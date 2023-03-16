Мышцы мальчика из Германии растут без остановки. Всё дело в редчайшей генетической мутации

Когда в 2000 году в одной берлинской клинике на свет появился маленький мальчик, медицинский персонал сразу понял, что он не похож на других новорождённых. Ведь его мускулы были чрезвычайно сильно развиты для его возраста.
Это явление, как выяснится позже, станет первым задокументированным случаем, когда человек имеет очень редкую генетическую мутацию, из-за которой его мышцы в буквальном смысле растут сами по себе.
Рождение
По словам доктора Маркуса Шуэльке - детского невролога из Клиники Шарите в Берлине, который осматривал малыша вскоре после его рождения, младенец был похож на "маленького Халка". Что интересно, мускулы ребёнка непроизвольно сокращались сами по себе. Это выглядело примерно так же, как когда люди непроизвольно дергают ногами при погружении в сон.
- Сначала мы подумали, что это эпилепсия, - рассказывает доктор Шуэльке.
Через два месяца подергивания утихли, но загадка внушительных мышц ребёнка осталась. Шуэльке хотел, во что бы то ни стало, разобраться, откуда у малыша появилась такая мускулатура. Поэтому он решил изучить его случай более внимательно.
Мутация
Первым делом врач обратил внимание на семью мальчика. Мать ребёнка в прошлом была профессиональным спринтером, она специализовалась в беге на 100 метров. Отец малыша тоже когда-то занимался спортом и имел впечатляющую мышечную массу. Дед мальчика, кстати, был строителем, который мог руками разгружать камни весом под 150 кг.
Так стало ясно, что всё дело, вероятно, в генетике, поэтому учёные стали изучать ДНК мальчика. Они оказались правы. Выяснилось, что из-за генетической мутации, у ребенка не вырабатывается миостатин - белок, который ограничивает рост мышц.
Это не значит, что его мышцы будут расти бесконечно, всё-таки в них заложен предел. Но факт остаётся фактом - мускулатура ребёнка способна развиваться сама по себе даже без всякой физической активности.
- Так мы узнали, что миостатин одинаково действует и на людей, и на животных, - говорит доктор Шуэльке. - Сейчас мы можем применить эти знания для лечения мышечной дистрофии и других болезней.
Опыты
На самом деле, в животноводстве учёные-генетики уже несколько десятилетий экспериментируют с миостатином. Так, к примеру, появилась известная мясная порода коров - бельгийская голубая.
Благодаря отключению выработки миостатина, у этих животных развивается, так называемая, двойная мускулатура, превращая представителей вида в гипермускулистых бурёнок и бычков.
Нечто похожее можно увидеть у некоторых пород мясных кур, собак и других животных, до которых дотянулись руки селекционеров. На людях, конечно, подобные эксперименты не проводились. Всё-таки, это противоречит этике. Хотя потенциал в использовании миостатина огромен.
Фармацевтика
Речь идёт о рынке спортивного питания и фармацевтики. Где сейчас набирают популярность разные блокаторы миостатина. Некоторые даже говорят, что это "самый безопасный и быстрый способ набрать мышечную массу". Но не спешите бежать в аптеку.
- Да, миостатиновая блокада нашла своё место в любительской атлетике, но не зря в профессиональном спорте она считается допингом, - пишет доктор МакНалли. - Ещё важно помнить, что у всего есть свои последствия, и подобные препараты не сделают человека более здоровым, если мы не говорим о лечении мышечной дистрофии.
Исследования показывают, что искусственное снижение миостатина не приводит ни к чему хорошему. Если говорить простым языком, то при ограничении роста мышц организм начинает быстрее истощаться и стареть. Так что стоит 10 раз подумать, а лучше проконсультироваться с врачом, прежде, чем смотреть в эту сторону…
Сегодня
Возвращаясь к герою статьи - мускулистому мальчику из Германии, надо сказать, что сейчас ему 23 года, и он здоров. Как и в детстве, когда 4-летний малыш мог удерживать на вытянутых руках 3х-килограммовые гири, он обладает внушительной силой. А его мышцы примерно в 2 раза больше, чем у обычного человека.
Мужчина, продолжающий сохранять анонимность, не пошёл по стопам родителей, поэтому трудно судить о том, каких результатов он мог бы достичь в спорте. Доктор Шуэльке, кстати, говорит, что продолжает следить за молодым человеком, и пока повода для беспокойств нет.
Ричард Сандрак по прозвищу "Маленький геркулес" - в детстве и в наши дни. У него не было генетической мутации, отец просто заставлял его очень много тренироваться
- Думаю, активные занятия спортом позволили бы ему добиться впечатляющих успехов, но это сказалось бы на здоровье. Сердце, сосуды... Так что, возможно, в его случае, отсутствие высоких физических нагрузок - это к лучшему, - говорит Шуэльке.
Источник:
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просто фото похоже на фотошоп) а на яндекс дзене в подобной статье вообще вот че в коментах нашел когда искал видео
Имея такую базу, стать таким дрищом-это постараться надо.
Взято вот отсюда.
https://www.shared.com/little-hercules/https://www.shared.com/little-hercules/