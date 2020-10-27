Инженеры из Youtube создали работающий световой меч

В своих видео парни из ютуб-канала The Hacksmith воссоздают фантастические технологии в реальности. Автор канала, инженер Джеймс Хобсон, уже не впервые пытается создать оружие джедаев - световой меч, - вместе со своей командой. Они четыре года пытались сделать идеальный меч, но получившиеся версии их не особо устраивали. На этот раз они сделали усовершенствованную версию температурой 2200 градусов по Цельсию - эта штука может разрезать металл, как сливочное масло.