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Удивительная история о Юрии Лебедеве - его сослали из СССР в Германию по личному приказу Брежнева

Удивительная история о Юрии Лебедеве - его сослали из СССР в Германию по личному приказу Брежнева

Автор:
26 марта 2023 05:57
Метки: Германия   Юрий Лебедев   сослали из СССР   
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Большая часть карьеры 6-кратного чемпиона мира Юрия Лебедева прошла в «Крыльях Советов» — там он провел прекрасные 15 лет. Но был в биографии выдающегося форварда неприятный эпизод, когда его буквально вынудили покинуть страну и отправили играть в хоккей в Германию.


Мало кто знает, что у Леонида Брежнева было особое отношение к Гамбургу. В этот немецкий город он много раз летал на лечение. А когда там создали местную хоккейную команду, то спортивные руководители попросили у советского политика помощи. Чтобы устроить настоящий хоккейный бум и привлечь болельщиков на трибуны, новому клубу нужны были игроки с именем и статусом. Поэтому Леонид Ильич должен был отправить в Германию нескольких советских хоккеистов высокого уровня. Одним из них и стал Юрий Лебедев.

«Я как раз закончил играть. Вызвали в ЦК партии: «Собирай вещи — послезавтра улетаешь в Гамбург». — «У меня маленький ребенок — никуда я не поеду». — «А тебя не спрашивают». Я ж партийный человек был — перед чемпионатом мира в Праге нас заставили вступить в партию. Улетали впопыхах. Даже коньки с собой не взял. Прилетаю на пересадку во Франкфурт, а там как раз наша сборная — наоборот, прилетела откуда-то. Иду с женой и ребенком — навстречу Фетисов с Касатоновым. «Ты куда?» — «Да вот, выслали из страны», — вспоминал нападающий.


По приезде новичку дали просторную четырехкомнатную квартиру. Если ему нужно было позвонить на родину, то все расходы за связь покрывал хозяин клуба. А для более плавной адаптации еще одного советского хоккеиста — Сергея Короткова из «Спартака» — поселили в соседний от Юрия подъезд. На первый взгляд может показаться, что герой этого текста попал в настоящий рай. Но были в этой ситуации и серьезные минусы. Например, зарплаты нашему герою хватало только на еду и одежду для ребенка. Еще одно немаловажное обстоятельство — в «Гамбурге» проводили всего по одной тренировке в день, а игры были только раз в неделю. Таким образом, у советских хоккеистов было слишком много свободного времени, в которое они попросту бездельничали и не знали чем себя занять. У местных игроков ситуация была иной. Хоккей был для них чем-то вроде хобби и подавляющее большинство каждый день ходило на основную работу. А у Лебедева и его семьи из-за языкового барьера было только одно развлечение — поездка в центр и прогулка мимо красивых витрин магазинов, набитых множеством товаров, которые невозможно было встретить в СССР в те годы. Несмотря на не самые простые условия для жизни и игры в хоккей, Юрию удалось завязать полезные знакомства.

«С сотрудниками консульства сложились очень хорошие отношения. Помогал им возвращать НДС — консулам это запрещалось делать. Когда я ездил к ним получать зарплату, они заодно давали мне документы tax-free. Я ехал за сто километров в ГДР, давал бутылку водки западногерманским пограничникам, они мне ставили печать, я проезжал сто метров, пил чай с бутербродом, и ехал обратно. В консульстве были довольны», — рассказывал герой этого текста.


То, как в те годы проводились матчи в немецком чемпионате, повергло чемпиона мира в шок. По окончании каждого периода на лед выкатывали несколько огромных бочек пива, и каждый болельщик мог подойти к ним и налить себе пенный напиток в литровый пластиковый стакан. До тех пор, пока кеги полностью не опустошались, матч не продолжался. Как результат — если встреча начиналась в 8 вечера, то заканчивалась она не ранее часа ночи.

«Потом еще ресторан — там два зала. В одном болельщики, в другом хоккеисты. Меня там литр ждал все время, а рядом рюмка водки во льду. Подходили фанаты, благодарили. Жене с ребенком, конечно, тяжело было — приезжаешь за пару часов до игры, в шесть, а уезжаешь в два часа ночи. Они перестали ходить на мои игры, посещали только самые важные», — делился подробностями того времени Юрий.

Вояж Лебедева в Германию закончился вместе со смертью Брежнева — в ноябре 1982 года. По возвращении на родину форвард провел 2 сезона в «Крыльях Советов», после чего закончил игровую карьеру.



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Метки: Германия   Юрий Лебедев   сослали из СССР   
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11  комментариев
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6k
sedoisever 7 часов назад
А заголовок такой, будто из-за какой-то личной неприязни его "сослали".
Еще резануло "герой текста"...
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Александр Сергеев 7 часов назад
Ну,тут как по шаблону все,заставили вступить в партию,потом,со словами:"Куда ты денешься" "выслали из страны",но по месту сразу дали четырёхкомнатную квартиру,но зарплаты хватало только на еду и одежду для ребенка,даже себя одеть не на что было,тренировки были,но мало,поэтому все бездельничали и вынуждены были бухать после матчей. Какая,бля,трагедия,сейчас расплачусь от такой несправедливости!
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383
Серега Александр Сергеев 5 часов назад
И еще "У меня маленький ребенок.Никуда я не поеду".Как будто он уезжает,а семья остается.А потом ,по Гамбургу идет,с женой и ребенком.
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5k
Frank Borman 8 часов назад
Кеги с биром для фанов на айсе - это кульно. Немцы молодцы.
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