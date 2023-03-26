На Западе взялись за переписывание романов Агаты Кристи с учётом "чувствительности" современных читателей

Следуя в форватере толерантности крупнейшее американское издательство HarperCollins заменило «оскорбительные» слова или полностью удалило некоторые отрывки в произведениях про Эркюля Пуаро и мисс Марпл, пишет The Telegraph.
Так, в романе «Смерть на Ниле» из речи миссис Аллертон, которая жалуется, что к ней пристаёт группа детей, убрали этот отрывок: «Глаза у них просто отвратительные, и носы тоже, и я не верю, что действительно люблю детей».
А в сборнике «Последние дела и две другие истории мисс Марпл» судья злится, требуя завтрака. Из текста исключили, что это происходит из-за «его индийского характера».
В «Карибской тайне» вырезали отрывок, в котором герой не видит ночью в кустах чернокожую женщину.
Выражения “туловище из черного мрамора”, “индейский темперамент”, “аборигены”, и “еврей” редакторы тоже убрали. Убрали и все эпитеты, которыми описывалась этническая принадлежность персонажей: “нубийский лодочник” стал просто лодочником, женщина “цыганской наружности” стала молодой.
HarperCollins — одно из крупнейших англоязычных издательств, выпускающее книги по всему миру. Оно входит в “большую пятерку” издательств, а его оборот за 2016 год составил $1,646 млрд. Причем это не первый раз, когда компания редактирует авторов середины XX века. Ранее правкам подвергся автор Роальд Даль, автор “Чарли и шоколадная фабрика” — в его повести умпа-лумпы получили гендерно-нейтральные описания и превратились из маленьких мужчин в маленьких людей.
По данным западных СМИ, к редактированию в этих случаях HarperCollins подключает так называемых “чувствительных читателей”. Это блогеры, литераторы и редакторы, чья (оплачиваемая) работа — поиск потенциально оскорбительных клише и стереотипов, о которых автор текста мог не подозревать. При этом “чувствительный читатель” не обладает властью цензора, он всего лишь может давать советы редактору, а тот прислушаться к нему или нет.
Источник:
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Как они живут то не пойму)
Опять-таки слово МИССИС Марпл явно должно быть оскорблением для правоверных феминисток.
То то я и смотрю, что для них союз мужчины и женщины, это клише и стереотип, а размалеванные пид@расы, это прогрессивный подход.
С превеликим удовольствием продолжаю наблюдать за «прогрессированием цивилизованного мира»