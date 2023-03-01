Забавные иллюстрации о культурных различиях между Востоком и Западом

Ян Лю — молодая художница родом из Пекина, проживающая в Германии. В рамках своего проекта «Ost trifft West» или «Восток встречается с Западом» она создает забавные иллюстрации, которые демонстрируют социальные и культурные различия между восточным и западным мирами, с которыми ей довелось столкнуться лично.