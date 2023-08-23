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Казалось бы, ситуация патовая, но они нашли из неё выход

Казалось бы, ситуация патовая, но они нашли из неё выход

Автор:
23 августа 2023 20:52
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер от бога   починил   смех   
1089
16

У авторов данных шедевров мозг явно работает иначе, чем у большинства людей на планете. Только посмотрите, до каких неожиданных решений они додумались.

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   инженер от бога   починил   смех   
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София 18 минут назад
Похоже.
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Richard

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