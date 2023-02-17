Цена дешевой моды: в Кении обнаружены горы одежды, выброшенной европейцами

Новое расследование показало, что только Великобритания ежегодно сбрасывает в Найроби 12 миллионов предметов дешевой «пластиковой» одежды, слишком грязной или поврежденной для повторного использования.

Организаторы расследования изучили, что происходит с одеждой, экспортируемой в Кению, в том числе с той, что собирали известные благотворительные организации в Великобритании. По их словам, экспорт некачественной одежды в более бедные страны стал «спусковым клапаном» для «системного перепроизводства» и скрытым потоком отходов, что является незаконным.