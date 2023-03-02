"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки

Эстонские зрители от такого выступления остались не в восторге: мол, песни старые, а шутки какие-то несмешные. А в соцсетях отрывки выступления Слепакова и вовсе называют бездарными, удивляясь, что за это кто-то готов платить, - пишет КП.

«Слепаков спрашивает у организаторов, на какие темы можно шутить, а на какие нельзя. И это все, что нужно знать про барда-попрошайку», — пишут в Сети.

«Надоели «восставшие из ада» или приехавшие с земли обетованной. Так до пенсии и будут маячить. А может, и дольше»,

"Что за времена! Можно стать героем, просто побренькав на гитаре матерные частушки и непременно осудив Россию", "Лучше бы съездил бы в Донецк, сходил бы на Аллею Ангелов - может, по-другому бы запел", "А чего он молчит, что Израиль бомбит Палестину?" - возмутились пользователи.