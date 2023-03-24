30 самоделок из дерева, которыми грех было не похвастаться

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Если вы устали от однообразной «скандинавской» мебели или предметов декора, которыми забиты магазины, и ищете что-то уникальное, то вам повезло! Нет, это не начало рекламы без регистрации и смс — просто подборка отличных работ из сабреддита для любителей изделий из дерева.
1. "Сапфировая чаша из орехового дерева. Сложно было добиться такого эффекта, но, думаю, оно того стоило
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2. "Я вырезал это халапеньо из кудрявого клена и грецкого ореха. Если присмотреться, можно увидеть древесные узоры, просвечивающие на перцах"
3. "Построил эти книжные полки для мамы; моя первая работа по дереву. По-моему, вышло неплохо для начинающего"
11. "Тумбочка из орехового дерева с выдвижными ящиками из капа. Использовал только ручные инструменты"
12. "Двойные ящики типа «ласточкин хвост», чтобы обойти слив в туалетном столике, который я построил"
13. "Разделочная доска "Ромео и Джульетта", вдохновленная одним из первых постов, которые я увидел в этом сабреддите"
15. "В прошлом году я закончил обучение на мебельщика. Эта работа — кульминация моего мастерства"
17. "Идея была открыть небольшой бизнес, чтобы был какой-то заработок помимо пенсии и было чем заняться. 4 месяца спустя? Заказы вплоть до 2024 года! Что я наделал?!"
24. "Мне нужно перестать делать на продажу ручки, которые я не могу заставить себя продать"
27. "Племянница попросила у меня стеллажи/корзины, которые можно было бы легко убрать в межсезонье. Я в итоге сделал 22 таких вещицы для нее и ее друзей"
30. "Каждый раз боюсь это постить, потому что вдруг кто-то не поймет отсылку и подумает, что у меня странные фетиши"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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