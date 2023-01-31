Фея Мелюзина: кем она была и как повлияла на общество

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Древняя легенда гласит, что Мелюзина была дочерью шотландского короля и феи. Её прокляли и каждую субботу она вынуждена была обращаться в жуткое чудовище с рыбьими хвостами вместо ног. Её изображение стало частым символом в геральдике.
Сказания об этой фее есть у каждого европейского народа и многие династии ведут свой род от неё. Изображение Мелюзины даже стало эмблемой кофеен Starbucks. В патриархальном Средневековье этот символ женской власти даже стал настоящим орудием пропаганды.
Впервые она упоминается в средневековой литературе в конце 12 и начале 13 веков. Её связывают с самыми могущественными французскими дворянами того времени - семьёй Лузиньян.
Есть в исторических текстах романтичный миф - это история о молодом человеке по имени Хенно. Он встретил в нормандском лесу плачущую девушку, которая рассказала ему о том, что её корабль потерпел кораблекрушение и она одна спаслась. А корабль шёл во Францию, везя её ко двору короля, за которого девушка должна была выйти замуж.
Девушка представилась Мелюзиной.
Они влюбились друг в друга и поженились. Жили они долго, счастливо и родили много детей и всё было хорошо, пока в дело не вмешалась свекровь. Матушка Хенно обратила внимание, что невестка не причащается и боится быть окроплённой святой водой. Она решила проследить за девушкой, когда та купалась и увидела, что Мелюзина превращается в дракона. Хенно, подговорённый матерью, облил супругу святой водой, от чего та страшно взвыла, выскочила в окно и пропала навсегда.
Многие из потомства Хенно и его жены-дракона были современниками Готье, который описал эту легенду.
Есть в исторических текстах романтичный миф - это история о молодом человеке по имени Хенно. Он встретил в нормандском лесу плачущую девушку, которая рассказала ему о том, что её корабль потерпел кораблекрушение и она одна спаслась. А корабль шёл во Францию, везя её ко двору короля, за которого девушка должна была выйти замуж.
Девушка представилась Мелюзиной.
Они влюбились друг в друга и поженились. Жили они долго, счастливо и родили много детей и всё было хорошо, пока в дело не вмешалась свекровь. Матушка Хенно обратила внимание, что невестка не причащается и боится быть окроплённой святой водой. Она решила проследить за девушкой, когда та купалась и увидела, что Мелюзина превращается в дракона. Хенно, подговорённый матерью, облил супругу святой водой, от чего та страшно взвыла, выскочила в окно и пропала навсегда.
Многие из потомства Хенно и его жены-дракона были современниками Готье, который описал эту легенду.
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А ещё одно произведение на эту тему написал английский клирик Гервасий Тильбрюйский. Он рассказал, как молодой дворянин Раймонде случайно пристрелили на охоте своего хозяина. От страха он сбежал куда глаза глядят и в лесной чаще повстречал прекрасную девушку Мелюзину. Она пообещала помочь ему в беде, а Раймонде с первого взгляда влюбился в неё и позвал замуж. Мелюзина согласилась, но при одном условии - муж никогда не должен заходить в её омывальню, иначе на него обрушится страшная кара. Муж пообещал.
Жизнь у них была счастливая, богатая. Раймонде благодаря жене серьёзно разбогател и приумножил свои владения, а ещё у пары было много детей. И как-то раз брат Раймонде из зависти оболгал Мелюзину, сказав, что она изменяет. Муж, полный ярости, ворвался в покои жены и отдёрнул занавесь, где вместо жены было жуткое существо с двумя рыбьими хвостами. Мелюзина издала отчаянный крик и обратившись в дракона вылетела в окно. Никогда больше Раймонде её не видел, а кормилицы рассказывали, что иногда Мелюзина прилетала по ночам, чтобы посмотреть на своих детей.
Жизнь у них была счастливая, богатая. Раймонде благодаря жене серьёзно разбогател и приумножил свои владения, а ещё у пары было много детей. И как-то раз брат Раймонде из зависти оболгал Мелюзину, сказав, что она изменяет. Муж, полный ярости, ворвался в покои жены и отдёрнул занавесь, где вместо жены было жуткое существо с двумя рыбьими хвостами. Мелюзина издала отчаянный крик и обратившись в дракона вылетела в окно. Никогда больше Раймонде её не видел, а кормилицы рассказывали, что иногда Мелюзина прилетала по ночам, чтобы посмотреть на своих детей.
Такой сюжет в фольклоре называют историей о нарушенном запрете. Нимфа выходит замуж за обычного человека и дарит ему счастье и богатство, пока тот выполняет данное обещание.
Но если отбросить символический смысл предательства, то вперёд выходит другая суть этой истории. Для общества верность играла большое значение, но дело не в этом. Существо такого рода, как смесь змеи и дракона несёт в себе смысл личности дьявола и здесь прекрасно отражается двойственность его натуры: прекрасный ангел и ужасное чудище.
Но если отбросить символический смысл предательства, то вперёд выходит другая суть этой истории. Для общества верность играла большое значение, но дело не в этом. Существо такого рода, как смесь змеи и дракона несёт в себе смысл личности дьявола и здесь прекрасно отражается двойственность его натуры: прекрасный ангел и ужасное чудище.
Отношения Мелюзины и Раймонде демонстрируют продажу души дьяволу - суть феодального процветания. Нимфа даёт своему обычному смертному мужу счастье и богатство в том понимании, который видели в Средневековье. Уничтожение лесов и строительство замков, больших мостов, дорог и городов. Образ феи феодальных времён современные люди видят как положительный - она даёт мужу всё, а он её предаёт и делает несчастной. В Мелюзине видели прообраз первой сотворённой женщины (если быть занудными - второй, потому что про Лилит частенько забывают). В ней видели Еву, которой не может быть никакого прощения.
Известная королевская династия Плантагенетов, графов Анжуйских, в глазах подданных воплощала потомство Мелюзины. Стремление к власти и постоянные кровопролитные внутрисемейные разборки. Если посмотреть на тексты Жиро де Барри, то король Ричард Львиное Сердце, когда ему указали на жестокость и семейные ссоры, ответил: "А с чего это, по-вашему, всё должно быть иначе? Разве мы все не дети Дьяволицы?"
В 15 веке романы о Мелюзине были распространены по Европе и имели огромный успех. В 16 веке дошёл и до славянского мира: сначала в Польше, а потом в Чехии. В 17 веке романы перевели на русский. История Мелюзины стала невероятно успешной - писали пьесы, ставили по ним спектакли, писали песни.
Образ был невероятно популярен во многих культурах.
Образ был невероятно популярен во многих культурах.
Мелюзина стала феминистическим образом благодаря двум своим чертам.
Потому что стала симбиозом негативного и позитивного в отношениях между смертными и существами другого мира. Добрые феи несли людям власть, богатство и славу. В Средневековье образ Мелюзины демонизировали на максимум.
А вторым признаком стало то, что Мелюзина выступает главной в союзе. Она полностью реализована и её история - это самое яркое проявление смысла успеха с его падениями и взлётами. Во многом это предопределило направленность общества на богатство и преуспевание.
Образ Мелюзины никогда не даст забыть, что как и средневековый феодал, так и современный капиталист ради богатства и власти могут даже на сделку с дьяволом пойти.
Потому что стала симбиозом негативного и позитивного в отношениях между смертными и существами другого мира. Добрые феи несли людям власть, богатство и славу. В Средневековье образ Мелюзины демонизировали на максимум.
А вторым признаком стало то, что Мелюзина выступает главной в союзе. Она полностью реализована и её история - это самое яркое проявление смысла успеха с его падениями и взлётами. Во многом это предопределило направленность общества на богатство и преуспевание.
Образ Мелюзины никогда не даст забыть, что как и средневековый феодал, так и современный капиталист ради богатства и власти могут даже на сделку с дьяволом пойти.
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