Инженер создал реальный пуленепробиваемый костюм Джона Уика

Вдохновившись фильмом, Джеймс Хобсон 1,5 года разрабатывал и, наконец, создал одежду, которая, по его словам, способна выдержать выстрелы патронами 45 калибра из пистолета-пулемёта MP5.
После просмотра фильма "Джон Уик" редко кто не хотел бы обзавестись пуленепробиваемой одеждой. Инженер Джеймс Хобсон не просто мечтал, а взял и сделал костюм, которому не страшны выстрелы из пистолета-пулемёта.
Одежда изготовлена из ткани, в состав которой входят 20 слоёв кевлара, шерсти и особо тонкого и прочного пластика. Такой микс, по утверждению Хобсона, делает костюм пуленепробиваемым.
Комплект из жилета и пиджака выдержал суровые "полевые" испытания. Правда, интернет-пользователи не уверены, остался бы жив человек, облаченный в этот костюм, случись ему попасть в подобную передрягу. Заброневые травмы никто не отменял, и в реальной жизни у человека скорее всего раздробило бы рёбра, которые осколками могли повредить лёгкие. Однако факт остаётся фактом: пиджак с жилетом остались после выстрелов без дыр.
А это полное видео на Ютуб-канале Хобсона, в котором можно подробно увидеть процесс создания костюма.
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И это тот самый случай, когда практически фантастические вещи, придуманные для кино, после становятся реальностью.
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А это что за зверь такой? Чет мне казалось что у HK MP5 калибры были .38 и .40 (9mm и 10mm соответственно), а вот про .45 калибр чет не слышал.
Если кто в теме - пришлите картинку, а то поисковики ничего не нашли.