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15 случаев, когда люди решили «реконструировать» свои старые фото

15 случаев, когда люди решили «реконструировать» свои старые фото

Автор:
25 марта 2023 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   воссоздали   забавно   креатив   люди   старые фото   фото   
187
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Предлагаю для вас 15 фото, где спустя года сохраняется дружба, а семейные отношения становятся только крепче.

Время идёт быстро и неумолимо. Ни одна секунда не может быть прожита снова. Но благо человечество изобрело фотографию, и теперь мы можем сохранять памятные, важные для нас моменты. Но некоторые люди идут дальше и стремятся «пересохранить» эти моменты и заново повторить фото, сделанное когда-то.


Это была долгая морская прогулка

×
×


Посмотрите как уменьшился руль!


2017 против 2023… Теперь я ценю искусство гораздо больше


Вы опечатались? Слева качество 1997 года, а не 2017.


Моя собственная маленькая трилогия «Назад в будущее»


Я и мои дети, разница в 13 лет



Я с моими детьми. 2017 год против 2022


— На втором фото вы держите уже другого ребёнка в руках, верно?

— Нет, это всё та же моя дочь. Только она подросла, сменила цвет волос и стала носить очки.


Счастливого дня отца!


Это так трогательно!


Фото из 1982 и 2022 годов


Мы воссоздали семейное фото (я сверху)


Вы выглядите такими счастливыми! Такие искренние улыбки. 


Я и мой младший брат, когда только родился, и 9 лет спустя


Его лицо! Он действительно вжился в образ для пересъёмки.


Повторил фото из 1995 года. Я больше никогда не буду таким крутым как тогда


Я на заднем дворе моих родителей и я там же 30 лет спустя, когда они продали дом


Дерево неплохо так выросло.


Мой папа и его друзья воссоздали своё фото из 90-х


Мама со старшей дочерью (2013) и с младшей (2020)


Она родила одного и того же человека дважды??


Всё та же драма


Столько лет прошло, а ей всё ещё не нравится этот чепчик(


Бонус: рабочие воспроизвели легендарное фото 1932 года «Обед на вершине небоскреба»

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Метки: Юмор   воссоздали   забавно   креатив   люди   старые фото   фото   
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3  комментария
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ЦСКА Час назад
Ничего не имею против, но в моем советском детстве, примастырить опорные колесики к "Каме" или "Салюту" считалось бы абсурдом....
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