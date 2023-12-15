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В Калининграде захотели возродить добровольные народные дружины

В Калининграде захотели возродить добровольные народные дружины

Автор:
15 декабря 2023 19:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Калининград   СССР   депутаты   народная дружина   патрули   полиция   помощь   
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В мэрии города заявили, что хороший опыт нужно перенимать.

Депутаты городского совета Калининграда приняли решение о создании народной дружины, пишет местное издание "Клопс". Согласно принятому документу, власти готовы стимулировать дружинников деньгами, платить за аренду помещений, а также обеспечивать их канцелярскими принадлежностями, нарукавными повязками и нагрудными знаками.


Издание "Подъём" пишет, что местные жители раскритиковали идею и назвали её "совковой". Однако в мэрии города на такое определение не обиделись.

"Тут ничего обидного, хороший опыт нужно перенимать и реализовывать. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать в нынешней работе то, что хорошо работало, если это принесёт только пользу и для народа, для людей", — заявили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии города уточнили, что принимать в дружины будут людей с боевым опытом, в задачи которых будет также входить проведение "патриотическо-профилактических мероприятий", в том числе проводить уроки. Но в первую очередь общественных патрульных бросят на помощь полицейским, которые не могут везде не успеть.



"Они буду заниматься охраной общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел, патрулировать объекты. Какие-то массовые мероприятия, охрана памятников — бывает необходимость перед какими-то большими мероприятиями, когда наводят порядок, чтобы к самому мероприятию они сохраняли свой первозданный вид, потому что люди разные бывают", — добавили в мэрии.

Отмечается, что дежурство каждого дружинника будет оплачиваться. Однако сумму вознаграждения депутаты пообещали утвердить позднее.

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Метки: Калининград   СССР   депутаты   народная дружина   патрули   полиция   помощь   
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13  комментариев
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67k
doker Час назад
А отгулы давать будут?
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7k
perekrestok 15 минут назад
Сначала сокращают МВД. Теперь начали думать как исправить. В молодые годы когда учился нас тоже гоняли в ДНД. Ходили по улицам, иногда в кино забредали. Но однажды нас собрали когда приехал большой чин в ДНД и он начал проверять у нас повязки и удостоверения. Ну и стал нам объяснять как задерживать вооруженного преступника. Мы офигели и стали дежурить без повязок. И реальная проблема - задержишь а дальше что? вызывать ментов и скорую? Зря начали по новой это дело.
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166
shturmina-katerina 18 минут назад
Идея интересная, но вот законодательное регулирование?...
Что они смогут? Задержать кого-то, применить силу - на каком основании?
В наше время многие проходят мимо не из-за равнодушия, а потому что доброе дело зачастую переворачивается так, что правонарушитель оказывается пострадавшим, а поборник законности - преступником.
Требуется очень глубокая доработка законодательства, в том числе в части предотвращения злоупотреблений.
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2k
Николай 22 минуты назад
Я бы мог часа 3-4 в неделю такой херней заниматься. Но надо с ментами договариваться, чтобы приезжали паковать.
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352
iskra 39 минут назад
В СССР червонец платили. Неплохо за то что бы погулять 4 часа..
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1k
Страж 49 минут назад
Чурбанье гонять!!!
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10k
Сергей 52 минуты назад
Всё просрали, СССР обхаяли, а теперь возродим.
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685
Александр 52 минуты назад
в задачи которых будет также входить проведение "патриотическо-профилактических мероприятий"

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352
iskra Александр Полчаса назад
Ага. Помню как дружинники с милицией отлавливали волосатых и ярко одетых..
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55k
Мойша 2 часа назад
Это все хорошо что вернулись к забытому старому. Но время нынче жесткое - обеспечение какое будет?
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