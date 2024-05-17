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Лучше бы не чинили: удивительные результаты порыва инженерной мысли

Лучше бы не чинили: удивительные результаты порыва инженерной мысли

Автор:
17 мая 2024 17:26
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер от бога   починил   смех   
2212
15

Слабоумие и отвага, рукожопство, "И так сойдёт" - всё это отлично характеризует фото данной подборки. Нет времени объяснять - скорее в пост!

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер от бога   починил   смех   
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10  комментариев
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62k
turyst 37 минут назад
Хм... По большей части, приемлемые временные решения.

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30k
Егор Полчаса назад
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turyst Полчаса назад
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turyst 37 минут назад
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turyst 37 минут назад
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turyst 37 минут назад
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1050 постов (1095 в горячем)

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