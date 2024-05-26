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Не починил, а изобрел: примеры нестандартных технических решений

Не починил, а изобрел: примеры нестандартных технических решений

Автор:
26 мая 2024 08:55
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   инженер от бога   починил   ремонт   смех   
1138
17

Инженеры из соцсетей опять смогли нас удивить. Чем они вдохновляются? Откуда столько фантазии и уникальных идей?

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Метки: Прикол   Юмор   инженер от бога   починил   ремонт   смех   
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1055 постов (1101 в горячем)

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