«Девушка, у нас камера пишет»: в Екатеринбурге две цыганки не смогли обмануть бдительную продавщицу

Классическая и излюбленная у аферистов схема обмана дала сбой в одном из цветочных магазинов в Екатеринбурге. Две цыганки попросили сотрудницу магазина дать сдачу с 1000-рублёвой купюры, которую показали, но не отдали. Заботливые мошенницы предложили дать ещё 50 рублей, чтобы продавщица не копалась с мелочью, а отдала сдачу сразу в 900 рублей. При этом мелочь отсчитали и передали девушке, а купюру спрятали в кошелёк.





Но девушку не удалось заговорить и убедить, что купюру ей передали вместе с мелочью. Она указала на камеру и сообщила аферисткам, что она всё записывает. После этих слов цыганки мгновенно забыли про свою тысячу рублей, спешно забрали свою мелочь и ретировались.