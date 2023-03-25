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Смерть "Агитатора". В Москве-реке тонет пассажирский теплоход

Смерть "Агитатора". В Москве-реке тонет пассажирский теплоход

Автор:
25 марта 2023 18:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Кожуховский затон   МЧС   агитатор   москва река   судно   теплоход   
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Судно «Агитатор» прямо в эти минуты тонет в районе Кожуховского затона в Москве-реке. Тонет не просто так, а грамотно, под наблюдением сотрудников МЧС. С него уже слили топливо и все технические жидкости. Кораблик завалился на бок вчера и окончательно уйти под воду ему мешает только лёд.

Тонущий в районе Кожуховского затона теплоход заметили спасатели во время патрулирования берега. На борту во время "караблекрушения" никого не было - «Агитатор» стоит на причале с осени прошлого года, - сообщает Москва24. Причины инцидента пока неизвестны.

«Агитатор» — это банкетоход, как сообщает о судне один из сайтов, предлагающих взять этот теплоход в аренду. Судно класса река-море было построено в 1963 году, прошло полную реконструкцию в 2004 году и курсировало в качестве банкетохода по рекам Москвы и Московской области.

Длина корпуса теплохода - 42 метра, на борту было 80 сидячих мест в банкетном зале и ещё 120 пассажиров кораблик мог принять "в формате фуршета". Максимальная скорость хода судна «Агитатор» - 20 км/ч.

По предварительным данным, судно принадлежало компании "Речное пароходство". В 2020 году его продали частному лицу. По некоторой информации, нынешний владелец находится за границей.

Судно стояло на причале с осени 2022 года и не эксплуатировалось. Сейчас за теплоходом наблюдают сотрудники МЧС. Прокуратура, в свою очередь, также начала проверку.

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Метки: Кожуховский затон   МЧС   агитатор   москва река   судно   теплоход   
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17  комментариев
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22k
babuby 36 минут назад
Мне всегда казалось, что судно никогда не может оставаться без наблюдения. Что на корабле всё время должен кто-то быть. Охранять, осматривать, устранять какие-то мелкие неполадки, следить за исправностью систем,...
Но это моё такое, дилетантское "сухопутное" мнение. Но мнение человека, который постоянно имеет дело с различными системами зданий и промышленности.
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11k
Властелин 10 минут назад
Да отстаньте от него. Дайте ему спокойно утонуть.
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4k
Григорий Полчаса назад
а на металл пустить или на снаряды? или что, засрём природу на зло себе?
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6k
VL Полчаса назад
а где команда, где борьба за живучесть?
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1k
Шурман 57 минут назад
Причины не известны , ну да , любой кто корпус осмотрит сразу скажет что льдом сдавило и пробило , всегда такое было известно а здесь ну прям не известно , по нормальному его поднять должны были на стоянку , но это стоит денег .
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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