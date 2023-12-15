В Калининграде захотели возродить добровольные народные дружины

Депутаты городского совета Калининграда приняли решение о создании народной дружины, пишет местное издание "Клопс". Согласно принятому документу, власти готовы стимулировать дружинников деньгами, платить за аренду помещений, а также обеспечивать их канцелярскими принадлежностями, нарукавными повязками и нагрудными знаками.





Издание "Подъём" пишет, что местные жители раскритиковали идею и назвали её "совковой". Однако в мэрии города на такое определение не обиделись.



