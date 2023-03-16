Мышцы мальчика из Германии растут без остановки. Всё дело в редчайшей генетической мутации

Это явление, как выяснится позже, станет первым задокументированным случаем, когда человек имеет очень редкую генетическую мутацию, из-за которой его мышцы в буквальном смысле растут сами по себе.

Рождение

По словам доктора Маркуса Шуэльке - детского невролога из Клиники Шарите в Берлине, который осматривал малыша вскоре после его рождения, младенец был похож на "маленького Халка". Что интересно, мускулы ребёнка непроизвольно сокращались сами по себе. Это выглядело примерно так же, как когда люди непроизвольно дергают ногами при погружении в сон.