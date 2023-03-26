Премьер-министр Эстонии: россияне, хватит смеяться над работой Европарламента

Попутно предложила ввести ответственность за обход антироссийских санкций и использование третьих стран для продажи российских товаров в Европу.

«Мы видим, что сейчас у нас не так много торговых отношений с РФ, а торговля с третьими странами идет. И вопрос в том, торгуем ли мы действительно с третьими странами или Россия использует их для своей выгоды».