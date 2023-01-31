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Фея Мелюзина: кем она была и как повлияла на общество

Фея Мелюзина: кем она была и как повлияла на общество

Автор:
31 января 2023 16:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   европа   интересное   история   легенды   мифы   
1751
8
Древняя легенда гласит, что Мелюзина была дочерью шотландского короля и феи. Её прокляли и каждую субботу она вынуждена была обращаться в жуткое чудовище с рыбьими хвостами вместо ног. Её изображение стало частым символом в геральдике.
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Метки: Прошлое   европа   интересное   история   легенды   мифы   
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9  комментариев
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1k
Антон 2 часа назад
Нормульно так раскатал.
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8k
Vалѣнтиныч 43 минуты назад
Ни х*ра себе! То есть теперь дэушке низзя и в ластах поплавать?! Сразу - Змия Падкалоднайа?!
На себя посмотри.. э !
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51k
dima423 59 минут назад
я думал щас про депутата Мезулину расскажут)
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13k
Limon Час назад
Её прокляли и каждую субботу она вынуждена была обращаться в
сюрстремминг...
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27k
albedo Час назад
Сперва прочитал как Мезулина
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27k
Ваня Час назад
вот поэтому я не пью кофе в "старбакс"... мало ли какого чудовища могут плеснуть в стаканчик...
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10k
Shtoppi Час назад
Знаемы мы одну мизюлину, только она не фея, а гос. чиновник, т. е. ведьма )))
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1k
ChePaev 2 часа назад
стесняюсь спросить: -а МелЮзина это ее фамилия?
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