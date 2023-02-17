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Цена дешевой моды: в Кении обнаружены горы одежды, выброшенной европейцами

Цена дешевой моды: в Кении обнаружены горы одежды, выброшенной европейцами

Автор:
17 февраля 2023 23:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   европа   кения   мусор   отходы   охрана природы   раследование   
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Когда-то поход в магазин за одеждой был целым событием, но теперь для многих это практически хобби, которым можно занять свободное время; в значительной степени это обусловлено ростом так называемой быстрой моды или, по аналогии с фастфудом, «фастфэшн». Шокирующие снимки из Кении и расследование, проведенное британскими экологическими организациями, раскрывают настоящую цену этой одноразовой моды.

Новое расследование показало, что только Великобритания ежегодно сбрасывает в Найроби 12 миллионов предметов дешевой «пластиковой» одежды, слишком грязной или поврежденной для повторного использования.

Организаторы расследования изучили, что происходит с одеждой, экспортируемой в Кению, в том числе с той, что собирали известные благотворительные организации в Великобритании. По их словам, экспорт некачественной одежды в более бедные страны стал «спусковым клапаном» для «системного перепроизводства» и скрытым потоком отходов, что является незаконным.

Расследование, проведенное организациями Clean Up Kenya и Wildlight для фонда Changing Markets, предоставило шокирующие фотографии гигантской свалки в Найроби, расположенной рядом с несколькими начальными школами. На снимках видно, что горы одежды в некоторых местах сравнялись высотой с четырехэтажным домом и стекают в реку.

Отчет о расследовании скрытого экспорта отходов пластиковой одежды в Кению, названный Trashion, был опубликован за день до начала Лондонской недели моды. По оценкам расследования, из 36 640 890 предметов подержанной одежды, отгружаемых непосредственно из Великобритании в Кению каждый год, до одного из трех содержат пластик и настолько плохого качества, что их немедленно выбрасывают или сжигают для нагрева воды, приготовления пищи и даже для заправки электростанции. Кенийские торговцы сообщают, что к ним поступает одежда испачканная рвотой, покрытая несводимыми пятнами и шерстью животных.

Trashion заключает, что торговля бывшей в употреблении одеждой является очевидной лазейкой в юридическом соглашении 2019 года, запрещающем более богатым странам сбрасывать неперерабатываемые пластиковые отходы в менее богатые страны.

Более двух третей (69 процентов) текстильных изделий в настоящее время изготавливаются из пластика, такого как нейлон и полиэстер, которые трудно перерабатывать. Среди брошенных предметов одежды, обнаруженных исследователями, были вещи, произведенные компаниями M&S, Nike и Yves Saint Laurent. Также они нашли униформу McDonald's с прикрепленным бейджем, а на одном из кадров видно, как одежду M&S с этикеткой «Перерабатывайте с Oxfam» сжигают, чтобы пожарить арахис.

Расследование показало, что фирмы по переработке, указанные как партнеры благотворительных магазинов, включая Sue Ryder, Cancer Research, Barnardos, Marie Curie, British Heart Foundation и British Red Cross, экспортировали одежду в Кению.

Истинный масштаб проблемы, вероятно, гораздо больше, поскольку расследование сосредоточено только на прямом экспорте в Кению. Многие предметы подержанной одежды, экспортируемые европейскими странами, проходят через сеть стран в Европе и за ее пределами, которые смешивают и сортируют одежду, что делает отслеживание невозможным. По мнению Changing Markets, необходимо «повысить прозрачность», чтобы пресечь «отмывание» использованной одежды.

Таможенные отчеты показывают, что крупнейшими прямыми экспортерами подержанной одежды в Кению в Европе в 2021 году были Германия, Польша и Великобритания.

Беттерман Симиди Мусасиа, основатель и покровитель организации Clean Up Kenya, говорит: «Мы отправились в эпицентр мира быстрой моды, чтобы разоблачить неприглядную правду о том, что торговля бывшей в употреблении одеждой из Европы в значительной и растущей степени является скрытой торговлей отходами. Такая практика известна как колониализм отходов и должна быть незаконной».

«Путь большей части одежды, пожертвованной на благотворительность людьми из лучших побуждений, заканчивается именно так, — продолжил Мусасиа. — Почему? Потому что основой индустрии быстрой моды является пластик, а пластиковая одежда — это, по сути, хлам. Такие страны, как Кения, являются выпускным клапаном для быстрой моды».

«Торговцы покупают комплекты одежды вслепую и по понятным причинам выбрасывают растущий процент, который оказывается бесполезным. По правде говоря, наша зависимость от быстрой моды обременяет более бедные страны, такие как Кения, загрязненной почвой, воздухом и водой», — заключил Мусасиа.

Джордж Хардинг-Роллс, руководитель кампании фонда Changing Markets, сказал: «Если индустрия моды не изменится коренным образом, то, что мы видели в Кении и во всем мире, будет только началом. Решение состоит не в том, чтобы закрыть торговлю подержанной одеждой, а в том, чтобы реформировать ее. Мы не можем переработать наш выход из этой проблемы. Вместо этого этой гедонистической индустрии нужны границы и правила».

«Таким образом, мы приветствуем видение, предложенное ЕС, — продолжил Хардинг-Роллс. —Оно должно быть всеобъемлющим и включать строгие цели по переработке и повторному использованию, а также налоги на пластик, чтобы сместить моду на более высококачественные и экологически чистые ткани. Компаниям, занимающимся переработкой отходов, нельзя позволять прятаться за своими пустыми обещаниями, и им следует запретить экспортировать старую одежду».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   европа   кения   мусор   отходы   охрана природы   раследование   
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2  комментария
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16k
Михаил Гривин 55 минут назад
Вся мякотка во фразе: "Кенийские торговцы сообщают, что к ним поступает одежда..." - они её ещё и продавать пытаются.
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1k
Антон 15 минут назад
А кто-то поумнее открывает на Украине секонд-хенды...
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