Фея Мелюзина: кем она была и как повлияла на общество

Впервые она упоминается в средневековой литературе в конце 12 и начале 13 веков. Её связывают с самыми могущественными французскими дворянами того времени - семьёй Лузиньян.

Есть в исторических текстах романтичный миф - это история о молодом человеке по имени Хенно. Он встретил в нормандском лесу плачущую девушку, которая рассказала ему о том, что её корабль потерпел кораблекрушение и она одна спаслась. А корабль шёл во Францию, везя её ко двору короля, за которого девушка должна была выйти замуж.

Девушка представилась Мелюзиной.

Они влюбились друг в друга и поженились. Жили они долго, счастливо и родили много детей и всё было хорошо, пока в дело не вмешалась свекровь. Матушка Хенно обратила внимание, что невестка не причащается и боится быть окроплённой святой водой. Она решила проследить за девушкой, когда та купалась и увидела, что Мелюзина превращается в дракона. Хенно, подговорённый матерью, облил супругу святой водой, от чего та страшно взвыла, выскочила в окно и пропала навсегда.

Многие из потомства Хенно и его жены-дракона были современниками Готье, который описал эту легенду.