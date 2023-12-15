В Калининграде захотели возродить добровольные народные дружины

В мэрии города заявили, что хороший опыт нужно перенимать.
Депутаты городского совета Калининграда приняли решение о создании народной дружины, пишет местное издание "Клопс". Согласно принятому документу, власти готовы стимулировать дружинников деньгами, платить за аренду помещений, а также обеспечивать их канцелярскими принадлежностями, нарукавными повязками и нагрудными знаками.
Издание "Подъём" пишет, что местные жители раскритиковали идею и назвали её "совковой". Однако в мэрии города на такое определение не обиделись.
"Тут ничего обидного, хороший опыт нужно перенимать и реализовывать. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать в нынешней работе то, что хорошо работало, если это принесёт только пользу и для народа, для людей", — заявили в пресс-службе горадминистрации.
В мэрии города уточнили, что принимать в дружины будут людей с боевым опытом, в задачи которых будет также входить проведение "патриотическо-профилактических мероприятий", в том числе проводить уроки. Но в первую очередь общественных патрульных бросят на помощь полицейским, которые не могут везде не успеть.
"Они буду заниматься охраной общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел, патрулировать объекты. Какие-то массовые мероприятия, охрана памятников — бывает необходимость перед какими-то большими мероприятиями, когда наводят порядок, чтобы к самому мероприятию они сохраняли свой первозданный вид, потому что люди разные бывают", — добавили в мэрии.
Отмечается, что дежурство каждого дружинника будет оплачиваться. Однако сумму вознаграждения депутаты пообещали утвердить позднее.
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