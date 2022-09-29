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Новые грани толерантности: в США вшивых детей не будут отправлять на карантин, чтобы не ущемлять их права

Новые грани толерантности: в США вшивых детей не будут отправлять на карантин, чтобы не ущемлять их права

Автор:
29 сентября 2022 14:13
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   США   вши   заражение педикулезом   здоровые   педиатрия   педикулез   толерантность   
773
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Вши - не проблема, а вот изолировав ребенка с паразитами, можно нанести ему душевную травму. Так считают педиатры США.

В США впервые с 2015 года в рекомендациях Американской академии педиатрии по диагностике и лечению головных педикулезо появятся новые рекомендации. Теперь детей со вшами не станут отправлять домой, т.к. это "может ущемить права ребенка". С новостями об этом нововведении вышли многие американские издания.


«Головные вши — неприятная часть человеческого опыта, но с ними можно успешно бороться, и они не являются причиной для того, чтобы ребенок пропустил школу», — цитирует соавтора исследования доктора Дона Нолта Philly Voice. Педиатр считает, что поскольку вши не перепрыгивают (как блохи), а переползают с головы на голову, заразиться ими можно будет только при очень близком контакте. Следовательно, если дети будут соблюдать дистанцию, то всё будет хорошо.


Между тем, большая часть заразившихся получают вшей не через переползших взрослых особей, а через их яйца. И как уберечь ребенка от прозрачных гнид, педиатр почему-то не сообщает.


Вдруг почему-то вспомнился Задорнов...

Источник:

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Метки: Ynews   США   вши   заражение педикулезом   здоровые   педиатрия   педикулез   толерантность   
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18  комментариев
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14k
сеньор Леонсио Час назад
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12k
Кыся 12 минут назад
Выводить вшей тоже нельзя. Это ущемляет права вшей.
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4k
Евгений Д 16 минут назад
Надо еще и специально вшей на других пересаживать, нельзя ущемлять права и самих вшей и вшивых детишек
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5k
fin4all 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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9k
Летучий Мыш Полчаса назад
Ну, о ковида масочки, от вшей панамочки и дистанция, дистанция
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9k
Ф Ив 38 минут назад
Изолирование детей со вшами это не нанесение душевной травмы, а обучение тому, что в случае наличия заболевания нужно уходить на карантин. Интересно американским педиатрам не пришла в голову мысль, что детей со вшами могут начать избегать одноклассники (или клеймить заразными больными) и от этого будет еще большая травма?
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578
Олег Мещеряков Час назад
правильно и сифилитиков тоже не надо прокалывать - это тоже душевная травма, ну и дальше так же)))
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11k
.Атеист. Час назад
А права ковидников?)) Пусть тоже пускают в школы, работу и т.п.
Еще, пусть мертвых не признают мертвыми, что бы не нарушить их права!И в добавок переименовать Вашингтон в Вшивангтон, чтобы тоже не ущемлять права вшивых))
Совсем кукукнулись!
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113
Sata33 Час назад
браво )))
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7k
Shtoppi Час назад
Новость с панорамы что ли? Потому что если нет, то совсем плохи дела в пиндостане.
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8k
Борис Карабанов Час назад
"Между тем, большая часть заразившихся получают вшей не через переползших взрослых особей, а через их яйца."

Неужели никто из интернет-экспертов никогда не видел вшей, яйца вшей и то, насколько они прочно крепятся к волосам, что их невозможно ни вычесать расчёской, ни смыть?
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3k
александр Час назад
правильно, пусть остальных заражает, лишь бы не было душевной травмы.Можно также действовать и с другими инфекционными заболеваниями. Не останавливайтесь.
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11k
Kostick Час назад
так вроде уже давно есть средства, которые сразу и вшей и гнид уничтожают.
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7k
Алексей Час назад
Bшей
Lives
Matter
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70k
Доктор Джонс Час назад
Не останавливайтесь!
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15k
Александр 2 часа назад
Ну правильно, не изолировать, а постричь на лысо и нашивку сделать "Ахтунг, вши" Пусть ходит в школу.
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