Сделал сам: 35 крутых вещей, которые люди создали своими руками

Когда вы в последний раз создавали что-то своими руками, будь то картина, торт или пара вязаных носков? Помните то чувство гордости, что вы испытали сразу после завершения своего творения, и желание поделиться им со всем миром, даже если не обошлось без изъянов? Сабреддит «Я кое-что сделал» предназначен как раз для этого: похвастаться плодами своих трудов и похвалить чужие.