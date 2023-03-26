На Западе взялись за переписывание романов Агаты Кристи с учётом "чувствительности" современных читателей

Так, в романе «Смерть на Ниле» из речи миссис Аллертон, которая жалуется, что к ней пристаёт группа детей, убрали этот отрывок: «Глаза у них просто отвратительные, и носы тоже, и я не верю, что действительно люблю детей».

А в сборнике «Последние дела и две другие истории мисс Марпл» судья злится, требуя завтрака. Из текста исключили, что это происходит из-за «его индийского характера».