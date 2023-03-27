Инженер создал реальный пуленепробиваемый костюм Джона Уика

Одежда изготовлена из ткани, в состав которой входят 20 слоёв кевлара, шерсти и особо тонкого и прочного пластика. Такой микс, по утверждению Хобсона, делает костюм пуленепробиваемым.

Комплект из жилета и пиджака выдержал суровые "полевые" испытания. Правда, интернет-пользователи не уверены, остался бы жив человек, облаченный в этот костюм, случись ему попасть в подобную передрягу. Заброневые травмы никто не отменял, и в реальной жизни у человека скорее всего раздробило бы рёбра, которые осколками могли повредить лёгкие. Однако факт остаётся фактом: пиджак с жилетом остались после выстрелов без дыр.