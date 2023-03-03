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Житель Германии показал, во что превратилась его квартира после того, как там пожили беженцы из Украины

Житель Германии показал, во что превратилась его квартира после того, как там пожили беженцы из Украины

Автор:
03 марта 2023 14:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Украина   беженцы   грязь   квартира   мусор   немец   
2997
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Сердобольный немец дал им жильё и вот что получилось.

Мужик пустил беженцев в свою квартиру. Возможно, хотел получить “плюсов к карме” или показать широту своей души.

Но когда пришёл туда через месяц - просто присел. Всё покрыто грязью, от пола и до потолка. С жильцами он быстренько распрощался, а чтобы очистить квартиру, понадобилась клининговая служба.

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Метки: Германия   Украина   беженцы   грязь   квартира   мусор   немец   
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22  комментария
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28k
albedo 2 часа назад
Он пустил свидомых свиней.
Чего удивляться, что они превратили жилье в свинарники?
Все логично и закономерно.
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41k
Лесли 🥰 15 минут назад
Какие же они неблагодарные! Свиноты убогие! Им в хлеву только жить и то засрут!
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819
Gigantes 19 минут назад
Сам дурак, это надо же додуматься мерзотных хохлов пускать!
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1k
Eric Cartman 20 минут назад
Классные были ребята, терпите дальше, еврокуколды
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56k
Die Safari Полчаса назад
Не знаю, когда-то давно, когда бывал на Украине люди были добрые, хозяйственные, у них был чистота и порядок. И сейчас у украинцев, что живут в России - все в порядке и украинки - прекрасные хозяйки.
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2k
taxcop 46 минут назад
Сам себя наказал. Продолжайте поддерживать свиномразей!
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32k
Олег 54 минуты назад
А чего он хотел? Кугутня, всю жизнь срали в лопухах и ими-же подтирались, а тут в цивилизацию попали.
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2k
Walther Час назад
Ты чё Ганс?! Це ж боги, спустившиеся с небес!!! Молись и кайся!!! И Шольцу своему Ливерной Колбасе передай, что б с танками не тянул!!!
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14k
Ser Час назад
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3k
lekha-fil Час назад
А почему это единичные случаи?
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14k
Alex Час назад
А чего он хотел то от свинов? Хутор он в головах.
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99k
parallax Час назад
А что такого? Они просто привели жильё в привычное им состояние.
Надо уважать чужие привычки и традиции. ))
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Интеросно, они что, в вентилятор срали, что аж свинячий навоз по потолку разбросало?
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9k
Владимир 2 часа назад
Это русские всё сделали, все изгадили, поломали, украли. А хозяин немецкий москаль и ватник подставил "богов" Европы.
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74k
Viktor 2 часа назад
"Широта немецкой души"!
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8k
Copycat 2 часа назад
забавно что я ещё не разу пока не видел новостей о том что бы украины сделали что то хорошее в европе, например новость о том что вступились за кого то кого обижали или восторженные отзывы европейцев о том какие это добрые, спокойные, и отзывчивые люди
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5k
Котэ 2 часа назад
после муслимов так же
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17k
Александр 2 часа назад
Пустил свиней в квартиру и удивляется, что квартира стала свинарником
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August

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