Если бы «Властелин колец» был мрачным фэнтези 80-х: взгляд нейросети Midjourney

Тёмное фэнтези (dark fantasy) — достаточно мрачный поджанр художественных произведений, включающий в себя элементы ужасов и готики. Среди известных фильмов к нему можно отнести «Другой мир», «Лабиринт фавна» или «Ван Хельсинга».

Культовый «Властелин колец» к этому поджанру никогда не относился, но теперь вы можете посмотреть, как бы лента могла выглядеть в таком антураже, если бы её сняли в далёких 80-х, когда компьютерная графика оставляла желать лучшего. Взглянуть на такой вариант ленты позволил пользователь YouTube с ником demonflyingfox, создавший соответствующие запросы к нейросети

Гэндальф