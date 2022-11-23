Мужчина смастерил стильный столик из ненужных винных бочек

"Я решил сделать этот столик из ненужных винных бочек. Не помню, как мне пришла в голову эта идея, но вероятно, вдохновение пришло ко мне, когда я недавно был на дегустации вина. В любом случае, я хотел сделать что-то, что отличается от обычной массивной мебели из винных бочек - нечто более изящное и современное," - рассказывает Джон. Он купил ненужные бочки у одного местного продавца, и первым делом снял весь металл с бочек и отделил доски.