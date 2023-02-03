FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9953 поста • 1384 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
"Клоун из песка". В сети высмеяли песчаную статую Зеленского

"Клоун из песка". В сети высмеяли песчаную статую Зеленского

Автор:
03 февраля 2023 00:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Зеленский   Кая Каллас   Тырва   песок   статуя   эстония   
1046
6

Песчаный Зеленский в виде статуи Свободы, воздвигнутый в эстонском городе Тырва рассмешил общественность после публикации премьера республики Каи Каллас. Она сфотографировалась на фоне «монумента» и приправив фото патриотическим пафосом, выложила его в сеть.

Зеленского наконец-то увековечили при жизни. Пока только из песка, но и это уже успех.

Премьер-министр страны Кая Каллас выложила фото «монумента» в Twitter, приписав:

«Поддержка Украины со стороны эстонцев непоколебима – признаки этого повсюду в Эстонии. Местные жители в Тырве создали парк Свободы, посвящённый Украине, с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского».

×
×

Статую, правда воздвигли еще в мае 2022-го, но слава к ней пришла только сейчас - после визита премьер-министра Эстонии.

Песочный Зеленский копирует американскую статую Свободы. Он стоит, подняв кулак, а в другой руке держит табличку с трезубцем. Но самая главная деталь тут не Зеленский, а купол, натянутый над ним. Уже зима, в Эстонии идут дожди, дуют ветра. Без купола Зеленский из песка не простоит ни дня. Да, это прямо точнейшая интерпретация геополитической ситуации: без поддержки зарубежных партнёров, натянувших искусственный купол над Украиной, та долго не продержится. Судьба её без поддержки зыбка, как песок. И видимо, где-то в глубине души эстонцы это прекрасно понимают. Поэтому вокруг монумента искусственные цветы. Такие высаживают на могилах. Они довершают послание: Зеленский тут временный герой, - пишет главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова.
В 2022-м году в Эстонии снесли памятник советскому танку Т-34, содрали памятник павшим советским воинам прямо с братской могилы. Зато построили вот это.

Комментаторы тут же напомнили о дождливой погоде в Эстонии, которая может разрушить песчаную фигуру, и обратили внимание на выражение лица украинского президента: «Почему у статуи лицо такое недовольное? Денег мало дали?», «Клоун из песка».

Многим скульптура напомнила небезызвестного героя детской компьютерной игрушки или эмодзи соцсети:

Говорят, статуя будет стоять в Тырве "до победы Украины". До какой, не уточняют.

Интернет-пользователь из Германии Анне Гюнтерт заметила, что фон скульптуры словно взят из фильма «Великий диктатор» — всемирно известной сатирической антифашистской комедии Чарли Чаплина:



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Зеленский   Кая Каллас   Тырва   песок   статуя   эстония   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56k
alertol 41 минуту назад
Как жителю Эстонии, мне куда приятнее чтоб Кая Каллас рассыпалась на песок... Пользы от неё меньше чем от этой статуи. Насколько бы я не был "не поклонником" Зеленского, я бы ему сто статуй таких построил, лишь бы она первая пропала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Viktor 3 минуты назад
Бля, совсем ипанулись с этими хохолами, скорее бы уже, скорее!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Шлагбаумэн 44 минуты назад
А статуэка-то, разрушается уже, не смотря на купол, денежек на совочек не хватает, подлатать "всевышнего"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
albedo 45 минут назад
Некошерно как то.
На "Украине" селюки все делают из дерьма.
Начиная от домов (национальный дом - мазанка - глина с дерьмом).
Топливо - кизяк - высушенное дерьмо с соломой.
И кончая памятниками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Bill 56 минут назад
Статуя из песка - как символично. По закону жанра перед ней должна стоять миска для подаяний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

64585



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скандальный блогер уехал из России в Армению из-за запрета пропаганды ЛГБТ, где за пару часов его ограбили, побили и забрали в полицию
Скандальный блогер уехал из России в Армению из-за запрета пропаганды ЛГБТ, где за...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля
Набирающие популярность в сообществах
В России численность амурских тигров выросла за последние годы на 150 рыжих мордочек
В России численность амурских тигров выросла за последние годы на 150 рыжих мордочек
Секретная государственная бригада из 2000 женщин для обслуживания высших офицеров Северной Кореи
Секретная государственная бригада из 2000 женщин для обслуживания высших офицеров...
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Если ссоры не избежать

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Прикол#люди#забавно#кино#смешно#новости#Фотографии#Москва
#Юмор#в мире#история#позитив#улыбнуло#наука#полиция#собаки#Ynews#Девушка
#интересно#животные#факты#подборка#картинки#Приколы#знаменитости#СССР#суд#фейл
Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение "Зайка моя!": Киркоров отчитал Зеленского за попадание в санкционный список артистов, запрещенных на Украине "Зайка моя!": Киркоров отчитал Зеленского за попадание в санкционный список артистов,... В Одессе снесли памятники Екатерине II и Александру Суворову В Одессе снесли памятники Екатерине II и Александру Суворову Самые интересные археологические находки уходящего года Самые интересные археологические находки уходящего года Художник делает огромные рисунки на берегу океана Художник делает огромные рисунки на берегу океана В Ростове-на-Дону появились странные плакаты с рэпером Влади и Зеленским В Ростове-на-Дону появились странные плакаты с рэпером Влади и Зеленским

На что жалуетесь?

Вернуться