17 фотошоп-нелепиц, которые были сделаны людьми на полном серьёзе

Некоторые совсем не стесняются делиться ими с широкой публикой и даже просить за них плату. Такие фотошопы можно частенько встретить в рекламных разделах онлайн-магазинов, на маркетплейсах и в других уголках необъятного интернета. Предлагаем вам взглянуть на некоторые из них и вдоволь посмеяться.