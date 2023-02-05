Почему в европе раньше спали в шкафах

Да, если вы вдруг окажетесь в Европейских музеях, то почти наверняка увидите там странный предмет мебели — шкаф, внутри которого расположено спальное место. Только вот шкаф этот настолько маленький, что даже не совсем понятно — как же там может поместиться взрослый и здоровый человек? Все-таки некоторые шкафы в длину достигают всего метра двадцати-тридцати сантиметров.

Ответ прост: люди в те времена спали полусидя, облокотившись спиной о гору подушек. С учетом того, что люди тогда были ниже, небольшого пространства хватало для отдыха. Причин столь странной позы до сих пор никто не знает, но в сети можно найти десятки объяснений: от того, что люди не хотели спать лежа, чтобы бесы не спутали их с мертвецами, до того, что таким образом средневековые врачи боролись с мозговыми кровоизлияниями.