Житель Германии показал, во что превратилась его квартира после того, как там пожили беженцы из Украины

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Сердобольный немец дал им жильё и вот что получилось.
Мужик пустил беженцев в свою квартиру. Возможно, хотел получить “плюсов к карме” или показать широту своей души.
Но когда пришёл туда через месяц - просто присел. Всё покрыто грязью, от пола и до потолка. С жильцами он быстренько распрощался, а чтобы очистить квартиру, понадобилась клининговая служба.
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Чего удивляться, что они превратили жилье в свинарники?
Все логично и закономерно.
Надо уважать чужие привычки и традиции. ))