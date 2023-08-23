Казалось бы, ситуация патовая, но они нашли из неё выход

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У авторов данных шедевров мозг явно работает иначе, чем у большинства людей на планете. Только посмотрите, до каких неожиданных решений они додумались.
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