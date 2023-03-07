Монте-Кали - соляная гора, ставшая экологической катастрофой

Город Херринген в центральной Германии может похвастаться гигантской кучей хлорида натрия, или, по-простому, поваренной соли. Эта куча так велика, что получила собственное имя - Монте-Кали. Это самая большая в мире искусственная соляная гора.
Рождение Монте-Кали восходит к 1976 годау, когда в шахтах вокруг города Гессен начали добывать калийную соль . В то время поташ использовался для производства мыла и стекла. Сегодня он является важным ингредиентом удобрений, синтетического каучука и даже некоторых лекарств, поэтому за последние несколько десятилетий его добыча расширилась. Проблема заключается в том, что при добыче калийной соли в качестве побочного продукта образуется много хлорида натрия, который где-то нужно хранить. Компания, управляющая шахтами, начала сбрасывать ненужную соль в нескольких милях от Херрингена, и за эти годы она создала гигантскую соляную гору, которую местные жители назвали Монте-Кали или Калиманджаро (каламбур от Kalisalz, немецкое слово, обозначающее «калий»).
По состоянию на 2017 годвысота Монте-Кали составляла530 метров над уровнем моря. Гора занимает площадь более 100 гектаров. Ее можно увидеть из любой точки Херрингена. Также можно проехать мимо нее по автомагистрали. Для города гора стала настоящей туристической достопримечательностью. Туристы даже готовы заплатить, чтобы подняться на эту гигантскую свалку соли в рамках экскурсии. Восхождение занимает у среднего человека около 15 минут. С плато на вершине площадью 23 гектара открывался вид на всю долину Верра вплоть до Рена и Тюрингенского леса.
Хотя трудно оценить, сколько соли ушло на создание Монте-Кали, большинство источников оценивают ее текущую массу примерно в 236 миллионов тонн. Гора занимает площадь в 114 футбольных полей и весит как 23 600 Эйфелевых башен. С учетом того, что каждый час в нее добавляется более 1000 тонн поваренной соли — около 7,2 миллиона тонн в год — ее рост можно назвать беспрецедентным.
Соляная гора такого размера в центре Германии, рядом с лесами и рекой Верра, естественно, вызывает вопросы у экологов. Исследования показали, что растущая куча соли, которая образует много рассола, стала причиной того, что Верра стала соленой, как и грунтовые воды в этом районе. Из 60–100 видов беспозвоночных, которые когда-то обитали вокруг Херрингена, сегодня осталось только три.
Это можно было бы назвать экологической катастрофой, но калийная промышленность в регионе имеет большое значение, обеспечивая несколько тысяч рабочих мест, поэтому закрывать производство — не вариант для властей. В 2020 году Kali und Salz (K+S), компания, управляющая рудниками, продлила свою лицензию до 2060 года и даже одобрила запрос на расширение Монте-Кали на 25 гектаров.
Источник:
K+S и сегодня сбрасывает более 1000 тонн хлорида натрия на Монте-Кали каждый час. Для этого от места работ до Монте-Кали построен ленточный конвейер длиной 1,5 км. При этом Монте-Кали является лишь одной, хотя и самой крупной из нескольких свалок поваренной соли в регионе, который известен как «дер вайсен Берге» - Земля Белых гор.
Источник: — переведено специально для fishki.net
А можно по 200 грамм фасовать продавать за 500 гривен)
Куда там до неё фосфатной горе в Воскресенске....