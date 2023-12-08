17 фотошоп-нелепиц, которые были сделаны людьми на полном серьёзе

Фотошоп — это замечательный инструмент, но, как и любое творческое средство, иногда люди могут применять его не совсем удачно, что порождает забавные и нелепые результаты. Самое интересное, что такие шедевры горе-фотошоперы создают не только для себя.
Некоторые совсем не стесняются делиться ими с широкой публикой и даже просить за них плату. Такие фотошопы можно частенько встретить в рекламных разделах онлайн-магазинов, на маркетплейсах и в других уголках необъятного интернета. Предлагаем вам взглянуть на некоторые из них и вдоволь посмеяться.
Подумать только, кому-то ведь наверняка заплатили за редактирование этого.
Кажется, девочки всем довольны.
Почему бы не показать настоящий продукт?
У стакана с жидкостью и матраса были конфликты в расписании, поэтому фотографу пришлось снимать их отдельно, а после компоновать изображения.
Никакого подвоха. Всё чисто!
Фотошопное произведение искусства. Ведь тут плохо буквально всё!
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