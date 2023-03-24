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30 самоделок из дерева, которыми грех было не похвастаться

30 самоделок из дерева, которыми грех было не похвастаться

Автор:
24 марта 2023 21:21
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: изготовление мебели   мебель   резьба по дереву   своими руками   столярное дело   фотографии из соцсетей   
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Если вы устали от однообразной «скандинавской» мебели или предметов декора, которыми забиты магазины, и ищете что-то уникальное, то вам повезло! Нет, это не начало рекламы без регистрации и смс — просто подборка отличных работ из сабреддита для любителей изделий из дерева.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изготовление мебели   мебель   резьба по дереву   своими руками   столярное дело   фотографии из соцсетей   
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2  комментария
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17k
Алексей 55 минут назад
То же учу детей выжиганию. Вот пара работ. Примечательна доска, найдена при сносе столетнего дома.
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2k
Tambabashi 56 минут назад
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