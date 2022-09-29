Новые грани толерантности: в США вшивых детей не будут отправлять на карантин, чтобы не ущемлять их права

Вши - не проблема, а вот изолировав ребенка с паразитами, можно нанести ему душевную травму. Так считают педиатры США.
В США впервые с 2015 года в рекомендациях Американской академии педиатрии по диагностике и лечению головных педикулезо появятся новые рекомендации. Теперь детей со вшами не станут отправлять домой, т.к. это "может ущемить права ребенка". С новостями об этом нововведении вышли многие американские издания.
«Головные вши — неприятная часть человеческого опыта, но с ними можно успешно бороться, и они не являются причиной для того, чтобы ребенок пропустил школу», — цитирует соавтора исследования доктора Дона Нолта Philly Voice. Педиатр считает, что поскольку вши не перепрыгивают (как блохи), а переползают с головы на голову, заразиться ими можно будет только при очень близком контакте. Следовательно, если дети будут соблюдать дистанцию, то всё будет хорошо.
Между тем, большая часть заразившихся получают вшей не через переползших взрослых особей, а через их яйца. И как уберечь ребенка от прозрачных гнид, педиатр почему-то не сообщает.
Вдруг почему-то вспомнился Задорнов...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Еще, пусть мертвых не признают мертвыми, что бы не нарушить их права!И в добавок переименовать Вашингтон в Вшивангтон, чтобы тоже не ущемлять права вшивых))
Совсем кукукнулись!
Неужели никто из интернет-экспертов никогда не видел вшей, яйца вшей и то, насколько они прочно крепятся к волосам, что их невозможно ни вычесать расчёской, ни смыть?
Lives
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