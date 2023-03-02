"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки

Сбежавший из России в Израиль Семён Слепаков пошёл по стопам иногента *Алкина, отправившись в тур по Европам с русофобскими шуточками. Гастроли, не смотря на конкуренцию, расписаны влоть до начала апреля. На днях увидеть Семёна повезло и жителям Таллина.
Как сообщает Telegram-канал «codeseven_Z», перед выступлением артист поинтересовался у организаторов, на какие темы в этой стране можно шутить, а на какие нельзя.
Ему объяснили, что так как эстонского премьер-министра Каю Каллас в народе называют первыми двумя буквами имени и фамилии КаКа, то над этим лучше не смеяться. Догадайтесь с какой шутки Слепаков начал свое выступление? В итоге эстонцы обиделись:
Я слышал, что у вашего премьер-министра Каи Каллас есть смешное прозвище из первых двух букв имени и фамилии. Если его сказать, меня могут больше не пустить в страну. Хотя что тут обидного? Милое детское слово.
Дальше — больше. За два часа Слепаков пошутил и над неспешностью эстонцев и даже над их армией:
«У вас в Эстонии недавно прошел военный парад. А что такого, молодцы. Ну если народ хочет увидеть всю мощь своей армии, то пусть эти пять танков в конце концов проедут по городской площади».
Эстонские зрители от такого выступления остались не в восторге: мол, песни старые, а шутки какие-то несмешные. А в соцсетях отрывки выступления Слепакова и вовсе называют бездарными, удивляясь, что за это кто-то готов платить, - пишет КП.
«Слепаков спрашивает у организаторов, на какие темы можно шутить, а на какие нельзя. И это все, что нужно знать про барда-попрошайку», — пишут в Сети.
«Надоели «восставшие из ада» или приехавшие с земли обетованной. Так до пенсии и будут маячить. А может, и дольше»,
"Что за времена! Можно стать героем, просто побренькав на гитаре матерные частушки и непременно осудив Россию", "Лучше бы съездил бы в Донецк, сходил бы на Аллею Ангелов - может, по-другому бы запел", "А чего он молчит, что Израиль бомбит Палестину?" - возмутились пользователи.
Источник:
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