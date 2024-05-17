Лучше бы не чинили: удивительные результаты порыва инженерной мысли

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Слабоумие и отвага, рукожопство, "И так сойдёт" - всё это отлично характеризует фото данной подборки. Нет времени объяснять - скорее в пост!
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Метки: Прикол Юмор и так сойдёт инженер от бога починил смех
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