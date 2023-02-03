"Клоун из песка". В сети высмеяли песчаную статую Зеленского

Зеленского наконец-то увековечили при жизни. Пока только из песка, но и это уже успех.

Премьер-министр страны Кая Каллас выложила фото «монумента» в Twitter, приписав:

«Поддержка Украины со стороны эстонцев непоколебима – признаки этого повсюду в Эстонии. Местные жители в Тырве создали парк Свободы, посвящённый Украине, с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского».