Если бы «Властелин колец» был мрачным фэнтези 80-х: взгляд нейросети Midjourney

Больше 20 изображений с главными героями, монстрами Средиземья и хорошо знакомыми локациями.
Тёмное фэнтези (dark fantasy) — достаточно мрачный поджанр художественных произведений, включающий в себя элементы ужасов и готики. Среди известных фильмов к нему можно отнести «Другой мир», «Лабиринт фавна» или «Ван Хельсинга».
Культовый «Властелин колец» к этому поджанру никогда не относился, но теперь вы можете посмотреть, как бы лента могла выглядеть в таком антураже, если бы её сняли в далёких 80-х, когда компьютерная графика оставляла желать лучшего. Взглянуть на такой вариант ленты позволил пользователь YouTube с ником demonflyingfox, создавший соответствующие запросы к нейросети
Гэндальф
Фродо
Шир
Арагорн
Леголас
Гимли
Боромир
Ривенделл
Энт
Саруман
Голлум
Кольцо Всевластья
Балрог
Водный Страж
Орк
Войско Саурона
Шелоб
Око Саурона
Назгулы
Саурон
Больше персонажей и локаций из такой версии «Властелина колец» можно увидеть в ролике автора на YouTube.
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