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35 шедевров от мастеров работы с деревом со всего мира

35 шедевров от мастеров работы с деревом со всего мира

Автор:
01 августа 2022 18:04
Сообщество : Искусство
Метки: архитектура   дерево   искусство   работа с деревом   резьба по дереву   столярное дело   фотографии из соцсетей   
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Кажется, что за последние годы популярность работы с деревом как хобби резко скатилась к нулю — сейчас этим ремеслом, в основном, владеют только профессиональные плотники. И очень жаль, потому что из дерева можно создавать просто невероятные штуки — от предметов искусства и мебели до целых дворцов. А уж с запахом свежих опилок вообще ничего не сравнится!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   дерево   искусство   работа с деревом   резьба по дереву   столярное дело   фотографии из соцсетей   
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