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«Девушка, у нас камера пишет»: в Екатеринбурге две цыганки не смогли обмануть бдительную продавщицу

«Девушка, у нас камера пишет»: в Екатеринбурге две цыганки не смогли обмануть бдительную продавщицу

Автор:
21 марта 2023 17:35
Сообщество : Криминал
Метки: видео   деньги   екатеринбург   магазин   мошенницы   цыганки   
2658
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Увидев камеру, мошенницы спешно сбежали из магазина.

Классическая и излюбленная у аферистов схема обмана дала сбой в одном из цветочных магазинов в Екатеринбурге. Две цыганки попросили сотрудницу магазина дать сдачу с 1000-рублёвой купюры, которую показали, но не отдали. Заботливые мошенницы предложили дать ещё 50 рублей, чтобы продавщица не копалась с мелочью, а отдала сдачу сразу в 900 рублей. При этом мелочь отсчитали и передали девушке, а купюру спрятали в кошелёк.


Но девушку не удалось заговорить и убедить, что купюру ей передали вместе с мелочью. Она указала на камеру и сообщила аферисткам, что она всё записывает. После этих слов цыганки мгновенно забыли про свою тысячу рублей, спешно забрали свою мелочь и ретировались.

С местными журналистами кадрами с камеры видеонаблюдения поделилась хозяйка магазина. Она написала, что сделала это, чтобы другие продавцы не попадались на обман и запомнили аферисток.

У нас на камеры попали две цыганки, по известной уже схеме пытались обмануть кассира. Девушка на кассе — большая молодец и сориентировалась сразу. Цыганки развернулись и ушли. Хочется, чтобы никто не попадался на их уловки, запомнили их лица и то, как они заговаривают кассира


Про заявление в полицию информации нет. Скорее всего, к стражам порядка владелица торговой точки не обращалась. А зря.

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Метки: видео   деньги   екатеринбург   магазин   мошенницы   цыганки   
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30  комментариев
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10k
Zемляк 2 часа назад
Ну разве можно не врезать по такой сучарской цыганской роже. Не удержался бы, пинка б отвесил.
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20k
Valiko 2 минуты назад
Обратил внимание - в банке, по-моему, кассир сначала берет деньги, кладет их под какую-то прищепку (видно купюру всем), и только потом начинает считать сдачу. Простое правило: ВСЕ купюры обеих сторон в процессе сделки должны быть на "бочке" и видны одновременно. Желательно еще и на камеру.
Тогда ошибки (и на#бки) исключаются.
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21k
BiZ 2 минуты назад
и ведь детей эти суки тоже разводят
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10k
Hunson Abadeer 5 минут назад
Томми настало твоё время))
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2k
Feathery Полчаса назад
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18k
Robin Hood 47 минут назад
Тэкс. Смотрю Томми есть. Печка коптит. Мне тут комментировать уже нечего
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4k
Барсук 51 минуту назад
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2k
Vadim Balabanov Час назад
А че, у них блондинок не бывает штоли?
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11k
Shtoppi Час назад
нах_й вообще этот балласт, эта тупиковая ветвь развития каких-то там животных, нужна в природе. по сути они только тень на землю отбрасывают и атмосферу коптят, и все.
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203
Вася Пупкин Shtoppi 51 минуту назад
В том и дело, что не коптят.
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23k
Валерий Час назад
Томми! Ты где?
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96
Александр Валерий Час назад
Ненавижу, бл***, цыган! (с)
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5k
Tuskub Час назад
...вот мне по человечески интересно - если на дверь магазина прикрепить объявление...
УВАЖАЕМЫЕ ЮРИСТЫ (посетители Фишек), PLS, прокомментируйте такое развитие событий ))
"При покупке (оплате) наших товаров Вы подписываете договор-оферту о том, что, в случае доказанного мошенничества с Вашей стороны ("вынос", "кража товара"), Вас можно бить битой (42 дюймами (106,7 см) в длину и 2,75 дюймами (7 см) в диаметре сечения) не менее 5 (пяти) раз по "ногам" - нижним конечностям человеческого тела в любкю точку попадания. Количество ударов определяется степенью нанесения убытков владельцу (по формуле - количество рублей суммы украденного умножается на 0,21).
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7k
Гур 2 часа назад
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203
Вася Пупкин Гур 12 минут назад
Знакомый из Ростова подтвердил- действительно у них есть такое! И один цыган в цивильном их охраняет.
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14k
Кот Скрипалей 2 часа назад
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1k
alex 2 часа назад
а одну гвоздику всё же вынесли
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8k
Том Сойер 2 часа назад
Томми тут как тут.....

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59k
pynh 2 часа назад
Что ты скажешь в полиции? Что тебя хотели наибать не не смогли?
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