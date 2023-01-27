Нет ничего столь постоянного, чем временное: убойные кадры из серии "И так сойдёт"

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Временные решения так плотно вошли в нашу жизнь, что давно стали нормой. Из-за чего мы так редко доводим дела до конца, закрывая глаза на качество? Лень, нехватка времени? Марафон против временных решений объявляется открытым!
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