Не починил, а изобрел: примеры нестандартных технических решений

Скандальную резолюцию все-таки приняли

Это выглядит странно: необычные изобретения и просто очень интересные предметы

Принимай работу, я починил: весёлые истории из рубрики "И так сойдёт"

Выглядит надёжно: удивительные примеры русского "Авось пронесёт"

Антология русского пофигизма. Пост в стиле "И так сойдёт"

Казалось бы, ситуация патовая, но они нашли из неё выход