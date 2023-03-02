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7 занимательных фактов об испанских городах

7 занимательных фактов об испанских городах

Автор:
02 марта 2023 12:44
Сообщество : Факты
Метки: Испания   города Испании   европа   занимательные факты   интересные факты   мадрид   
1657
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Концентрированная подборка интересных фактов о городах Испании. Почти всё самое интересное: от астероидов до ресторанчиков на вулкане.
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Метки: Испания   города Испании   европа   занимательные факты   интересные факты   мадрид   
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Владимир Час назад
хорошо,но мало...
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932
Шурман Полчаса назад
Бывали в каждом из этих мест , Барселону забыли . В прошлый раз были в Андорре и брали машину на прокат в Барселоне , все отлично , море рядом , море продукты дешевые но как то не очень понравилось .
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21k
BiZ 37 минут назад
не страшно над вулканом-то куриную ногу вертеть?
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