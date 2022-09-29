Новые грани толерантности: в США вшивых детей не будут отправлять на карантин, чтобы не ущемлять их права

«Головные вши — неприятная часть человеческого опыта, но с ними можно успешно бороться, и они не являются причиной для того, чтобы ребенок пропустил школу», — цитирует соавтора исследования доктора Дона Нолта Philly Voice. Педиатр считает, что поскольку вши не перепрыгивают (как блохи), а переползают с головы на голову, заразиться ими можно будет только при очень близком контакте. Следовательно, если дети будут соблюдать дистанцию, то всё будет хорошо.

Между тем, большая часть заразившихся получают вшей не через переползших взрослых особей, а через их яйца. И как уберечь ребенка от прозрачных гнид, педиатр почему-то не сообщает.

Вдруг почему-то вспомнился Задорнов...