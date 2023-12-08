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17 фотошоп-нелепиц, которые были сделаны людьми на полном серьёзе

17 фотошоп-нелепиц, которые были сделаны людьми на полном серьёзе

Автор:
08 декабря 2023 09:25
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   забавно   креатив   люди   фантазия   фото   фотошоп   
2514
18

Фотошоп — это замечательный инструмент, но, как и любое творческое средство, иногда люди могут применять его не совсем удачно, что порождает забавные и нелепые результаты. Самое интересное, что такие шедевры горе-фотошоперы создают не только для себя.

Некоторые совсем не стесняются делиться ими с широкой публикой и даже просить за них плату. Такие фотошопы можно частенько встретить в рекламных разделах онлайн-магазинов, на маркетплейсах и в других уголках необъятного интернета. Предлагаем вам взглянуть на некоторые из них и вдоволь посмеяться.

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Подумать только, кому-то ведь наверняка заплатили за редактирование этого.

Кажется, девочки всем довольны.

Почему бы не показать настоящий продукт?

У стакана с жидкостью и матраса были конфликты в расписании, поэтому фотографу пришлось снимать их отдельно, а после компоновать изображения.


Никакого подвоха. Всё чисто!

Фотошопное произведение искусства. Ведь тут плохо буквально всё!

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Метки: Юмор   забавно   креатив   люди   фантазия   фото   фотошоп   
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848
Николай Час назад
куета... чет ничего не улыбнуло(((
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58k
dima423 41 минуту назад
Комментарий к фото
Девочки симпатичные)
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