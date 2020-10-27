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Инженеры из Youtube создали работающий световой меч

Инженеры из Youtube создали работающий световой меч (5 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 08:30
Сообщество : Наука
Метки: youtube   видео   идеи   изобретения   инженеры   наука   технологии   фото   
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Сделать оружие джедаев в реальности? Команда инженеров-блогеров the Hacksmith решилась на это. Ребята создали работающий прототип светового меча, который может разрезать металл как нож сливочное масло. Температура такого меча достигает 2200 градусов по Цельсию.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: youtube   видео   идеи   изобретения   инженеры   наука   технологии   фото   
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6  комментариев
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Милениалы изобрели автоген?
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661
Al gor 20 минут назад
Оборудование у них хорошее, мне бы в гараж такое )))
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7k
hetrick Al gor 9 минут назад
Крючки на карпа подтачивать?
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22k
Григорий Полчаса назад
В мое время Ученые со двора изобрели двигатель из резинки и брызгалку из бутылки белизны. Эти додумались до подачи больше газа на газовую горелку. Если этим людям науки объеденится, то они и вакцину против Ковида из кока-колы и ментоса замутят.
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