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Компанию Абрамовича продали за один фунт

Компанию Абрамовича продали за один фунт

Автор:
25 января 2023 12:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   абрамович   видео   деньги   интересное   компания   фото   фунт   
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Британскую телекоммуникационную группу Truphone, которая принадлежала российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, продали европейским бизнесменам всего за £1. Это 85 рублей по настоящему курсу.

Газета Financial Times сообщает, что новыми владельцами компаниями стали немецкий бизнесмен Хакан Коч и Пиррос Куссиос.

«Truphone был куплен TP Global Operations, новой компанией, принадлежащей Кочу и Куссиосу, во вторник. Два инвестора обязались вложить в компанию до 15 миллионов фунтов стерлингов в ближайшие несколько лет», — передают сообщение бизнесменов о покупке телекоммуникационной группы Financial Times.

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Коч занимается поддержанными автомобилями, а Куссиос раньше имел отношение к сфере телекоммуникаций. Причём, Кочу должны были перейти 90% активов компании, а Куссиосу — всего 10%.

Продажа Truphone связана санкциями, наложенными на Абрамовича властями Великобритании и ЕС. Абрамовичу в компании принадлежали 23% акций компании, а большая часть остальных акций — его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову, сообщает ТАСС. Согласно сообщению издания, компания Truphone фиксировала убытки на протяжении 15 лет.

"Мы можем, наконец, приступить к работе. Для сотрудников было очень тягостно не знать направление движения компании. Наши клиенты были очень верны нам, и теперь мы, наконец, можем сказать им, что все готово", - сообщил Коч в интервью Financial Times.

Truphone занимается разработкой технологии eSim, которая позволяет подключаться к различным провайдерам без необходимости замены сим-карты, а также продает гибкие планы пакетов данных для международного использования на мобильных телефонах.

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Метки: Ynews   абрамович   видео   деньги   интересное   компания   фото   фунт   
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3  комментария
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1k
Alex 22 минуты назад
Плохо Абрашка жопу лижет британским хозяевам.
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8k
ivre de Franz 17 минут назад
Да всем насрать!
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468
Knives22 55 минут назад
А можно узнать как рассчитывается "настоящий" курс?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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