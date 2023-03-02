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"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки

"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки

Автор:
02 марта 2023 22:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: европа   релокант   слепаков   таллин   турне   шутки   эстония   
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Сбежавший из России в Израиль Семён Слепаков пошёл по стопам иногента *Алкина, отправившись в тур по Европам с русофобскими шуточками. Гастроли, не смотря на конкуренцию, расписаны влоть до начала апреля. На днях увидеть Семёна повезло и жителям Таллина.

Как сообщает Telegram-канал «codeseven_Z», перед выступлением артист поинтересовался у организаторов, на какие темы в этой стране можно шутить, а на какие нельзя.

Ему объяснили, что так как эстонского премьер-министра Каю Каллас в народе называют первыми двумя буквами имени и фамилии КаКа, то над этим лучше не смеяться. Догадайтесь с какой шутки Слепаков начал свое выступление? В итоге эстонцы обиделись:

Я слышал, что у вашего премьер-министра Каи Каллас есть смешное прозвище из первых двух букв имени и фамилии. Если его сказать, меня могут больше не пустить в страну. Хотя что тут обидного? Милое детское слово.

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Дальше — больше. За два часа Слепаков пошутил и над неспешностью эстонцев и даже над их армией:

«У вас в Эстонии недавно прошел военный парад. А что такого, молодцы. Ну если народ хочет увидеть всю мощь своей армии, то пусть эти пять танков в конце концов проедут по городской площади».

Эстонские зрители от такого выступления остались не в восторге: мол, песни старые, а шутки какие-то несмешные. А в соцсетях отрывки выступления Слепакова и вовсе называют бездарными, удивляясь, что за это кто-то готов платить, - пишет КП.

«Слепаков спрашивает у организаторов, на какие темы можно шутить, а на какие нельзя. И это все, что нужно знать про барда-попрошайку», — пишут в Сети.

«Надоели «восставшие из ада» или приехавшие с земли обетованной. Так до пенсии и будут маячить. А может, и дольше»,

"Что за времена! Можно стать героем, просто побренькав на гитаре матерные частушки и непременно осудив Россию", "Лучше бы съездил бы в Донецк, сходил бы на Аллею Ангелов - может, по-другому бы запел", "А чего он молчит, что Израиль бомбит Палестину?" - возмутились пользователи.

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Метки: европа   релокант   слепаков   таллин   турне   шутки   эстония   
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7  комментариев
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Dmitry 10 минут назад
«Слепаков спрашивает у организаторов, на какие темы можно шутить, а на какие нельзя. И это все, что нужно знать про барда-попрошайку» - гениально !
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Иванов Dmitry 3 минуты назад
А вы в гостях ведете себя так же как и у себя дома?
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33k
russger Полминуты назад
Вот все говорят про таких как он, что их надо забыть, игнорить и вычеркнуть из истории. Они такие твари и не достойны никаких воспоминаний. А потом х.у.ярят про них посты на фишках каждый день
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959
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 4 минуты назад
Ссылка youtu.be
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65k
Татьяна Юсова 7 минут назад
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319
ruslan d 17 минут назад
Да он всегда козлом был ...
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5k
Frank Borman Полчаса назад
Ок, вей. Еврея обидели. Опять антисемитизм и Холокост в Эстонии начинается.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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