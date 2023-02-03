"Клоун из песка". В сети высмеяли песчаную статую Зеленского

Песчаный Зеленский в виде статуи Свободы, воздвигнутый в эстонском городе Тырва рассмешил общественность после публикации премьера республики Каи Каллас. Она сфотографировалась на фоне «монумента» и приправив фото патриотическим пафосом, выложила его в сеть.
Зеленского наконец-то увековечили при жизни. Пока только из песка, но и это уже успех.
Премьер-министр страны Кая Каллас выложила фото «монумента» в Twitter, приписав:
«Поддержка Украины со стороны эстонцев непоколебима – признаки этого повсюду в Эстонии. Местные жители в Тырве создали парк Свободы, посвящённый Украине, с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского».
Статую, правда воздвигли еще в мае 2022-го, но слава к ней пришла только сейчас - после визита премьер-министра Эстонии.
Песочный Зеленский копирует американскую статую Свободы. Он стоит, подняв кулак, а в другой руке держит табличку с трезубцем. Но самая главная деталь тут не Зеленский, а купол, натянутый над ним. Уже зима, в Эстонии идут дожди, дуют ветра. Без купола Зеленский из песка не простоит ни дня. Да, это прямо точнейшая интерпретация геополитической ситуации: без поддержки зарубежных партнёров, натянувших искусственный купол над Украиной, та долго не продержится. Судьба её без поддержки зыбка, как песок. И видимо, где-то в глубине души эстонцы это прекрасно понимают. Поэтому вокруг монумента искусственные цветы. Такие высаживают на могилах. Они довершают послание: Зеленский тут временный герой, - пишет главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова.
В 2022-м году в Эстонии снесли памятник советскому танку Т-34, содрали памятник павшим советским воинам прямо с братской могилы. Зато построили вот это.
Комментаторы тут же напомнили о дождливой погоде в Эстонии, которая может разрушить песчаную фигуру, и обратили внимание на выражение лица украинского президента: «Почему у статуи лицо такое недовольное? Денег мало дали?», «Клоун из песка».
Многим скульптура напомнила небезызвестного героя детской компьютерной игрушки или эмодзи соцсети:
Говорят, статуя будет стоять в Тырве "до победы Украины". До какой, не уточняют.
Интернет-пользователь из Германии Анне Гюнтерт заметила, что фон скульптуры словно взят из фильма «Великий диктатор» — всемирно известной сатирической антифашистской комедии Чарли Чаплина:
Источник:
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На "Украине" селюки все делают из дерьма.
Начиная от домов (национальный дом - мазанка - глина с дерьмом).
Топливо - кизяк - высушенное дерьмо с соломой.
И кончая памятниками.