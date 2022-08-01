35 шедевров от мастеров работы с деревом со всего мира

Кажется, что за последние годы популярность работы с деревом как хобби резко скатилась к нулю — сейчас этим ремеслом, в основном, владеют только профессиональные плотники. И очень жаль, потому что из дерева можно создавать просто невероятные штуки — от предметов искусства и мебели до целых дворцов. А уж с запахом свежих опилок вообще ничего не сравнится!