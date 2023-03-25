Смерть "Агитатора". В Москве-реке тонет пассажирский теплоход

Судно «Агитатор» прямо в эти минуты тонет в районе Кожуховского затона в Москве-реке. Тонет не просто так, а грамотно, под наблюдением сотрудников МЧС. С него уже слили топливо и все технические жидкости. Кораблик завалился на бок вчера и окончательно уйти под воду ему мешает только лёд.
Тонущий в районе Кожуховского затона теплоход заметили спасатели во время патрулирования берега. На борту во время "караблекрушения" никого не было - «Агитатор» стоит на причале с осени прошлого года, - сообщает Москва24. Причины инцидента пока неизвестны.
«Агитатор» — это банкетоход, как сообщает о судне один из сайтов, предлагающих взять этот теплоход в аренду. Судно класса река-море было построено в 1963 году, прошло полную реконструкцию в 2004 году и курсировало в качестве банкетохода по рекам Москвы и Московской области.
Длина корпуса теплохода - 42 метра, на борту было 80 сидячих мест в банкетном зале и ещё 120 пассажиров кораблик мог принять "в формате фуршета". Максимальная скорость хода судна «Агитатор» - 20 км/ч.
По предварительным данным, судно принадлежало компании "Речное пароходство". В 2020 году его продали частному лицу. По некоторой информации, нынешний владелец находится за границей.
Судно стояло на причале с осени 2022 года и не эксплуатировалось. Сейчас за теплоходом наблюдают сотрудники МЧС. Прокуратура, в свою очередь, также начала проверку.
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Но это моё такое, дилетантское "сухопутное" мнение. Но мнение человека, который постоянно имеет дело с различными системами зданий и промышленности.
Там мелко.
Но, в статье пишут, что реконструировали 15 лет назад.
Если хорош сделали, может и походит ещё.
На крайняк, дебаркадер из него сделать.
Это же ресторан плавучий.
Хозяин за границей. Денег не платит.