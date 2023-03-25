Смерть "Агитатора". В Москве-реке тонет пассажирский теплоход

По предварительным данным, судно принадлежало компании "Речное пароходство". В 2020 году его продали частному лицу. По некоторой информации, нынешний владелец находится за границей.

Судно стояло на причале с осени 2022 года и не эксплуатировалось. Сейчас за теплоходом наблюдают сотрудники МЧС. Прокуратура, в свою очередь, также начала проверку.