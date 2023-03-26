Премьер-министр Эстонии: россияне, хватит смеяться над работой Европарламента

На саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Эстонии Кая Каллас не выдержала и выдала эпичную речь.
Евросоюз денно и нощно работает над придумыванием очередных санкций против России, трудятся не покладая рук, задействуют всю свою фантазию, а результат один и тот же - коварные россияне открыто смеются над их работой. Вот и не выдержала Каллас и призвала россиян перестать издеваться над их работой.
"Согласование каждого пакета санкций против России - это сложный процесс, в который включены все участники Евросоюза. На утверждение новых санкций уходят недели, месяцы. Тем не менее россияне позволяют себе шутить в интернете над каждым новым пакетом санкций, откровенно издеваются над нашей работой. Я очень прошу их отнестись к этому серьёзно и проявить хоть какое-то уважение".
Попутно предложила ввести ответственность за обход антироссийских санкций и использование третьих стран для продажи российских товаров в Европу.
«Мы видим, что сейчас у нас не так много торговых отношений с РФ, а торговля с третьими странами идет. И вопрос в том, торгуем ли мы действительно с третьими странами или Россия использует их для своей выгоды».
Для справки: Эстония - прибалтийское государство с населением всего 1,3 миллиона человек.
Источник:
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- Что, сразу все?
- Нет, сначала один, а потом - второй.
)))
А ещё вспомнил случай из не очень давнего прошлого.
В свой время Запад составил "список Магницкого", куда вносил тех граждан России, кому запрещён въезд в Европу. Наш составили такой же список, кому запрещён въезд в Россию, но этого не афишировали. И вот к нам прилетел какой-то их деятель с неофициальным визитом, русофоб ещё тот, и его не пустили. Какой он шум поднял в СМИ по возвращении ! И некая медам-министр из одной скандинавской страны заявила, не дословно: "Как они смеют ! Мы-то имеем право, а они нет !" Вот так вот ! Они Юпитеры, а мы - быки.
Ну и до кучи, тоже было несколько лет назад.
Одному нашему журналисту, который резко критиковал политику Запада по отношению к России, позвонила дама из посольства США и предложила встретиться, наверное хотела "перековать". На что журналист ответил, что без проблем пообщается, мол приезжайте ко мне, посидим за чаем. В трубке несколько секунд тишина и потом дама, с искреннем недоумением, говорит: "Вы не понимаете, вас приглашают в ПОСОЛЬСТВО СОЕДИНННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ !" Т.е. они на искренне, со всей серьёзностью, считают себя пупом Земли, а все остальные должны перед ними пресмыкаться и делать только то, что они говорят.
Уважение к кому, к шавкам-недостранам, которые легли под англо-американский йух и только и умеют, что тявкать?