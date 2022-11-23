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Мужчина смастерил стильный столик из ненужных винных бочек

Мужчина смастерил стильный столик из ненужных винных бочек

Автор:
23 ноября 2022 08:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: до и после   идеи   идея   мастерство   мебель   самоделки   своими руками   сделай сам   фото   фотографии   
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Американец по имени Джон (под ником johnwhitmarsh) занимается скульптурой, созданием различных инсталляций и переделками. У него не так много работ, но он точно любит то, что делает. Недавно мастер изготовил кофейный столик из винной бочки, и поделился фото этого интересного процесса.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   идеи   идея   мастерство   мебель   самоделки   своими руками   сделай сам   фото   фотографии   
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