7 занимательных фактов об испанских городах

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Концентрированная подборка интересных фактов о городах Испании. Почти всё самое интересное: от астероидов до ресторанчиков на вулкане.
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