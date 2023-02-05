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Почему в европе раньше спали в шкафах

Почему в европе раньше спали в шкафах

Автор:
05 февраля 2023 10:05
Сообщество : Исторические факты
Метки: европа   интересно   сон   удивительно   факты   фото   шкаф   
565
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Когда мы слышим идею о сне в шкафу, то сразу представляем себе либо карикатурно-стереотипную историю о рано вернувшемся муже, либо романы о Гарри Поттере, который жил в чулане.

Только вот сон в шкафу — не часть народного эпоса или Поттерианы. Это вполне привычная практика для Европы, которая продолжалась вплоть до начала 20 века.

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Да, если вы вдруг окажетесь в Европейских музеях, то почти наверняка увидите там странный предмет мебели — шкаф, внутри которого расположено спальное место. Только вот шкаф этот настолько маленький, что даже не совсем понятно — как же там может поместиться взрослый и здоровый человек? Все-таки некоторые шкафы в длину достигают всего метра двадцати-тридцати сантиметров.

Ответ прост: люди в те времена спали полусидя, облокотившись спиной о гору подушек. С учетом того, что люди тогда были ниже, небольшого пространства хватало для отдыха. Причин столь странной позы до сих пор никто не знает, но в сети можно найти десятки объяснений: от того, что люди не хотели спать лежа, чтобы бесы не спутали их с мертвецами, до того, что таким образом средневековые врачи боролись с мозговыми кровоизлияниями.

Только вот все это не отвечает на главный вопрос: зачем люди вообще забрались в эти шкафы? Чем им обычные кровати не понравились? Они и места меньше занимают, и изготавливаются проще. Ответов сразу несколько.


Безопасность и комфорт

Начнем с того, что шкафы-кровати берегли здоровье средневековых жителей. Тут надо понимать: привычных на той же Руси или в Азии печей в Европе не было. С конца осени по начало весны сильный ветер и промозглая погода добавляли людям значительного дискомфорта в условиях отсутствия какого-либо отопления. Шкафы, закрывающиеся на дверцы, могла неплохо защищать от холода: за счет небольшого пространства, воздух с человеком внутри быстро прогревался, мороз отступал.

Правда из-за высокой влажности воздуха и все тех же закрытых дверей аромат в этих шкафах стоял просто чудовищный. С гигиеной и так в средние века были проблемы, а теперь представьте, что вся грязь, весь пот и смрад запирались в шкафу. В общем, людям того времени можно было лишь посочувствовать. Кроме того, блохи и клопы нередко заводились в таких шкафах, поэтому спать там с комфортом было почти нереально.

Впрочем, лучше уж это, чем крысы и мыши, которые могла бегать ночью не только по полам, но и по постелям европейцев. Дверцы на шкафах сдерживали грызунов, обеспечивая людям более-менее спокойный сон.


Уединение

Кроме того, дверцы шкафа давали какое-никакое уединение. Раньше нередки были случаи, когда вся семья жила в одной комнате, да и прислуга часто ютилась в небольшом помещении. Чтобы дать людям возможность хорошо поспать и сохранить пусть небольшое, но чувство приватности, прекрасно подходили такие шкафы.

Для экономии места спальные шкафы часто имели два этажа, что часто использовалось как для размещения прислуги, так и для размещения детей. Существовали и двухместные шкафы — для семейных пар.

В общем, клаустрофобией люди в те времена, судя по всему не страдали, а вот от агрессивного воздействия климата и вредителей — постоянно. И спальные шкафы частично спасали людей, позволяя тем спать с минимальным комфортом.

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Метки: европа   интересно   сон   удивительно   факты   фото   шкаф   
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3  комментария
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15k
Совранский Час назад
У нас тоже похожие шкафчики были - только побольше)))
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5k
5 копеек Час назад
Дикие нравы Запада
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