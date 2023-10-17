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В Японии самолёт с командой сумоистов не смог взлететь из-за перевеса

В Японии самолёт с командой сумоистов не смог взлететь из-за перевеса

Автор:
17 октября 2023 12:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   курьёз   перегруз   самолёт   спецборт   сумоисты   
2855
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К такому наплыву тяжеловесов авиакомпания была не готова.

Японской авиакомпании Japan Airlines пришлось задействовать спецборт для доставки на соревнования сумоистов, которые не поместились сразу на два борта. Точнее, поместились, но уже перед вылетом выяснилось, что самолёты не смогут взять необходимое количество топлива из-за перевеса. Отдельно беспокойство вызывал аэропорт прибытия на острове Амами-Осима в префектуре Осака, который сложен для взлёта и посадки больших самолётов. Поэтому менять самолёт на более грузоподъёмный тоже не стали.


В обоих вылетавших из токийского аэропорта Ханеда лайнера Boeing 737–800 вместимостью в 165 пассажиров было 27 сумоистов, самый маленький из которых весил 120 килограмм (по расчётам, средний вес пассажира составляет 70 кг). В итоге авиакомпании пришлось добавлять отдельный борт, чтобы рассредоточить вес количество пассажиров. Причём дополнительный рейс для сумоистов выделили и для возвращения домой.

На острове Амами-Осима в пятницу в рамках национального спортивного фестиваля Японии стартует турнир по сумо. На остров съехались более 460 борцов-тяжеловесов.

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Метки: Япония   курьёз   перегруз   самолёт   спецборт   сумоисты   
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22  комментария
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"На остров съехались более 460 борцов-тяжеловесов."
Не утонет остров? Там и так сейсмическая обстановка нестабильная)
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26k
Axel 10 минут назад
Если бы среди пассажиров эти парни были, то возможно и третий борт понадобился бы)

Брайан Шоу Вес: 175-200 кг
Эдди Холл: Вес: 164 кг

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18k
Shtoppi Полчаса назад
)))
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14k
Всё – приехали! 53 минуты назад
Не так, чтобы очень, но таки интересно, а как они соблюдают гигиену после оправления естественных надобностей (с такими формами дотянуться до …
есть проблем, однако). Может бочка-биде?
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52k
turyst Час назад
Якодзуны...
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34k
ACU900 Час назад
Обычно тяжеловесные грузы морем отправляют. В контейнерах :)
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13k
кот базилий Час назад
Странный вид спорта , жрут до безобразия и животами друг друга пихают.
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
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4k
Lexx 2 часа назад
Да сразу надо было грузить их всех в транспортник.
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