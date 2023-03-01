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Забавные иллюстрации о культурных различиях между Востоком и Западом

Забавные иллюстрации о культурных различиях между Востоком и Западом

Автор:
01 марта 2023 16:20
Сообщество : Искусство
Метки: Германия   Китай   восток   запад   иллюстрации   культурные различия   
2688
25

Ян Лю — молодая художница родом из Пекина, проживающая в Германии. В рамках своего проекта «Ost trifft West» или «Восток встречается с Западом» она создает забавные иллюстрации, которые демонстрируют социальные и культурные различия между восточным и западным мирами, с которыми ей довелось столкнуться лично.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   Китай   восток   запад   иллюстрации   культурные различия   
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8  комментариев
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33k
Korolev 53 минуты назад
Комментарий к фото
Петушествия...
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Khu Yam 10 минут назад
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kehlalex 51 минуту назад
по времени принятия душа я тоже китаец, всё же спать чистым приятнее...
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10k
Zемляк 52 минуты назад
Письменность
Abcdifg... - 異體字
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3k
Едондер пуп Час назад
Я на 14 европеец и на 9 азиат)) С одной картинкой не определился - поддержал обе версии.
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