15 случаев, когда люди решили «реконструировать» свои старые фото

Предлагаю для вас 15 фото, где спустя года сохраняется дружба, а семейные отношения становятся только крепче.
Время идёт быстро и неумолимо. Ни одна секунда не может быть прожита снова. Но благо человечество изобрело фотографию, и теперь мы можем сохранять памятные, важные для нас моменты. Но некоторые люди идут дальше и стремятся «пересохранить» эти моменты и заново повторить фото, сделанное когда-то.
Это была долгая морская прогулка
Посмотрите как уменьшился руль!
2017 против 2023… Теперь я ценю искусство гораздо больше
Вы опечатались? Слева качество 1997 года, а не 2017.
Моя собственная маленькая трилогия «Назад в будущее»
Я и мои дети, разница в 13 лет
Я с моими детьми. 2017 год против 2022
— На втором фото вы держите уже другого ребёнка в руках, верно?
— Нет, это всё та же моя дочь. Только она подросла, сменила цвет волос и стала носить очки.
Счастливого дня отца!
Это так трогательно!
Фото из 1982 и 2022 годов
Мы воссоздали семейное фото (я сверху)
Вы выглядите такими счастливыми! Такие искренние улыбки.
Я и мой младший брат, когда только родился, и 9 лет спустя
Его лицо! Он действительно вжился в образ для пересъёмки.
Повторил фото из 1995 года. Я больше никогда не буду таким крутым как тогда
Я на заднем дворе моих родителей и я там же 30 лет спустя, когда они продали дом
Дерево неплохо так выросло.
Мой папа и его друзья воссоздали своё фото из 90-х
Мама со старшей дочерью (2013) и с младшей (2020)
Она родила одного и того же человека дважды??
Всё та же драма
Столько лет прошло, а ей всё ещё не нравится этот чепчик(
Бонус: рабочие воспроизвели легендарное фото 1932 года «Обед на вершине небоскреба»
Источник:
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