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Нет ничего столь постоянного, чем временное: убойные кадры из серии "И так сойдёт"

Нет ничего столь постоянного, чем временное: убойные кадры из серии "И так сойдёт"

Автор:
27 января 2023 16:03
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   временное решение   и так сойдет   инженер от бога   послужит ещё   починил   смех   
2652
18
Временные решения так плотно вошли в нашу жизнь, что давно стали нормой. Из-за чего мы так редко доводим дела до конца, закрывая глаза на качество? Лень, нехватка времени? Марафон против временных решений объявляется открытым!
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Метки: Прикол   Юмор   временное решение   и так сойдет   инженер от бога   послужит ещё   починил   смех   
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73k
Viktor Час назад
Вполне надёжно!

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7k
Invertor 4 минуты назад
Комментарий к фото
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4k
просто Дмитрий 38 минут назад
А чо??? Креативненько... У Америкосов еще и патент запросили бы
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Richard

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