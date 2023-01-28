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Если бы «Властелин колец» был мрачным фэнтези 80-х: взгляд нейросети Midjourney

Если бы «Властелин колец» был мрачным фэнтези 80-х: взгляд нейросети Midjourney

Автор:
28 января 2023 10:22
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   ИИ   видео   властелин колец   кино   нейросети   фильм   фэнтези 80-х   
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Больше 20 изображений с главными героями, монстрами Средиземья и хорошо знакомыми локациями.

Тёмное фэнтези (dark fantasy) — достаточно мрачный поджанр художественных произведений, включающий в себя элементы ужасов и готики. Среди известных фильмов к нему можно отнести «Другой мир», «Лабиринт фавна» или «Ван Хельсинга».

Культовый «Властелин колец» к этому поджанру никогда не относился, но теперь вы можете посмотреть, как бы лента могла выглядеть в таком антураже, если бы её сняли в далёких 80-х, когда компьютерная графика оставляла желать лучшего. Взглянуть на такой вариант ленты позволил пользователь YouTube с ником demonflyingfox, создавший соответствующие запросы к нейросети


Гэндальф

Фродо

Шир

Арагорн

Леголас

Гимли

Боромир

Ривенделл

Энт

Саруман


Голлум


Кольцо Всевластья

Балрог

Водный Страж


Орк

Войско Саурона

Шелоб

Око Саурона

Назгулы

Саурон

Больше персонажей и локаций из такой версии «Властелина колец» можно увидеть в ролике автора на YouTube.


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Метки: Midjourney   ИИ   видео   властелин колец   кино   нейросети   фильм   фэнтези 80-х   
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3  комментария
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280
Sadik-mardik 2 часа назад
А в 2000-х это была комедия?
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10k
Михаил 17 минут назад
как обучишь нейросеть, такой результат и получишь. Особо понравилась подборка "Если бы это было в СССР" из клише не хватало только медведя с атомным реактором.
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15k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Уже говорил, как хорошо щас художникам: Это ни я, мля буду, ента нейросеть
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