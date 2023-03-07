Монте-Кали - соляная гора, ставшая экологической катастрофой

По состоянию на 2017 годвысота Монте-Кали составляла530 метров над уровнем моря. Гора занимает площадь более 100 гектаров. Ее можно увидеть из любой точки Херрингена. Также можно проехать мимо нее по автомагистрали. Для города гора стала настоящей туристической достопримечательностью. Туристы даже готовы заплатить, чтобы подняться на эту гигантскую свалку соли в рамках экскурсии. Восхождение занимает у среднего человека около 15 минут. С плато на вершине площадью 23 гектара открывался вид на всю долину Верра вплоть до Рена и Тюрингенского леса.

Хотя трудно оценить, сколько соли ушло на создание Монте-Кали, большинство источников оценивают ее текущую массу примерно в 236 миллионов тонн. Гора занимает площадь в 114 футбольных полей и весит как 23 600 Эйфелевых башен. С учетом того, что каждый час в нее добавляется более 1000 тонн поваренной соли — около 7,2 миллиона тонн в год — ее рост можно назвать беспрецедентным.