Печальный автобиографический роман, который стал новой ступенью в жизни автора

Пожалуй, самый яркий пример такой откровенности – это роман «Неоконченный портрет» 1934 года, главная героиня которого рассказывает случайному прохожему не слишком весёлую историю своей жизни.

Селия вспоминает своих заботливых и любящих маму и бабушку, мечтающих, чтобы их малышка повстречала достойного человека. Повзрослевшая Селия отвергает самых разных кавалеров до тех пор, пока в её жизни не появляется Дермот. Кажется, это судьба. Этот персонаж очень напоминает первого супруга английской писательницы – Арчи Кристи, под фамилией которого она и прославилась.