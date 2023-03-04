Печальный автобиографический роман, который стал новой ступенью в жизни автора

Агата Кристи заслуженно зовётся королевой детектива. Её произведения не теряют остроты и актуальности. Но дама-командор ордена Британской империи писала не только детективы.
Под псевдонимом Мэри Уэстмакотт она позволяла себе открыться миру и поделиться сокровенным, не боясь быть узнанной.
Пожалуй, самый яркий пример такой откровенности – это роман «Неоконченный портрет» 1934 года, главная героиня которого рассказывает случайному прохожему не слишком весёлую историю своей жизни.
Селия вспоминает своих заботливых и любящих маму и бабушку, мечтающих, чтобы их малышка повстречала достойного человека. Повзрослевшая Селия отвергает самых разных кавалеров до тех пор, пока в её жизни не появляется Дермот. Кажется, это судьба. Этот персонаж очень напоминает первого супруга английской писательницы – Арчи Кристи, под фамилией которого она и прославилась.
Женщина обожала своего супруга Арчибальда. Но Агата не успела как следует узнать его как человека: свадьба состоялась во время войны, было просто не до того. После войны у четы родилась единственная дочь Розалинда. Неожиданно Арчи предложили принять участие в кругосветном путешествии, и Агата, оставив ребёнка на попечение родных, последовала за ним.
Персонаж романа Селия с мужем в кругосветку не отправилась. Но зато она, как и сама писательница, погрузилась в творчество. Супруг относился к увлечению практически безразлично. Он был прагматиком, а Селия романтичной. И ощущала себя рядом глупенькой, скованной, боялась лишний раз что-то сказать, чтобы не показаться дурочкой.
Героиня размышляет о причинах несовпадения во взглядах. Но любовь… Именно она была причиной нежелания давать мужу развод.
Широко известна история о внезапном исчезновении писательницы, которую обнаружили только 11 дней спустя в отеле. Номер она зарегистрировала на имя любовницы мужа. Долго шли споры, чего женщина хотела этим добиться – мстила, боролась с обидой. Рассматривалась даже версия с психическим расстройством на фоне стресса. Агата отказалась от комментариев. А героиня её романа как раз раскрывает свои чувства в похожей ситуации. Настоящая трагедия, ведь этот человек как часть тебя самой.
Во многих моментах Кристи опередила своё время – была дамой прогрессивных взглядов, талантливой, путешествовала, зарабатывала больше мужчин. Но в вопросе семьи и брака она была консерватором до мозга костей. Если любовь и замужество, то один раз и на всю жизнь:
Страсть проходит, но разве между супругами нет ничего другого? Она любила его, жила с ним, родила ему ребёнка, прошла вместе с ним через бедность, и теперь он спокойно приготовился оставить ее. О, как это страшно...
Несмотря на коктейль из боязни остаться одной и любви, женщина смогла пережить личную драму, отпустить ситуацию. Пройдёт несколько лет, и королева детектива отправится по приглашению друзей на археологические раскопки, чтобы отвлечься и развеяться. И там встретит второго и последнего мужа Макса Мэллоуэна, с которым и проживёт до конца жизни. Видимо, это было действительно счастье, которое стало благодатной почвой и для творчества. Ведь в первый год брака Агата придумала свою мисс Марпл.
А роман «Неоконченный портрет» стал автобиографическим произведением, позволившим узнать писательницу как человека и женщину и оценить глубину ей переживаний.
Источник:
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