроила новогодняя столица 2022 года - Нижний Новгород Как олень стал одним из главных символов Нового года и Рождества? Как олень стал одним из главных символов Нового года и Рождества? ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее организатора ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее организатора "Бахну оливье и пойду спать": пользователи соцсетей делятся планами на новогоднюю ночь "Бахну оливье и пойду спать": пользователи соцсетей делятся планами на новогоднюю ночь
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46466



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
12
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат?
3
292
Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат?
Набирающие популярность в сообществах
Смешные и&nbsp;добрые видео
1
16
Смешные и добрые видео
Как праздновали Новый год на Руси
0
4
Как праздновали Новый год на Руси
Экстремальный квест или дорога на выживание
Экстремальный квест или дорога на выживание
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохой фотограф
0
2

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#история#факты#Приколы#истории#прикольные#фотографии
#интересно#добрые видео#в мире#подборка#СССР#кино#новый год#прикол
#смешные#картинки#животные#интересное#фото#комментарии#позитив#Жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться