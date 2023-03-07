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Монте-Кали - соляная гора, ставшая экологической катастрофой

Монте-Кали - соляная гора, ставшая экологической катастрофой

Автор:
07 марта 2023 18:08
Сообщество : Истории
Метки: Германия   Монте Кали   интересно   история   поваренная соль   поташ   экологическая катастрофа   экология   
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Город Херринген в центральной Германии может похвастаться гигантской кучей хлорида натрия, или, по-простому, поваренной соли. Эта куча так велика, что получила собственное имя - Монте-Кали. Это самая большая в мире искусственная соляная гора.

Рождение Монте-Кали восходит к 1976 годау, когда в шахтах вокруг города Гессен начали добывать калийную соль . В то время поташ использовался для производства мыла и стекла. Сегодня он является важным ингредиентом удобрений, синтетического каучука и даже некоторых лекарств, поэтому за последние несколько десятилетий его добыча расширилась. Проблема заключается в том, что при добыче калийной соли в качестве побочного продукта образуется много хлорида натрия, который где-то нужно хранить. Компания, управляющая шахтами, начала сбрасывать ненужную соль в нескольких милях от Херрингена, и за эти годы она создала гигантскую соляную гору, которую местные жители назвали Монте-Кали или Калиманджаро (каламбур от Kalisalz, немецкое слово, обозначающее «калий»).


По состоянию на 2017 годвысота Монте-Кали составляла530 метров над уровнем моря. Гора занимает площадь более 100 гектаров. Ее можно увидеть из любой точки Херрингена. Также можно проехать мимо нее по автомагистрали. Для города гора стала настоящей туристической достопримечательностью. Туристы даже готовы заплатить, чтобы подняться на эту гигантскую свалку соли в рамках экскурсии. Восхождение занимает у среднего человека около 15 минут. С плато на вершине площадью 23 гектара открывался вид на всю долину Верра вплоть до Рена и Тюрингенского леса.


Хотя трудно оценить, сколько соли ушло на создание Монте-Кали, большинство источников оценивают ее текущую массу примерно в 236 миллионов тонн. Гора занимает площадь в 114 футбольных полей и весит как 23 600 Эйфелевых башен. С учетом того, что каждый час в нее добавляется более 1000 тонн поваренной соли — около 7,2 миллиона тонн в год — ее рост можно назвать беспрецедентным.


Соляная гора такого размера в центре Германии, рядом с лесами и рекой Верра, естественно, вызывает вопросы у экологов. Исследования показали, что растущая куча соли, которая образует много рассола, стала причиной того, что Верра стала соленой, как и грунтовые воды в этом районе. Из 60–100 видов беспозвоночных, которые когда-то обитали вокруг Херрингена, сегодня осталось только три.


Это можно было бы назвать экологической катастрофой, но калийная промышленность в регионе имеет большое значение, обеспечивая несколько тысяч рабочих мест, поэтому закрывать производство — не вариант для властей. В 2020 году Kali und Salz (K+S), компания, управляющая рудниками, продлила свою лицензию до 2060 года и даже одобрила запрос на расширение Монте-Кали на 25 гектаров.



K+S и сегодня сбрасывает более 1000 тонн хлорида натрия на Монте-Кали каждый час. Для этого от места работ до Монте-Кали построен ленточный конвейер длиной 1,5 км. При этом Монте-Кали является лишь одной, хотя и самой крупной из нескольких свалок поваренной соли в регионе, который известен как «дер вайсен Берге» - Земля Белых гор.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   Монте Кали   интересно   история   поваренная соль   поташ   экологическая катастрофа   экология   
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10  комментариев
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17k
Александр 41 минуту назад
Пусть построят трубопровод и водой гонят соль в море. качают воду из моря и ею же гонят по другой трубе назад в нескольких километрах от берега. Течение разнесёт её
А можно по 200 грамм фасовать продавать за 500 гривен)
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5k
Горожанин 5 минут назад
Где российские либералы? Где вой? Где страдание за людей и вопрос - почему ненужную соль бесплатно людям не раздают? Или боль только за россиян? А как же иденые принцы о едином мировой либеральном порядке? Что за фигня? Вой где? Боль? Ноющие, страдальческие лица, где всё это?
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99k
parallax 8 минут назад
Теперь могут продавать эту соль чубатым. Ведь Соледара у них больше нет.
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6k
Алекс Крайчек 9 минут назад
Круто.
Куда там до неё фосфатной горе в Воскресенске....

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1k
Просто прохожий 10 минут назад
И эти твари учат других как заботиться об экологии, природе. Интересно что будет если в эту гору воткнутся пара хохляцких ракет С-300???
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7k
5 копеек 19 минут назад
"И снится нам не рокот космодрома"... (после стрелки с "белым китайцем")
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25k
Matrosskin Полчаса назад
Можно хохлам соль продавать, они свою уже проипали...
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440
Knives22 44 минуты назад
Хрен без соли доедаю. Горочка мне нравится?
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Белая Муха

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