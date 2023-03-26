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Премьер-министр Эстонии: россияне, хватит смеяться над работой Европарламента

Премьер-министр Эстонии: россияне, хватит смеяться над работой Европарламента

Автор:
26 марта 2023 12:49
Сообщество : Политика
Метки: Кая Каллас   европа   евросоюз   санкии   сарказм   эстония   
3577
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На саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Эстонии Кая Каллас не выдержала и выдала эпичную речь.

Евросоюз денно и нощно работает над придумыванием очередных санкций против России, трудятся не покладая рук, задействуют всю свою фантазию, а результат один и тот же - коварные россияне открыто смеются над их работой. Вот и не выдержала Каллас и призвала россиян перестать издеваться над их работой.



"Согласование каждого пакета санкций против России - это сложный процесс, в который включены все участники Евросоюза. На утверждение новых санкций уходят недели, месяцы. Тем не менее россияне позволяют себе шутить в интернете над каждым новым пакетом санкций, откровенно издеваются над нашей работой. Я очень прошу их отнестись к этому серьёзно и проявить хоть какое-то уважение".

Попутно предложила ввести ответственность за обход антироссийских санкций и использование третьих стран для продажи российских товаров в Европу.

«Мы видим, что сейчас у нас не так много торговых отношений с РФ, а торговля с третьими странами идет. И вопрос в том, торгуем ли мы действительно с третьими странами или Россия использует их для своей выгоды».


Для справки: Эстония - прибалтийское государство с населением всего 1,3 миллиона человек.

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Метки: Кая Каллас   европа   евросоюз   санкии   сарказм   эстония   
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44  комментария
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28k
Ваня Час назад

Премьер-министр Эстонии: россияне, хватит смеяться над работой ЕвропарламентаПосмотреть
Премьер-министр Эстонии: россияне, хватит смеяться над работой Европарламента
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Максим Т. Минуту назад
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2k
Василий Афиногенов Минуту назад
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4k
Suvar_ 8 минут назад
у кого есть твиттер, может скинете скрины как ее затроллили)
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4k
Нуи Хусим 21 минуту назад
А она в серьез уверена, что в европарламенте они "работают", а не выполняют распоряжения "из-за лужи"? Прискорбно-прискорбно...
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23k
MrGod Полчаса назад
Кажется спустя год ( точнее лень считать) они стали что то подозревать.
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10k
ron Полчаса назад
- А если смех не прекратится, Эстония направит в России свои танки!
- Что, сразу все?
- Нет, сначала один, а потом - второй.
)))
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8k
ишты Полчаса назад
Ладно, Кая, не обижайся - шутим мы...
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201
Александр ишты 7 минут назад
Вот прям голос услышал))
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736
surgy 36 минут назад
Если отойти от политики, то стоит признать, что Кая Каллас весьма привлекательная особа! Лично мне она симпатична, как женщина (внешне)
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1k
мангуст 38 минут назад
Господа знакомьтесь, Кая Каллас.
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36
Артур С. 38 минут назад
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 43 минуты назад
блин , у нас в эстляндии в правительстве каждый первый такой клоун, позёры ещё приём устраивают, по типу анал карновал, местные новости читать не возможно, одна садамия!
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8k
Роман 47 минут назад
Да ну, это слишком эпично, что бы быть правдой. Есть пруфы?
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610
alex72 47 минут назад
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7k
КремлеКот 49 минут назад
Смех смехом, но они настолько уверены в своём превосходстве над Россией, что очень удивляются, что мы над ними смеёмся. Это ли не расизм с их стороны !

А ещё вспомнил случай из не очень давнего прошлого.
В свой время Запад составил "список Магницкого", куда вносил тех граждан России, кому запрещён въезд в Европу. Наш составили такой же список, кому запрещён въезд в Россию, но этого не афишировали. И вот к нам прилетел какой-то их деятель с неофициальным визитом, русофоб ещё тот, и его не пустили. Какой он шум поднял в СМИ по возвращении ! И некая медам-министр из одной скандинавской страны заявила, не дословно: "Как они смеют ! Мы-то имеем право, а они нет !" Вот так вот ! Они Юпитеры, а мы - быки.

Ну и до кучи, тоже было несколько лет назад.
Одному нашему журналисту, который резко критиковал политику Запада по отношению к России, позвонила дама из посольства США и предложила встретиться, наверное хотела "перековать".
На что журналист ответил, что без проблем пообщается, мол приезжайте ко мне, посидим за чаем. В трубке несколько секунд тишина и потом дама, с искреннем недоумением, говорит: "Вы не понимаете, вас приглашают в ПОСОЛЬСТВО СОЕДИНННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ !" Т.е. они на искренне, со всей серьёзностью, считают себя пупом Земли, а все остальные должны перед ними пресмыкаться и делать только то, что они говорят.
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31k
Slonyash 49 минут назад
Как смеялись, так и будем!

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62
Филя Филимонов 49 минут назад
Вот заслушав доклад официального представителя одного из трёх приблудных племён,обитающих на прибалтийском берегу,я ужаснулся.Этож только одна показала себя на официозе,а ведь они там все такого же склада ума.
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2k
Vladislav Grigorenko 53 минуты назад
- Пошшемуу этти рююсски фсё фреммяа смеюццаа? Пошшемуу фсё фреммяа гоффоряят "торрмасс, торрмасс" вместо Каллас? - Госпожа Каллас, Россия - это страна, где не имеют понятия о демократии. Снимите, пожалуйста, лыжи! Поставьте возле трибуны, вам так будет удобнее.
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9k
Dabus 55 минут назад
Мал клоп, да вонюч ....
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990
StoneWolf 58 минут назад
Как житель Минска скажу, что Александр Григорьевич тоже на х.....ю вертел все санкции и Эстонию в частности
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25k
ПаганецЪ 58 минут назад
(С)...проявить хоть какое-то уважение...(/С)

Уважение к кому, к шавкам-недостранам, которые легли под англо-американский йух и только и умеют, что тявкать?
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