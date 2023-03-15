На основе этого реального случая королева детектива придумала один из своих лучших романов

Хобби делают нашу жизнь приятнее. А в некоторых случаях ещё и полезнее.
Так, инспектор Скотланд-Ярда Артур Нил любил на досуге газеты почитывать. Особенно его интересовали всякие необычные случаи и нестандартные ситуации. Даже вырезки делал. Поэтому когда ему доставили конверт с газетными вырезками, он сразу понял, откуда растут ноги.
Некая Маргарет Элизабет Ллойд из Холоуэя 38 лет от роду погибла 18 декабря 1914 года, захлебнувшись в ванне. Безутешный вдовец сообщил полиции, что женщина недужила, подхватила грипп и с помощь горячей ванны попыталась облегчить своё состояние.
Во второй вырезке была описана история миссис Смит из Портсмута. Вместе с супругом они прибыли из путешествия, и женщина чувствовала себя неважно. Опять же, с помощью горячей воды решила расслабиться. Когда муж забеспокоился и пошёл в ванную, то обнаружил женщину мёртвой. Видимо, вода спровоцировала обморок, и несчастная захлебнулась. Происшествие случилось годом ранее. Вырезки инспектору прислал владелец того самого пансионата, где скончалась миссис Смит.
Заведение, где умерла Ллойд, находилось как раз на участке инспектора. Он побеседовал с экономкой и выяснил, что при оговаривании условий проживания мистер Ллойд особое внимание проявил именно к ванной комнате. При этом женщина – жена выглядела апатичной, больной и в разговоре участия не принимала. Всплыла ещё одна интересная деталь: незадолго до трагической гибели она назначила мужа единственным наследником, да ещё и застраховала жизнь на солидную сумму.
Связавшись с коллегами из Блэкпула, инспектор выяснил обстоятельства гибели Смит. Детали совпали. Как и описания мужей. Мистера Ллойда задержали, но достаточных оснований для предъявления обвинений не было. Закон не запрещает оставлять завещания вне зависимости от возраста. А на телах женщин специалисты не нашли следов физического воздействия извне.
История между тем уже активно обсуждалась в прессе. Журналисты объединили случаи и дали происшествию название «Невесты в ванне». Как раз публикация привлекла внимание полицейского из городка Хэрн-Бэя. Он связался с Нилом и описал аналогичный случай, который расследовал в 1912 году. Мистер Уильям незадолго до смерти жены беседовал с врачом по поводу эпилептических припадков своей супруги. Правда, жизнь она не страховала, но была дамой состоятельной и оставила безутешному супругу после неожиданной кончины неплохую сумму.
На допросе мужчина сознался, что Уильям, Ллойд и Смит – это он в одном лице. Но жён своих любил и не убивал. Джордж Джозеф Смит родился в 1872 году в Лондоне. И, будучи авантюристом по складу характера, первый раз ухитрился предстать перед судом ещё будучи 9-летним ребёнком. За кражу. Повзрослевший Джордж женился на служанке из богатого дома и подговорил потихоньку красть хозяйское добро. Когда история вскрылась, парочку отправили за решётку.
После отсидки он перебрался в Канаду и решил промышлять более безопасным по сравнению с явным воровством способом. Мужчина вступал в отношения с одинокими состоятельными дамами, втирался в доверие, заимствовал ценности и исчезал. В некоторых перспективных случаях даже женился на объектах. По фальшивым документам.
В 1910 году женился на Бесси Манди после смерти отца девушки. По тем временам 32-летняя Бесси была уже старой девой. Сняв со счёта солидную сумму – порядка 2700 долларов, он исчез. Правда, оставил Бесси записку, что деньги – это компенсация за то, что она якобы заразила его «нехорошей» болезнью.
Судьба распорядилась так, что через несколько лет она случайно встретила в городе Херн-Бэй блудного муженька. Чтобы брошенная и ограбленная женщина не заявила, тот уговорил её начать всё сначала. После этого несчастная прожила всего несколько дней.
Чтобы понять, как убийца не оставил следов, инспектор провёл следственный эксперимент. Для участия в котором пригласил профессиональную пловчиху. В результате следствие пришло к выводу, что женщин резко дёргали за ноги, после чего голова уходила под воду. И быстро наступала смерть. Когда версию протестировали на пловчихе – молодой, здоровой и подготовленной девушке, та от неожиданности действительно хлебнула воды и стала терять сознание. В суде её обосновал эксперт, и жадный муж отправился на тот свет.
Историю Агата Кристи задействовала в одном из ранних произведений – «Коттедж «Филомела». Не слишком красивая Алекс внезапно разбогатела и вышла замуж за мужчину своей мечты. Пара тихо живёт в роскошном коттедже, доставшемся девушке по наследству.
Коллега Дик, влюблённый в Алекс, сообщает ей, что муж – Джеральд – не тот, за кого себя выдаёт. А вскоре Алекс начинают преследовать сны, в которых она видит Джеральда мёртвым и счастлива от осознания этого.
Из разговора с садовником женщина случайно узнаёт, что муж собирается в Лондон на неопределённое время. Хотя ей о планах не сказал. Алекс роется в бумагах супруга и выясняет, что он многоженец, мошенник и подозреваемый в убийстве Леметр.
Супруг узнаёт обо всём и пытается убить женщину. Та тянет время, заявляя, что отравила его. Прибывшие в особняк Дик и полицейский находят живую Алекс и мёртвого преступника, которого убил собственный страх. Позднее к этому способу прибегали и другие авторы и сценаристы детективных сериалов.
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