Удивительная история о Юрии Лебедеве - его сослали из СССР в Германию по личному приказу Брежнева

По приезде новичку дали просторную четырехкомнатную квартиру. Если ему нужно было позвонить на родину, то все расходы за связь покрывал хозяин клуба. А для более плавной адаптации еще одного советского хоккеиста — Сергея Короткова из «Спартака» — поселили в соседний от Юрия подъезд. На первый взгляд может показаться, что герой этого текста попал в настоящий рай. Но были в этой ситуации и серьезные минусы. Например, зарплаты нашему герою хватало только на еду и одежду для ребенка. Еще одно немаловажное обстоятельство — в «Гамбурге» проводили всего по одной тренировке в день, а игры были только раз в неделю. Таким образом, у советских хоккеистов было слишком много свободного времени, в которое они попросту бездельничали и не знали чем себя занять. У местных игроков ситуация была иной. Хоккей был для них чем-то вроде хобби и подавляющее большинство каждый день ходило на основную работу. А у Лебедева и его семьи из-за языкового барьера было только одно развлечение — поездка в центр и прогулка мимо красивых витрин магазинов, набитых множеством товаров, которые невозможно было встретить в СССР в те годы. Несмотря на не самые простые условия для жизни и игры в хоккей, Юрию удалось завязать полезные знакомства.



«С сотрудниками консульства сложились очень хорошие отношения. Помогал им возвращать НДС — консулам это запрещалось делать. Когда я ездил к ним получать зарплату, они заодно давали мне документы tax-free. Я ехал за сто километров в ГДР, давал бутылку водки западногерманским пограничникам, они мне ставили печать, я проезжал сто метров, пил чай с бутербродом, и ехал обратно. В консульстве были довольны», — рассказывал герой этого текста.