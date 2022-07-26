Сделал сам: 35 крутых вещей, которые люди создали своими руками

Когда вы в последний раз создавали что-то своими руками, будь то картина, торт или пара вязаных носков? Помните то чувство гордости, что вы испытали сразу после завершения своего творения, и желание поделиться им со всем миром, даже если не обошлось без изъянов? Сабреддит «Я кое-что сделал» предназначен как раз для этого: похвастаться плодами своих трудов и похвалить чужие.
1. "Я спроектировал и напечатал на 3D-принтере зеркало, чтобы сделать предложение! Зеркала расположены под таким углом, что на закате они отражают солнечный свет в форме слов «Выйдешь за меня?»"
4. "Я сшил рубашку! Это третья по счету, и я очень доволен тем, как она получилась, несмотря на кривую верхнюю строчку на кармане"
10. "Я сшил эту толстовку из одеяла, которое купил в местном комиссионном магазине, и это, пожалуй, моя любимая вещь из всех, что я сделал сам"
15. "Обручальное кольцо с бриллиантом, которое я сделал для своей (надеюсь) будущей невесты. 18-каратное розовое золото"
18. "Завтра у меня будет 2,5 года трезвости; я нарисовала это для художественного аукциона в пользу местного приюта для трезвых"
24. "Только что закончил мою самую большую и самую сложную доску для игры в нарды с настоящими листьями и цветами папоротника"
25. "Наконец-то завершил мозаику в маминой душевой! 5000 отдельно вырезанных плиток и год работы"
28. "Я сделал эту вышивку в подарок для моей верующей бабушки, и она была в восторге"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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