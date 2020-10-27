Инженеры из Youtube создали работающий световой меч

Сделать оружие джедаев в реальности? Команда инженеров-блогеров the Hacksmith решилась на это. Ребята создали работающий прототип светового меча, который может разрезать металл как нож сливочное масло. Температура такого меча достигает 2200 градусов по Цельсию.
В своих видео парни из ютуб-канала The Hacksmith воссоздают фантастические технологии в реальности. Автор канала, инженер Джеймс Хобсон, уже не впервые пытается создать оружие джедаев - световой меч, - вместе со своей командой. Они четыре года пытались сделать идеальный меч, но получившиеся версии их не особо устраивали. На этот раз они сделали усовершенствованную версию температурой 2200 градусов по Цельсию - эта штука может разрезать металл, как сливочное масло.
Во время создании "протомеча", как называет его команда, использовался принцип объединения сжиженного газа с кислородом - смесь под давлением выпускаются через ламинарные сопла, которые контролируют поток. Нагретый до высоких температур и высококонцентрированный газ превращается в поток светящейся плазмы, который выглядит как световой меч. Эта технология в настоящее время используется в основном для выдувания стекла.
Протомеч может с легкостью расплавить сталь, а еще - менять цвет. Если добавить в смесь различные соли, оттенок светового потока может меняться - например, инженеры смогли получить зеленый, желтый красный и другие цвета. Например, борная кислота делает меч зеленым, хлорид натрия - желтым, хлорид кальция - красно-оранжевый оттенок.
Питание меча во время использования осуществляется с помощью специального "рюкзака" на спине, куда спрятан резервуар с пропаном, который управляется клапанами. Еще одна интересная фишка меча - его крафтовая рукоятка, выполненная в стиле стимпанк.
Процесс создания светового меча и его использование
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: youtube видео идеи изобретения инженеры наука технологии фото
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