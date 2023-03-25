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Ростовые куклы – это не только детское развлечение, но и нечто очень и очень странное

Ростовые куклы – это не только детское развлечение, но и нечто очень и очень странное

Автор:
25 марта 2023 09:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   люди   ростовые куклы   странное   фото   
232
18

Предлагаю подборку фото, где люди в ростовых костюмах делают нашу реальность нелепой, а иногда и жутковатой.

Все наслышаны о том, что труд аниматора, весь день развлекающего детей в большом ростовом костюме, как минимум не лёгок, а как максимум адски изнурителен. И мало того, что такие костюмы порождают кучу неудобств, которые со стороны могут выглядеть комично для наблюдателя, так ещё и сами костюмы порой сшиты странно или вообще жутко.


Берегите детскую психику!

×
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О, помню в 15 лет подрабатывала в кукле на базе отдыха, просто рукой махала приветствуя. Мне как-то оса в «голову» залетела. Пришлось снимать. Как на меня орала начальница о том, что я всё испортила и могу детей напугать. Уволилась быстро.


Птичка осознала тщетность бытия⁠⁠


Жутковатые персонажи


Куда родители смотрят? Мне в свои 36 смотреть на это страшно.


Где-то в Японии


Зайка-невлезайка.


Когда вся жизнь прошла в бегстве от волка


Вся жизнь — это детский утренник, а ты в ней — этот заяц.


Наблюдает

Этот кролик ещё мужика не проглотил полностью, а уже следующую добычу ищет.


Гуси потянулись в тёплые края

Зайка серенький, пакетик беленький…⁠⁠

А то, что на заднем плане летающая подводная лодка сбивает взлетающую ракету, никого не волнует, да?


Леди-миньон

Кажется, я только что приобрёл странную фантазию.


Крот или выхухоль?

Музыкальная пауза

Стаканчик лапши убирает снег

Когда некого укусить за бочок

Тоскливо, когда твой товарищ в Тамбове.


Одинокий петух на набережной

Реалистичная и пронзительно болезненная фотография.


Когда выбрали не тебя

Так выглядит ревность.


Перекур

Держись гусеничка, всё будет хорошо

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Метки: Юмор   забавно   люди   ростовые куклы   странное   фото   
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1  комментарий
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7guest 41 минуту назад
Там на одном из фото не крот и не выхухоль, а свинка Пепа, вывернутая наизнанку.
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