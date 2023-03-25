Ростовые куклы – это не только детское развлечение, но и нечто очень и очень странное

Предлагаю подборку фото, где люди в ростовых костюмах делают нашу реальность нелепой, а иногда и жутковатой.
Все наслышаны о том, что труд аниматора, весь день развлекающего детей в большом ростовом костюме, как минимум не лёгок, а как максимум адски изнурителен. И мало того, что такие костюмы порождают кучу неудобств, которые со стороны могут выглядеть комично для наблюдателя, так ещё и сами костюмы порой сшиты странно или вообще жутко.
Берегите детскую психику!
О, помню в 15 лет подрабатывала в кукле на базе отдыха, просто рукой махала приветствуя. Мне как-то оса в «голову» залетела. Пришлось снимать. Как на меня орала начальница о том, что я всё испортила и могу детей напугать. Уволилась быстро.
Птичка осознала тщетность бытия
Жутковатые персонажи
Куда родители смотрят? Мне в свои 36 смотреть на это страшно.
Где-то в Японии
Зайка-невлезайка.
Когда вся жизнь прошла в бегстве от волка
Вся жизнь — это детский утренник, а ты в ней — этот заяц.
Наблюдает
Этот кролик ещё мужика не проглотил полностью, а уже следующую добычу ищет.
Гуси потянулись в тёплые края
Зайка серенький, пакетик беленький…
А то, что на заднем плане летающая подводная лодка сбивает взлетающую ракету, никого не волнует, да?
Леди-миньон
Кажется, я только что приобрёл странную фантазию.
Крот или выхухоль?
Музыкальная пауза
Стаканчик лапши убирает снег
Когда некого укусить за бочок
Тоскливо, когда твой товарищ в Тамбове.
Одинокий петух на набережной
Реалистичная и пронзительно болезненная фотография.
Когда выбрали не тебя
Так выглядит ревность.
Перекур
Держись гусеничка, всё будет хорошо
Источник:
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