В Японии самолёт с командой сумоистов не смог взлететь из-за перевеса

К такому наплыву тяжеловесов авиакомпания была не готова.
Японской авиакомпании Japan Airlines пришлось задействовать спецборт для доставки на соревнования сумоистов, которые не поместились сразу на два борта. Точнее, поместились, но уже перед вылетом выяснилось, что самолёты не смогут взять необходимое количество топлива из-за перевеса. Отдельно беспокойство вызывал аэропорт прибытия на острове Амами-Осима в префектуре Осака, который сложен для взлёта и посадки больших самолётов. Поэтому менять самолёт на более грузоподъёмный тоже не стали.
В обоих вылетавших из токийского аэропорта Ханеда лайнера Boeing 737–800 вместимостью в 165 пассажиров было 27 сумоистов, самый маленький из которых весил 120 килограмм (по расчётам, средний вес пассажира составляет 70 кг). В итоге авиакомпании пришлось добавлять отдельный борт, чтобы рассредоточить
вес количество пассажиров. Причём дополнительный рейс для сумоистов выделили и для возвращения домой.
На острове Амами-Осима в пятницу в рамках национального спортивного фестиваля Японии стартует турнир по сумо. На остров съехались более 460 борцов-тяжеловесов.
Источник:
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Не утонет остров? Там и так сейсмическая обстановка нестабильная)
Брайан Шоу Вес: 175-200 кг
Эдди Холл: Вес: 164 кг
Или тогда вот: