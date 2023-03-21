«Девушка, у нас камера пишет»: в Екатеринбурге две цыганки не смогли обмануть бдительную продавщицу

Увидев камеру, мошенницы спешно сбежали из магазина.
Классическая и излюбленная у аферистов схема обмана дала сбой в одном из цветочных магазинов в Екатеринбурге. Две цыганки попросили сотрудницу магазина дать сдачу с 1000-рублёвой купюры, которую показали, но не отдали. Заботливые мошенницы предложили дать ещё 50 рублей, чтобы продавщица не копалась с мелочью, а отдала сдачу сразу в 900 рублей. При этом мелочь отсчитали и передали девушке, а купюру спрятали в кошелёк.
Но девушку не удалось заговорить и убедить, что купюру ей передали вместе с мелочью. Она указала на камеру и сообщила аферисткам, что она всё записывает. После этих слов цыганки мгновенно забыли про свою тысячу рублей, спешно забрали свою мелочь и ретировались.
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С местными журналистами кадрами с камеры видеонаблюдения поделилась хозяйка магазина. Она написала, что сделала это, чтобы другие продавцы не попадались на обман и запомнили аферисток.
У нас на камеры попали две цыганки, по известной уже схеме пытались обмануть кассира. Девушка на кассе — большая молодец и сориентировалась сразу. Цыганки развернулись и ушли. Хочется, чтобы никто не попадался на их уловки, запомнили их лица и то, как они заговаривают кассира
Про заявление в полицию информации нет. Скорее всего, к стражам порядка владелица торговой точки не обращалась. А зря.
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Тогда ошибки (и на#бки) исключаются.
лучше их в расход пустить чем коров. от них хоть польза есть, а цыги только срут.
УВАЖАЕМЫЕ ЮРИСТЫ (посетители Фишек), PLS, прокомментируйте такое развитие событий ))
"При покупке (оплате) наших товаров Вы подписываете договор-оферту о том, что, в случае доказанного мошенничества с Вашей стороны ("вынос", "кража товара"), Вас можно бить битой (42 дюймами (106,7 см) в длину и 2,75 дюймами (7 см) в диаметре сечения) не менее 5 (пяти) раз по "ногам" - нижним конечностям человеческого тела в любкю точку попадания. Количество ударов определяется степенью нанесения убытков владельцу (по формуле - количество рублей суммы украденного умножается на 0,21).
Нет.
А это как? Запишет их телефон и адресные данные? Или станет ходить за ними денно и нощно??? Что делать с ними этому "полицейскому", когда они "под подозрением", но "исчо ничо не совершили"??? Но (если совершат!!!), он уже "продажная держиморда"