FISHKINET
Сообщество Юмор 17519 постов • 3606 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
15 примеров смешных названий кафе и магазинов

15 примеров смешных названий кафе и магазинов

Автор:
08 сентября 2023 10:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   кафе   креатив   магазин   смешно   фото   
1901
17

Креативное название — половина успеха кафе, ресторана, магазина или любого другого заведения, представляющего свои услуги. Кто сможет равнодушно пройти мимо «Питаника» или «Чебуречества»?

Большинство людей гарантировано обратят внимание на эти шедевры рекламного искусства, улыбнутся и обязательно расскажут об увиденном знакомым и друзьям (а может даже сами станут посетителями этих мест, поддавшись любопытству). И вот результат — реклама работает! Предлагаем вам взглянуть на другие примеры креативного нейминга, которые гарантировано поднимут настроение. Приятного просмотра!


Звучит отлично

×
×

Наконец-то достойная религия.

Маленький шаг для чебурека и огромный шаг для чебуречества. (с) Шкварк Чебурстонг


Просто и понятно


Для тех, кто проголодался


Всем Чайзенберга


Такого ещё точно никто не придумывал


Для чётких посетителей и посетительниц


Рыба, мясо и хлеб

Главное, что бы свидетелей не осталось…


Позаимствовал название


Не смог определиться


Название кафе


Ты не бабник, ты…


Внуки лаваша. Братья шаурмы

Дяди лагмана, отцы бешбармака. Это можно продолжать бесконечно.


Николаевич? Николаич? Николаеч!

Маркетинг от Ларисы

Лариса знает толк в хорошем отдыхе!


Литературное арт-кафе


Бонус: отличный рекламный ход

Но бывает так, что
Хачапури лучше всех!

Это так абстрактно,
Это беляшей эффект…


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   кафе   креатив   магазин   смешно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Женя Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Nigilist 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
Лис Час назад
за чебурек респект!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Наталья Тихонова 2 часа назад
У нас в городе тоже есть магазин Димыч. Привыкли уже,не смешно. Когда едешь на другой берег, то на Димыче выходишь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
чай надо выдавать через маленькое окошко в двери
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наталья 2 часа назад
Эх, чебуречка бы горячего, сочного сейчас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

795951



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу
После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#Ynews#новости#конфликт#кино#СССР#улыбнуло#фильм
#в мире#люди#история#Китай#США#книга#сарказм#факты#Москва#Великобритания
#Юмор#Прикол#позитив#подборка#Разное#дети#смешно#чтение#интересное#девушки
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор 17 гениальных объявлений, которые подняли настроение на неделю вперёд 17 гениальных объявлений, которые подняли настроение на неделю вперёд 18&nbsp;забавных ценников, улучшающих настроение 18 забавных ценников, улучшающих настроение 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал Симпсоны воссоздают знаменитые фотографии Симпсоны воссоздают знаменитые фотографии 14 забавных фото о том, каким был косплей полвека назад 14 забавных фото о том, каким был косплей полвека назад

На что жалуетесь?

Вернуться