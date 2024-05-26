Не починил, а изобрел: примеры нестандартных технических решений

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Инженеры из соцсетей опять смогли нас удивить. Чем они вдохновляются? Откуда столько фантазии и уникальных идей?
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