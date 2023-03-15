На основе этого реального случая королева детектива придумала один из своих лучших романов

Связавшись с коллегами из Блэкпула, инспектор выяснил обстоятельства гибели Смит. Детали совпали. Как и описания мужей. Мистера Ллойда задержали, но достаточных оснований для предъявления обвинений не было. Закон не запрещает оставлять завещания вне зависимости от возраста. А на телах женщин специалисты не нашли следов физического воздействия извне.

История между тем уже активно обсуждалась в прессе. Журналисты объединили случаи и дали происшествию название «Невесты в ванне». Как раз публикация привлекла внимание полицейского из городка Хэрн-Бэя. Он связался с Нилом и описал аналогичный случай, который расследовал в 1912 году. Мистер Уильям незадолго до смерти жены беседовал с врачом по поводу эпилептических припадков своей супруги. Правда, жизнь она не страховала, но была дамой состоятельной и оставила безутешному супругу после неожиданной кончины неплохую сумму.

На допросе мужчина сознался, что Уильям, Ллойд и Смит – это он в одном лице. Но жён своих любил и не убивал. Джордж Джозеф Смит родился в 1872 году в Лондоне. И, будучи авантюристом по складу характера, первый раз ухитрился предстать перед судом ещё будучи 9-летним ребёнком. За кражу. Повзрослевший Джордж женился на служанке из богатого дома и подговорил потихоньку красть хозяйское добро. Когда история вскрылась, парочку отправили за решётку.

После отсидки он перебрался в Канаду и решил промышлять более безопасным по сравнению с явным воровством способом. Мужчина вступал в отношения с одинокими состоятельными дамами, втирался в доверие, заимствовал ценности и исчезал. В некоторых перспективных случаях даже женился на объектах. По фальшивым документам.

В 1910 году женился на Бесси Манди после смерти отца девушки. По тем временам 32-летняя Бесси была уже старой девой. Сняв со счёта солидную сумму – порядка 2700 долларов, он исчез. Правда, оставил Бесси записку, что деньги – это компенсация за то, что она якобы заразила его «нехорошей» болезнью.

Судьба распорядилась так, что через несколько лет она случайно встретила в городе Херн-Бэй блудного муженька. Чтобы брошенная и ограбленная женщина не заявила, тот уговорил её начать всё сначала. После этого несчастная прожила всего несколько дней.