15 примеров смешных названий кафе и магазинов

Креативное название — половина успеха кафе, ресторана, магазина или любого другого заведения, представляющего свои услуги. Кто сможет равнодушно пройти мимо «Питаника» или «Чебуречества»?
Большинство людей гарантировано обратят внимание на эти шедевры рекламного искусства, улыбнутся и обязательно расскажут об увиденном знакомым и друзьям (а может даже сами станут посетителями этих мест, поддавшись любопытству). И вот результат — реклама работает! Предлагаем вам взглянуть на другие примеры креативного нейминга, которые гарантировано поднимут настроение. Приятного просмотра!
Звучит отлично
Наконец-то достойная религия.
Маленький шаг для чебурека и огромный шаг для чебуречества. (с) Шкварк Чебурстонг
Просто и понятно
Для тех, кто проголодался
Всем Чайзенберга
Такого ещё точно никто не придумывал
Для чётких посетителей и посетительниц
Рыба, мясо и хлеб
Главное, что бы свидетелей не осталось…
Позаимствовал название
Не смог определиться
Название кафе
Ты не бабник, ты…
Внуки лаваша. Братья шаурмы
Дяди лагмана, отцы бешбармака. Это можно продолжать бесконечно.
Николаевич? Николаич? Николаеч!
Маркетинг от Ларисы
Лариса знает толк в хорошем отдыхе!
Литературное арт-кафе
Бонус: отличный рекламный ход
Но бывает так, что
Хачапури лучше всех!
Это так абстрактно,
Это беляшей эффект…
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