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Сделал сам: 35 крутых вещей, которые люди создали своими руками

Сделал сам: 35 крутых вещей, которые люди создали своими руками

Автор:
26 июля 2022 18:57
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Reddit   diy   рукоделие   своими руками   сделай сам   творчество   фотографии из соцсетей   
1101
36

Когда вы в последний раз создавали что-то своими руками, будь то картина, торт или пара вязаных носков? Помните то чувство гордости, что вы испытали сразу после завершения своего творения, и желание поделиться им со всем миром, даже если не обошлось без изъянов? Сабреддит «Я кое-что сделал» предназначен как раз для этого: похвастаться плодами своих трудов и похвалить чужие.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   diy   рукоделие   своими руками   сделай сам   творчество   фотографии из соцсетей   
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7  комментариев
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5k
TirAn 2 часа назад
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885
Просто прохожий 2 минуты назад
"Я сделал(сшил, нарисовал...своими руками), но причем тут "Porky Pig "- я бы сказал это это большая свинья не имеющая отношения к материалу в посте.
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Елена 7 минут назад
Все красиво! Завидую людям с" руками"! Но сундуки в коментах затмили все!!!
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25k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
как почетный член сообщества рукожопов, заявляю: молодцы!
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
У папоротника НЕТ цветов...
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267
adssaf afasffdsga 2 часа назад
Комментарий к фото
"нож-скальпель" на русском пишется либо просто как скальпель и определяется по контексту либо как макетный нож.
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