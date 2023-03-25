Ростовые куклы – это не только детское развлечение, но и нечто очень и очень странное

Все наслышаны о том, что труд аниматора, весь день развлекающего детей в большом ростовом костюме, как минимум не лёгок, а как максимум адски изнурителен. И мало того, что такие костюмы порождают кучу неудобств, которые со стороны могут выглядеть комично для наблюдателя, так ещё и сами костюмы порой сшиты странно или вообще жутко.

Берегите детскую психику!