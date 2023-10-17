В Японии самолёт с командой сумоистов не смог взлететь из-за перевеса

Японской авиакомпании Japan Airlines пришлось задействовать спецборт для доставки на соревнования сумоистов, которые не поместились сразу на два борта. Точнее, поместились, но уже перед вылетом выяснилось, что самолёты не смогут взять необходимое количество топлива из-за перевеса. Отдельно беспокойство вызывал аэропорт прибытия на острове Амами-Осима в префектуре Осака, который сложен для взлёта и посадки больших самолётов. Поэтому менять самолёт на более грузоподъёмный тоже не стали.



