Компанию Абрамовича продали за один фунт

Коч занимается поддержанными автомобилями, а Куссиос раньше имел отношение к сфере телекоммуникаций. Причём, Кочу должны были перейти 90% активов компании, а Куссиосу — всего 10%.

Продажа Truphone связана санкциями, наложенными на Абрамовича властями Великобритании и ЕС. Абрамовичу в компании принадлежали 23% акций компании, а большая часть остальных акций — его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову, сообщает ТАСС. Согласно сообщению издания, компания Truphone фиксировала убытки на протяжении 15 лет.